La Chine a une longue histoire de vol aux États-Unis, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle, et nous avons clairement des intérêts nationaux et économiques en matière de sécurité dans la sauvegarde des programmes spatiaux nationaux du Parti communiste au pouvoir. Afin de préserver le leadership américain dans l’espace, nous devons savoir avec qui nous allons faire affaire afin de pouvoir protéger nos technologies et nos informations sensibles.

Il y a cinquante et un ans cet été, les États-Unis ont lancé l’une des plus grandes réalisations de l’humanité dans l’histoire et ont inspiré le monde avec notre mission Apollo 11. Les exploits incroyables de notre pays dans l’espace incitent les futurs astronautes, scientifiques et ingénieurs à rechercher la prochaine grande percée technologique et à explorer l’inconnu. Les programmes spatiaux nationaux des États-Unis font l’envie du monde entier et suscitent l’intérêt de mauvais acteurs comme le gouvernement chinois qui veulent voler notre ingéniosité. Nous avons la responsabilité de le protéger.

J’ai présenté deux modifications à la Loi sur l’autorisation de la NASA en novembre de l’année dernière, qui ont été approuvées sans opposition par le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports. Mes amendements exigeraient que le Government Accountability Office, indépendant et non partisan, examine les contrats avec des entités associées au Parti communiste chinois et cherche à garantir que l’administrateur de la NASA tienne compte des implications de la passation de marchés avec des entités qui reçoivent une aide financière du gouvernement chinois ou sont affiliées au gouvernement chinois.

Ces mesures renforceraient la transparence et visent à mieux protéger nos programmes spatiaux nationaux de la Chine, qui a prouvé à maintes reprises qu’elle ne reculerait devant rien pour voler les innovations américaines. Mes amendements empêcheraient également les subventions détournées à la Chine qui pourraient renforcer son comportement malveillant dans l’espace. Malheureusement, les démocrates du Sénat retardent l’adoption de ce projet de loi en raison de mes efforts, ce qui démontre une incapacité totale à comprendre les menaces de la Chine.

Le sous-comité sénatorial des relations étrangères que je préside sur l’Asie de l’Est, le Pacifique et la politique internationale de cybersécurité a tenu une série d’auditions sur «Le défi de la Chine». Entre autres choses, ces auditions ont révélé que le gouvernement chinois avait parrainé et approuvé à plusieurs reprises des acteurs chinois qui volaient la propriété intellectuelle d’entreprises américaines. En outre, je suis vivement préoccupé par les efforts de la Chine pour contraindre les entreprises américaines à se conformer au système de crédit social d’entreprise défectueux de la Chine et je crains que bon nombre des critères qu’elle envisage puissent être utilisés pour exiger le transfert de technologie ou faciliter le vol des intérêts chinois. propriété intellectuelle.

La Chine fausse les marchés mondiaux, limite les innovations et a soutenu la Corée du Nord dans ses programmes d’armes illicites. Il existe même des menaces actuelles de pirates informatiques soutenus par le gouvernement chinois travaillant à perturber la recherche sur le COVID-19.

Nous ne devrions pas nous faire d’illusions sur ce que la Chine ferait de l’accès à notre innovation et à notre technologie et sur les implications économiques et sécuritaires que cela pourrait entraîner. Il est profondément préoccupant que tout dirigeant élu, démocrate ou républicain, s’inquiète des efforts visant à accroître la transparence. Il est également troublant que mes collègues aient un problème avec le renforcement de la transparence lorsque, plus tôt cette année, des responsables du département américain de la Défense ont souligné comment les intérêts chinois pourraient chercher à investir dans des entreprises écrasées par la pandémie COVID-19.

À mes collègues démocrates au Sénat: restez fermes contre la Chine. Nous avons besoin de garanties de bon sens comme mes amendements à la NASA Authorization Act pour protéger notre technologie et nos informations. La Chine veut notre ingéniosité américaine, c’est clair. Ce qui n’est pas clair, c’est si les démocrates du Sénat se lèveront pour protéger l’avenir des États-Unis d’Amérique dans l’espace.

Le sénateur américain Cory Gardner (R-Colo.) Siège au Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, au Comité du commerce, des sciences et des transports et au Comité des relations étrangères, où il préside le sous-comité sur la politique de cybersécurité en Asie de l’Est, dans le Pacifique et au niveau international.