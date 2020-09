Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au cas où le nom Django ne ferait que penser à un film de Jamie Foxx-Quentin Tarentino, ne vous sentez pas mal. En dehors des cercles technologiques, vous seriez pardonné si vous n’attachais ce mot qu’au grand écran.

Mais parmi les connaisseurs du numérique, en particulier ceux qui ont une formation au langage de programmation Python, Django a une signification différente. Là, c’est un coup de pouce essentiel pour que le logiciel soit construit et fonctionne correctement. Le pack de certification de développeur Django à 3 cours (25,99 $, plus de 90% de réduction) présente aux utilisateurs la puissance et l’utilité de Django, sans parler de sa capacité à aider à faire avancer une carrière de développement Web.

Pour les non-initiés, Django est un framework web Python qui offre aux développeurs de nombreux raccourcis dans la création d’une nouvelle application. Si vous construisez une voiture, pensez à Django comme votre moteur et votre transmission. Django permet aux constructeurs d’insérer de gros morceaux de travail d’une application sans avoir à tout recommencer à zéro. En utilisant Django, les développeurs peuvent alors se concentrer sur les aspects uniques et les plus difficiles de leur création.

Cette collection comprend trois cours qui expliquent exactement comment fonctionne Django. Au cours de 14 heures de formation, les utilisateurs font appel à Django pour créer une poignée de projets Web afin qu’ils puissent finalement créer leurs propres œuvres plus rapidement et plus facilement.

Tout commence par Créer des sites Web avec Python et Django 3: le guide ultime du débutant. Ce cours lance le bal en examinant comment démarrer un nouveau projet en Python avec Django, de l’utilisation de l’environnement virtuel Virtualenv à l’utilisation des modèles et au débogage. En cours de route, les étudiants utiliseront leurs nouvelles compétences et renforceront leur apprentissage avec des projets comme la construction de leur propre traducteur Pig Latin et la conception d’un clone Reddit.

Prochain, Créer des API avec Django et Python explique Django REST Framework afin que vous puissiez commencer à créer des API pour Django, ce qui permet à deux applications d’interagir l’une avec l’autre.

Finalement, Django intermédiaire: formulaires, vues basées sur les classes et AJAX fait progresser encore plus loin la compréhension de Django. Au fur et à mesure que les étudiants apprendront à propos de PipenV, des vues d’authentification prédéfinies, des vues basées sur les classes, des formulaires Django et plus encore, ils apprendront les compétences nécessaires pour terminer un projet final, un site Web Hall of Fame Vidz qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos personnelles du Hall of Fame qu’ils peut partager avec vos amis et votre famille.

Cette formation approfondie sur Python et Django est d’une valeur de près de 600 $, mais avec cette offre, elle est en vente maintenant pour seulement 25,99 $.

