• L’US Space Force tente de rester maigre

• La journée du pitch spatial 2021 est prévue pour le printemps

• SPACECOM ne déménage pas depuis six à huit ans

PAS DE GRANDE BUREAUCRACIE DANS L’ESPACE Lorsque le Congrès a approuvé la création de la Force spatiale américaine, il a insisté sur le fait que cela devait être fait principalement avec les ressources existantes de l’armée de l’air et a mis en garde contre la croissance de la bureaucratie de la Force spatiale. Dans un nouveau rapport, l’analyste du budget de la défense, Todd Harrison, affirme que le service mérite d’être reconnu pour avoir maîtrisé les coûts. Harrison, du Center for Strategic and International Studies, souligne que sur le budget de 15,4 milliards de dollars de la Force spatiale pour l’exercice 2021, seuls 111 millions de dollars sont de nouveaux fonds destinés à renforcer les quartiers généraux et les centres de terrain de la Force spatiale.

«Les coûts de standup de la Force spatiale sont faibles car ils ont choisi de les maintenir bas», explique Harrison à SpaceNews. «Vous pourriez ajouter un groupe d’états-majors inutiles, ajouter de nouveaux postes militaires au lieu de transférer ces postes des autres services et construire de nombreuses nouvelles installations pour remplacer les installations existantes. Mais le DoD et le Congrès ont judicieusement choisi de ne pas faire cela », déclare Harrison. Jusqu’à présent, la Force spatiale a fait preuve de retenue. « Mais cela ne fait pas de mal de maintenir la pression législative. »

ESPACE «PITCH DAY» Le Space and Missile Systems Center a annoncé qu’il organiserait une journée du lancement spatial au printemps 2021. L’événement a été créé pour attirer les entreprises entrepreneuriales à faire des affaires avec l’armée. Elon Musk de SpaceX était le discours principal lors de la journée inaugurale du pitch en novembre 2019 à San Francisco. SMC a déclaré que l’événement 2021 devrait avoir lieu à Los Angeles, mais qu’il envisage également une option virtuelle en raison de la pandémie COVID-19.

Au cours de l’événement, les entreprises sélectionnées sont invitées à présenter leurs idées à une équipe de responsables des forces aériennes et spatiales et à des investisseurs commerciaux pour une opportunité de concourir pour l’attribution d’un contrat «sur place».

SPACECOM NE SE DÉPLACE PLUS À TOUT TEMPS Il a été largement annoncé que l’armée de l’air envisageait un nouvel emplacement pour le quartier général du Commandement spatial américain, actuellement basé à la base aérienne Peterson de Colorado Springs. Plusieurs États font un grand effort pour accueillir l’USSPACECOM et ses 1 400 militaires et civils. L’armée de l’air a déclaré qu’un nouvel emplacement serait sélectionné en 2021 et que le transfert du commandement pourrait prendre jusqu’à six ans. Le major-général Tim Lawson, commandant adjoint par intérim du commandement, dit que cela pourrait prendre encore plus de temps.

«Nous envisageons un délai d’environ six à huit ans avant d’entrer dans la nouvelle installation de commandement et de contrôle, quel que soit l’endroit où cela se trouve», a déclaré Lawson vendredi à la National Defence Industrial Association’s Virtual Space Warfighting Industry. Forum.

Dans l’intervalle, SPACECOM met en place des opérations dans le Colorado. «Nous venons littéralement d’ouvrir un tout nouveau centre d’opérations conjointes et d’en construire un ici à Colorado Springs», a-t-il déclaré. «Nous sommes heureux que cela soit pleinement opérationnel. Nous continuons de renforcer nos capacités et nos capacités au quotidien. »

EN BREF

SPACEX CONTINUE DE PROTÉGER LES CONTRATS DE L’AIR FORCE

SpaceX insiste sur le fait que la décision d’octobre 2018 de l’Armée de l’air a causé un «préjudice irréparable» à SpaceX et a donné à ULA un avantage clé en remportant la plus grande part des lancements de la phase 2.

PENTAGON SURVEILLANT DE PRES LA RIVALIE LUNAIRE AMÉRICAINE-CHINE

L’armée américaine envisage un rôle dans la compétition des grandes puissances pour les ressources lunaires alors que la Chine continue de faire progresser ses capacités spatiales.

COMMERCE. MEILLEUR ADAPTÉ À LA GESTION DU TRAFIC SPATIAL

Un rapport mandaté par le Congrès a déclaré que le département du commerce est la meilleure agence pour gérer les responsabilités de gestion du trafic spatial civil actuellement détenues par le département de la Défense.

LA FORCE SPATIALE DOIT RECRUTER DES TALENTS TECHNOLOGIQUES

La Force spatiale devra occuper des postes technologiques dans des domaines tels que le développement de logiciels, les systèmes d’information et la cybersécurité, et réfléchit à de nouvelles façons d’attirer les talents,



