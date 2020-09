Photo d’archive du fondateur, PDG et ingénieur en chef de SpaceX, Elon Musk. Crédit: NASA / Aubrey Gemignani

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a détaillé les progrès du programme Starship de nouvelle génération de la société lundi, affirmant que l’énorme fusée pourrait «probablement» tenter son premier lancement en orbite terrestre l’année prochaine, et ajoutant que le Starship effectuera des centaines de missions avant que SpaceX ne mette les gens sur- planche.

En puisant dans un complexe de production en constante croissance dans le sud du Texas, SpaceX construit de nouveaux prototypes de vaisseaux à un rythme de plusieurs véhicules par mois. Certains des prototypes sont strictement destinés aux essais au sol, mais le prochain banc d’essai du vaisseau spatial de SpaceX, conçu SN6, pourrait tenter un test de saut de 150 mètres plus tard cette semaine.

Le vaisseau d’essai le plus récent de Starship, nommé SN5, a été le premier Starship doté de réservoirs de propergol pleine grandeur pour réussir son lancement et son atterrissage. Au cours du bref test de montée et de descente de SN5 le 4 août, le prototype a volé à une altitude de 500 pieds propulsé par un seul moteur Raptor alimenté au méthane, puis a effectué une descente contrôlée vers une aire d’atterrissage à proximité.

S’exprimant par téléphone lundi lors du sommet virtuel Humans to Mars, Musk «fait de bons progrès» sur le programme Starship. Il a souligné les progrès de SpaceX dans l’augmentation de la production des véhicules d’essai Starship – qui sont en acier inoxydable – dans l’installation de développement et d’essai de Boca Chica, près de Brownsville, au Texas.

« La principale chose dont nous avions besoin pour progresser avec Starship est le système de production », a déclaré Musk, ajoutant que la fabrication d’un prototype était « relativement facile » en comparaison.

De nombreuses structures, des bâtiments d’assemblage en hauteur et des éléments d’infrastructure de lancement ont vu le jour à Boca Chica au cours de l’année dernière. SpaceX a assemblé le premier prototype de Starship à l’extérieur, en utilisant le soudage à l’air libre, mais les équipes déplacent la production dans des installations intérieures à température contrôlée.

Plusieurs prototypes de Starship ont été détruits lors des essais au sol depuis que SpaceX a construit le premier véhicule d’essai Starship l’année dernière. Mais SpaceX a rassemblé des données critiques au cours de ces tests, permettant aux ingénieurs de mettre à jour les spécifications de conception et d’améliorer la conception du Starship.

« Construire le système de production pour que nous puissions finalement construire des centaines ou des milliers de vaisseaux spatiaux – c’est la partie la plus difficile », a déclaré Musk lundi. «Mais nous avons bien progressé sur le système de production, comme les gens peuvent le voir sur les photos aériennes de Boca Chica.

« Il y a un an, il n’y avait presque rien là-bas, et maintenant nous avons beaucoup de capacités de production », a ajouté Musk. « Nous fabriquons rapidement de plus en plus de navires, et nous commencerons bientôt la production du booster. »

Musk a déclaré que SpaceX prévoyait de démarrer la production du premier prototype du premier amplificateur d’étage du Starship – appelé le Super Heavy – plus tard cette semaine.

Starship est au cœur de la vision d’Elon Musk, le fondateur milliardaire de SpaceX, qui a créé la société avec pour mission d’envoyer des gens sur Mars. Les futurs vaisseaux pourraient naviguer vers Mars avec jusqu’à 100 personnes, dit Musk.

SpaceX prévoit de faire voler des véhicules d’essai Starship et des prototypes Super Heavy sur des sauts à des altitudes plus élevées avant de tenter un lancement orbital. Comme les premiers vols d’essai de Starship, les premiers prototypes Super Heavy voleront à basse altitude avec un sous-ensemble de moteurs Raptor, à commencer par deux des moteurs fabriqués par SpaceX, a déclaré Musk.

