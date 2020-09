Pour recevoir FIRST UP Satcom, une newsletter hebdomadaire SpaceNews destinée aux professionnels du satellite et des télécoms, inscrivez-vous ici.

MEILLEURES HISTOIRES

Les analystes voient une opportunité limitée pour les entreprises haut débit par satellite sur le marché des voitures connectées. Northern Sky Research prévoit que les revenus du marché de la voiture connectée, dans lequel il comprend les bus et les trains, atteindront 1 milliard de dollars d’ici 2029, même si plus de 99% des voitures resteront non connectées par satellite. Les premiers utilisateurs de liaisons par satellite seront les premiers intervenants tels que les camions de pompiers, les ambulances et la police. À partir de 2025, NSR s’attend à ce que les constructeurs de voitures de luxe commencent à intégrer des antennes à écran plat dans certains véhicules, créant ainsi un marché là-bas. L’une des principales limites du marché de la voiture connectée est l’absence d’une application incontournable nécessitant une connectivité à 100% qui ne peut pas être desservie par des téléphones portables ou des solutions à bande L à bande étroite. La tarification de la connectivité par satellite aux voitures sera également un défi, a déclaré NSR. [NSR]

Eutelsat a renouvelé un contrat de capacité satellite avec Sky Italia, une grande chaîne de télévision. Eutelsat décrit Sky Italia comme le «client phare» sur Hotbird, son trio de satellites de diffusion en Europe. Le contrat pluriannuel ajoute environ 450 millions d’euros (532,3 millions de dollars) au carnet de commandes d’Eutelsat, qui, selon la société, garantit «des revenus annuels globalement stables pour Eutelsat à moyen terme». Le contrat Sky Italia comprend des options d’extension qui pourraient entraîner des revenus supplémentaires, a déclaré Eutelsat. Eutelsat a deux satellites Hotbird en production avec Airbus Defence and Space qui remplaceront ses anciens satellites en 2021. [Eutelsat]

Cobham a sélectionné un nouveau directeur général pour sa division Advanced Electronic Solutions, qui fournit des guides d’ondes et d’autres composants pour satellites. La société a annoncé Mike Kahn, un ancien dirigeant des systèmes d’armes de Northrop Grumman, comme PDG de CAES à compter du 1er septembre. Kahn succède à Shawn Black, qui part à la recherche d’autres opportunités. Cobham a déclaré que Kahn avait de l’expérience dans le soutien du département américain de la Défense et de la NASA, ainsi que des clients commerciaux. [Cobham]

PLUS D’HISTOIRES

La startup japonaise Skygate Technologies a lancé un tour de table pour relancer le développement d’une offre sol en tant que service centrée sur une plate-forme de station au sol entièrement basée sur le cloud. Le montant levé dans le cadre du cycle, dirigé par la société de capital-risque Keio Innovation Initiative, basée à l’Université Keio, n’a pas été divulgué. Formé en février 2020, Skygate développe une plate-forme au sol pour prendre en charge des débits de communication allant jusqu’à 2 gigabits par seconde pour les engins spatiaux tels que les satellites de télédétection qui doivent télécharger de grands volumes d’images. Les opérateurs de satellites utilisant Skygate pourront travailler avec plusieurs fournisseurs de cloud, notamment Amazon Web Services, Google Cloud Platform et d’autres, selon Skygate. [Skygate]

Intelsat s’attend à une forte croissance de l’activité de connectivité de l’aviation commerciale qu’elle achète à Gogo. Samer Halawi, directeur commercial d’Intelsat, a déclaré dans une interview que la société prévoit que les activités reviendront aux niveaux de 2019 d’ici 2023, alors que l’industrie de l’aviation commerciale dans son ensemble se remettra de la pandémie. Intelsat pense également pouvoir rendre cette activité plus efficace en utilisant les propres satellites d’Intelsat pour fournir la connectivité, bien que d’autres entreprises continueront d’offrir des services là où Intelsat n’a pas de couverture ou de capacité suffisante. Les analystes du secteur ont déclaré que l’accord était une bonne solution car il permet aux clients de Gogo de conserver leurs terminaux en bande Ku existants. [SpaceNews]

L3Harris construira une antenne réflecteur en bande L pour le satellite Thuraya-4 NGS dans le cadre d’un contrat avec Airbus Defence and Space, le fabricant du satellite. Thuraya-4 NGS devrait être lancé en 2024, fournissant une connectivité pour les capteurs, les appareils et les plates-formes mobiles à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe et l’Asie centrale. Airbus construit le satellite pour Yahsat, l’opérateur émirati propriétaire de Thuraya. L3Harris a déclaré que l’antenne à réflecteur de 12 mètres sera fabriquée et testée dans ses installations de Palm Bay, en Floride. [L3Harris]

Elon Musk dit que SpaceX fait « de bons progrès » sur son véhicule Starship malgré des retards dans les essais en vol du système de lancement de nouvelle génération. Dans une interview lundi lors du sommet Humans to Mars, Musk a souligné le travail que l’entreprise avait accompli pour construire un système de production pour le véhicule à Boca Chica, au Texas, affirmant que l’effort était plus difficile que la construction de prototypes. La société n’a pas respecté le calendrier ambitieux annoncé par Musk il y a près d’un an. À l’époque, il avait prédit un premier vol orbital de Starship dans environ six mois. Musk a déclaré que le premier vol orbital du système aura lieu «probablement l’année prochaine». [SpaceNews]

Un procès pour déterminer si Comtech peut annuler sa fusion avec Gilat est prévu pour octobre. Gilat a déposé une plainte contre Comtech devant le tribunal de la chancellerie du Delaware après que Comtech a tenté de se retirer de la fusion, citant un «effet défavorable important» sur les revenus de Gilat en raison de la pandémie de coronavirus. Gilat a déclaré qu’il n’avait pas subi un tel effet et a exhorté le tribunal à lever une condition selon laquelle l’approbation réglementaire russe soit obtenue avant la date de résiliation de l’accord de fusion. Gilat a déclaré un chiffre d’affaires de 38,3 millions de dollars au deuxième trimestre, publié le 1er septembre, contre 59,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019. Adi Sfadia, PDG par intérim de Gilat, a déclaré que Gilat constatait une reprise dans ses domaines d’activité et s’attend à ce que le second semestre 2020 être «significativement meilleur que le premier». [Gilat]

Lockheed Martin s’associe à Tyvak Nano-Satellite Systems et à Télésat dans le cadre de son contrat d’agence de développement spatial. Lockheed utilisera des bus de Tyvak pour les 10 satellites qu’il construira pour l’ensemble de satellites de communication en orbite terrestre basse de la SDA Transport Layer Tranche 0. Télésat fournira des conseils techniques sur le système. Lockheed a remporté un contrat de 187,5 millions de dollars plus tôt cette semaine pour les satellites, l’un des deux prix attribués par SDA pour le programme. [SpaceNews]

L’opérateur satellitaire azerbaïdjanais Azercosmos a signé un nouveau contrat avec Globecast pour une capacité supplémentaire en bande C sur l’Afrique. Globecast utilisera la capacité du satellite Azerspace-1 pour diffuser des émissions télévisées pour les nouvelles, les sports, la couverture d’événements spéciaux et le divertissement général. [Azercosmos]

Jeff Foust, rédacteur principal de SpaceNews, a contribué à ce bulletin.