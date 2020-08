Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le télescope spatial Hubble a fourni des vues incroyables de l’univers. Il est facile de devenir complaisant après avoir vu autant d’images remarquables, mais Hubble peut toujours nous épater après 30 ans. Dans une observation récente, le télescope spatial vieillissant a capturé le bord en expansion d’une onde de choc de supernova. Oui, cette onde lumineuse ci-dessus est réelle, bien qu’elle puisse ressembler à quelque chose de Star Trek.

Cette barrière de lumière se trouve à environ 2400 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne et fait partie d’une structure massive appelée la boucle du Cygne. La structure complète couvre une partie du ciel 36 fois plus grande que la pleine lune, mais la majeure partie se trouve en dehors du spectre visible. Les parties visibles sont bien sûr les plus connues, connues sous le nom de nébuleuse du voile.

La boucle du Cygne et la nébuleuse du voile sont les résultats d’une explosion massive de supernova il y a 10 000 à 20 000 ans. L’étoile qui a produit le nuage n’a jamais été identifiée, mais elle était probablement 20 fois plus grande que le soleil. Cela suggère qu’il s’agit maintenant d’un résidu d’étoile à neutrons quelque part dans ou près de la boucle Cygnus.

Même après tous ces millénaires, l’onde de choc de l’explosion continue de s’étendre à plus de 200 miles par seconde (350 kilomètres par seconde). Ainsi, il a couvert 60 années-lumière depuis la supernova. De sa vue en orbite autour de la Terre, le télescope spatial Hubble peut se concentrer sur l’onde de choc. La matière et l’énergie éjectées de l’étoile condamnée interagissent avec le matériau interstellaire de faible densité, provoquant les boucles incandescentes vues dans l’image.

Hubble a commencé à fonctionner en 1990, et les travaux sur son miroir principal ont commencé en 1979. Nous voici en 2020, et cet instrument peut capturer une image incroyable d’une onde de choc de supernova distante de 2 400 années-lumière. C’est encore plus impressionnant quand on se souvient que le miroir principal de Hubble a un défaut d’aberration sphérique substantiel – la NASA a dû installer des «lunettes» à l’intérieur de Hubble pour y remédier. Le télescope a clairement une très bonne prescription.

Pourtant, Hubble aux yeux vifs se dirige vers la fin de sa vie. Sa dernière mission de service remonte à 2009 avant la fin du programme de la navette spatiale. L’équipage de cette mission (STS-125) a installé de nouveaux gyroscopes pour stabiliser le satellite, mais plusieurs d’entre eux ont maintenant échoué. Les scientifiques espèrent que Hubble tiendra ensemble jusqu’à ce que son successeur, le télescope spatial James Webb, commence à fonctionner. Après de nombreux retards, le lancement du télescope Webb est actuellement prévu pour la fin de 2021.