Les expériences Starship à plus haute altitude nécessiteront que SpaceX installe un cône aérodynamique sur les futurs véhicules Starship, ainsi que des ailerons et d’autres surfaces aérosols. Les vols Starship à plus haute altitude auront également besoin de trois moteurs Raptor, avant que SpaceX ne passe enfin à une configuration Starship à six moteurs pour les missions orbitales, qui nécessiteront également un bouclier thermique pour la rentrée.

Avec l’ajout du cône de nez, le véhicule Starship atteindra une hauteur d’environ 164 pieds, soit 50 mètres. Le véhicule mesure environ 9 mètres de diamètre, soit environ une fois et demie le diamètre d’un avion gros porteur Boeing 747.

Pour les missions orbitales, Starship volera comme étage supérieur au-dessus de l’énorme booster de première étape Super Heavy. Combiné avec le premier étage Super Heavy, la pile entière mesurera environ 120 mètres de haut, selon le site Web de SpaceX.

Les deux étages reviendront sur Terre pour des atterrissages propulsifs, tout comme le premier étage de la fusée Falcon 9 partiellement réutilisable de SpaceX. Cela rendra le Super Heavy et le Starship entièrement réutilisables.

SpaceX affirme qu’un vaisseau spatial opérationnel pourrait transporter plus de 100 tonnes métriques, ou 220000 livres, de marchandises en orbite terrestre basse, plus que n’importe quelle fusée depuis le lanceur Saturn 5 de l’ère Apollo de la NASA.

SpaceX a effectué un «test de saut» d’un prototype de vaisseau spatial le 4 août dans l’installation de lancement de la société dans le sud du Texas. Crédits: SpaceX

Musk a déclaré lundi que les ingénieurs avaient peaufiné la conception du propulseur Super Heavy en augmentant la poussée de ses moteurs Raptor, permettant à SpaceX de supprimer plusieurs Raptors de la conception. C’est le dernier d’une série d’ajustements de conception effectués depuis que Musk a dévoilé le programme de fusée géante en 2016, lorsqu’il a été nommé «BFR».

Musk avait précédemment déclaré que le propulseur Super Heavy aurait plus de 30 moteurs Raptor alimentés au méthane, mais Musk a déclaré lundi que SpaceX essayait de «simplifier la configuration».

« Il pourrait donc s’agir de 28 moteurs », a déclaré Musk. «C’est encore beaucoup de moteurs. Nous finirons également par augmenter la poussée des moteurs. »

Un anneau extérieur de moteurs sur le booster Super Heavy aura des buses fixes, tandis qu’un groupe intérieur de huit Raptors orientera leur poussée pour diriger la fusée pendant le décollage et l’atterrissage.

Au fil du temps, la rangée extérieure de moteurs pourrait générer chacun environ 300 tonnes, soit environ 600 000 livres, de poussée, selon Musk. Les huit moteurs internes produiront chacun environ 210 tonnes, soit 420 000 livres, de poussée. Cela donnera au Super Heavy plus de 15 millions de livres de poussée totale au décollage.

SpaceX envisage des plates-formes flottantes géantes pour les lancements opérationnels de Super Heavy et de Starship, mais les vols d’essai à court terme seront basés à Boca Chica. SpaceX a suspendu les travaux de développement de Starship sur des sites de la côte spatiale de Floride l’année dernière.

Interrogé lundi sur le moment où SpaceX pourrait effectuer le premier lancement et rentrée orbitale du Starship, Musk a répondu: «Probablement l’année prochaine.»

«J’espère que nous effectuons beaucoup de vols», a poursuivi Musk. «Les premiers pourraient ne pas fonctionner. C’est un territoire inexploré. Personne n’a jamais fabriqué de fusée orbitale entièrement réutilisable. Il est donc assez important d’avoir cela. »

Et SpaceX ne va pas petit avec Starship. Elle a à peu près la même taille que la fusée lunaire Saturn 5 de la NASA, mais possède des moteurs plus efficaces. SpaceX vise également à finir par ravitailler le Starship en orbite terrestre, lui permettant de se lancer dans des missions sur la Lune, Mars et d’autres destinations avec une pleine charge de propulseur.

«C’est la porte d’entrée de la galaxie, ou du moins du système solaire», a déclaré Musk.

L’entrepreneur milliardaire a déclaré l’année dernière que le premier lancement orbital de Starship pourrait avoir lieu en 2020. Malgré le rythme rapide de progression du projet, SpaceX ne respectera pas ce calendrier.

Elon Musk discute des capacités du vaisseau spatial de nouvelle génération de SpaceX avec des responsables militaires américains en avril 2019. Crédit: NORAD et U.S. Northern Command

Musk a déclaré lundi que SpaceX n’effectuait pas beaucoup de développement des systèmes de soutien de la vie dont les vaisseaux auront besoin pour accueillir les gens.

«Nous devons faire fonctionner la chose automatiquement, livrer des satellites, effectuer des centaines de missions de livraison de satellites avant de mettre des gens à bord», a déclaré Musk. «Nous savons comment créer un système de survie complexe qui peut faire face à une large gamme d’environnements, en changeant la pression atmosphérique, en modifiant le pourcentage d’oxygène et d’azote dans l’air.»

Développé en partenariat avec la NASA, le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX a transporté des astronautes vers la Station spatiale internationale pour la première fois, démontrant les systèmes de survie de la capsule et la conception de la première combinaison spatiale de SpaceX. Les combinaisons portées par les astronautes Dragon Doug Hurley et Bob Behnken ont été conçues pour protéger les membres de l’équipage si la capsule se dépressurisait en vol.

«En bref, nous savons comment faire cela», a déclaré Musk. «Pour une mission plus longue, comme si vous allez sur Mars, vous voulez avoir un système plus renouvelable que ce que nous avons sur Crew Dragon. Vous voulez recycler les choses, recycler beaucoup plus l’eau et plus d’oxygène. Mais si vous allez sur la lune, pas de problème. «

La feuille de route à plus long terme de SpaceX comprend une capacité de ravitaillement en orbite pour rendre les voyages sur la Lune possibles. La NASA a sélectionné le véhicule Starship de SpaceX en mai comme l’un des trois prétendants – aux côtés de Blue Origin et Dynetics – pour un atterrisseur lunaire classé par l’homme que l’agence spatiale financera pour des missions lunaires avec équipage plus tard cette décennie.

Dans le cadre de l’architecture prévue pour le programme d’atterrissage sur la lune Artemis de la NASA, les astronautes lanceront depuis la Terre au-dessus de la fusée de transport lourd du système de lancement spatial et de la capsule d’équipage Orion. Un atterrisseur humain se lancera séparément sur une fusée commerciale, puis s’envolera vers la lune et attendra l’accostage de l’équipage d’Orion en orbite lunaire.

Les astronautes flotteront dans l’atterrisseur lunaire et descendront à la surface de la lune, effectueront des expériences et des sorties dans l’espace, puis décolleront pour retourner à la capsule Orion, qui ramènera l’équipage sur Terre.

Le contrat d’atterrisseur lunaire de la NASA avec SpaceX est initialement évalué à 135 millions de dollars, mais pourrait augmenter si le Starship remportait le concours de la NASA contre Blue Origin et Dynetics. Les 135 millions de dollars ne couvriront que quelques pour cent du coût total de développement du Starship, que Musk a estimé à plus de 5 milliards de dollars.

«Le soutien de la NASA est apprécié, mais c’est un programme qui dépasse probablement 5 milliards de dollars», a déclaré Musk lundi. «C’est utile, mais cela ne change pas la donne. Mais j’espère que si nous démontrons le succès avec Starship, alors ils pourront commencer à penser sérieusement à une base lunaire.

