Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’utilisation d’un VPN est devenue la première ligne de défense par défaut pour la plupart des utilisateurs Web soucieux de leur sécurité afin de se protéger eux-mêmes et leurs informations personnelles sensibles en ligne.

Et si votre protection lorsque vous surfez sur le Web doit toujours être importante, que se passe-t-il si ce n’est pas la considération la plus importante pour vous? Par exemple, si vous diffusez une vidéo de qualité HD 1080p et que vous ne voulez pas que quoi que ce soit ralentisse votre connexion.

KeepSolid est devenu l’un des plus grands noms parmi les fournisseurs de VPN en répondant aux besoins de ses utilisateurs. Désormais, avec l’offre groupée d’abonnement ultime KeepSolid à vie (59,99 $, 86% de réduction), ils permettent même aux clients de choisir le type de lien vers le Web qu’ils souhaitent: la protection de sécurité premium de VPN Unlimited ou la vitesse de connexion optimisée de SmartDNS.

Si vous avez déjà utilisé un VPN, vous connaissez probablement déjà VPN Unlimited. L’un des fournisseurs de VPN phares depuis 2013, son réseau de serveurs de plus de 400 serveurs répartis dans plus de 80 sites à travers le monde permet aux utilisateurs d’accéder au Web de manière anonyme. Avec leur adresse IP et d’autres détails pertinents cachés en toute sécurité, les utilisateurs de VPN Unlimited peuvent surfer sans craindre que des informations non protégées deviennent la proie des cybercriminels, même sur des réseaux WiFi publics très vulnérables.

En plus d’une variété de protocoles VPN, tels que IKEv2, OpenVPN, L2TP / IPSec et KeepSolid Wise avec leur cryptage AES 256 bits de niveau militaire, les utilisateurs de VPN Unlimited ont également accès à une multitude de fonctionnalités telles que des listes de réseaux de confiance et des tests de ping . Il existe même une option de coupe-circuit pour couper automatiquement tout téléchargement ou toute autre connexion Web si le VPN tombe pour une raison quelconque.

Cependant, la recherche fervente de protocoles de protection par VPN Unlimited peut parfois ralentir votre connexion Internet, un compromis que certains accros aux stries peuvent ne pas être aussi disposés à faire. Pour eux, il y a maintenant SmartDNS, qui assouplit certaines de ces protections de sécurité pour assurer la meilleure qualité et la connexion de serveur la plus rapide possible à tous les services de streaming les plus populaires.

SmartDNS choisit et choisit ce qui est envoyé via le réseau de serveurs chiffrés KeepSolid et ce qui ne le fait pas, en contournant le contenu en streaming de fournisseurs tels que Netflix, Hulu, Amazon, BBC iPlayer, et plus encore en cas de ralentissement potentiel. Avec cet outil de liberté SmartDNS, les utilisateurs peuvent profiter de leurs films et de leur télévision sans décalage ni retard sans sacrifier la qualité vidéo.

Cette offre vous donne accès à une durée de vie à la fois VPN Unlimited et SmartDNS, une valeur de près de 440 $, pour seulement 59,99 $.

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: