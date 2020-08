Sur cette photo longue exposition de mai 2019, une fusée Falcon 9 est vue dans l’espace depuis Cap Canaveral, avec son amplificateur de premier étage revenant à l’atterrissage quelques minutes plus tard sur un drone juste au large. Crédits: SpaceX

Les retards ont créé la possibilité de jusqu’à trois lancements de fusées ce week-end à partir de différentes plateformes le long de la côte spatiale de la Floride, y compris deux missions SpaceX dimanche qui pourraient établir un record d’entreprise pour la plus courte durée entre deux lancements de fusées Falcon 9.

Mais dans le monde aux horaires de lancement en constante évolution, de nombreux facteurs tels que les conditions météorologiques et les problèmes techniques pourraient contrecarrer les plans de lancement ce week-end.

La première en ligne est la puissante fusée Delta 4-Heavy de United Launch Alliance, qui devrait décoller à 2 h 04 HAE (0604 GMT) samedi à partir de la station 37B de la station aérienne de Cape Canaveral avec une charge utile classifiée pour le National Reconnaissance Office. , qui possède la flotte de satellites espions clandestins du gouvernement américain.

Selon le 45e escadron météorologique de l’US Space Force à Cap Canaveral, il y a 80% de chances de beau temps pour le lancement du Delta 4-Heavy samedi. La période de lancement rendue publique s’étend jusqu’à 6 h 25 HAE (10 h 25 GMT), bien que la période publique englobe la fenêtre de lancement réelle, qui se termine probablement quelque temps avant.

Le Delta 4-Heavy devait décoller tôt jeudi, mais ULA a nettoyé le lancement pour évaluer un problème avec un système pneumatique au sol à la plate-forme.

En raison de la nature de sa charge utile de sécurité nationale, le Delta 4-Heavy a la priorité sur le rayon est de l’armée américaine, qui supervise les fonctions de sûreté, de sécurité et de soutien pour tous les lancements en provenance de la base aérienne de Cap Canaveral et du centre spatial Kennedy voisin.

Le Delta 4-Heavy a trois jours réservés sur le range, y compris le samedi et des opportunités de sauvegarde dimanche et lundi. La plupart des lancements commerciaux sont réservés deux jours à la fois sur la gamme.

Photo d’archive d’une fusée Falcon 9 sortant de son hangar au pad 40. Crédit: SpaceX

En supposant que ULA fasse décoller le Delta 4 samedi, SpaceX se prépare pour deux lancements dès dimanche, selon les prévisions météorologiques et les informations sur les zones dangereuses publiées par Eastern Range.

D’autres sources ont également indiqué la possibilité de deux lancements de SpaceX dimanche, mais un porte-parole de l’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Premièrement, une fusée Falcon 9 devrait décoller de la plateforme 39A du Kennedy Space Center à 10 h 08 HAE (14 h 08 GMT) avec le prochain lot d’environ 60 satellites Starlink pour que le réseau prévu de SpaceX transmette des signaux Internet à large bande depuis l’espace. .

Environ neuf heures plus tard, une autre fusée Falcon 9 pourrait être lancée à partir de la station 40 de la base aérienne de Cap Canaveral vers 19 h 18. HAE (23 h 18 GMT) avec le satellite d’observation radar argentin SAOCOM 1B.

SpaceX prévoit d’atterrir le premier booster de la mission Starlink sur un drone positionné dans l’océan Atlantique au nord-est de Cap Canaveral. La première étape de la mission SAOCOM 1B doit retourner à la base aérienne de Cap Canaveral pour un atterrissage à terre moins de 10 minutes après le décollage.

Les deux lancements utiliseront des propulseurs de fusée Falcon 9 précédemment utilisés.

SpaceX prévoit d’effectuer un test de tir de la fusée Falcon 9 pour la mission Starlink samedi sur le pad 39A. On ne s’attend pas à ce que la société procède à un essai de tir de la fusée pour la mission SAOCOM 1B.

Vendredi matin, les deux lancements de SpaceX sont restés sur la bonne voie pour dimanche, mais les prévisions météorologiques sont incertaines.

Les prévisions météorologiques de lancement officielles pour le lancement du Falcon 9 dimanche matin prévoient une probabilité de 50% de conditions météorologiques favorables, avec des nuages ​​«considérables» de niveau moyen et élevé attendus sur la côte spatiale de la Floride, ont écrit vendredi les prévisionnistes. La principale préoccupation météorologique de la mission Falcon 9 / Starlink est la possibilité de violer la règle des nuages ​​épais.

Selon le 45e Escadron météorologique, il n’y a que 40% de chances que le temps soit acceptable pour le lancement du satellite SAOCOM 1B dimanche soir, en raison de «la menace d’orages en soirée et de la nébulosité associée au-dessus de la zone de lancement».

Si ULA et SpaceX – rivaux dans le secteur des lancements aux États-Unis – réussissent l’exploit de trois lancements ce week-end, ils établiront un record pour la période la plus courte de l’histoire avec trois missions orbitales au départ de la Space Coast de Floride.

S’ils décollent tous les deux comme prévu, les doubles lancements de Falcon 9 prévus dimanche entreront également dans l’histoire. La dernière fois que Cap Canaveral a accueilli deux lancements orbitaux en un laps de temps plus court, c’était le 11 novembre 1966, lorsqu’un Atlas-Agena et une fusée Titan 2 ont été lancés à seulement 99 minutes de distance de différentes plates-formes, selon un journal de lancement tenu par Jonathan McDowell. , un astronome du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics qui suit les satellites mondiaux et les lancements.

L’Atlas a soulevé le véhicule cible Agena utilisé pour l’amarrage par l’équipage de deux hommes Gemini 12, qui a été lancé sur la fusée Titan 2 le même jour.

S’adressant aux journalistes plus tôt cette semaine, Brig. Le général Doug Schiess – commandant de la 45e Escadre spatiale qui gère la chaîne de l’Est – a déclaré que la portée avait raccourci le temps nécessaire pour se reconfigurer entre les missions.

«Les lancements continuent d’augmenter», a déclaré Schiess. «Cela est dû en partie à nos missions spatiales de sécurité nationale, et une grande partie à nos missions commerciales.

«Nous voulons être une gamme suffisamment résiliente et fiable pour que chaque fois que quelqu’un veuille la lancer, qu’il s’agisse d’une charge utile de sécurité nationale, d’une charge utile civile avec la NASA ou d’une charge utile commerciale, nous sommes en mesure de le faire», a déclaré Schiess Mardi.

À cette époque, les trois lancements – tous avec des charges utiles indépendantes – étaient prévus à un peu plus de 48 heures d’intervalle jeudi, vendredi et samedi. Ces calendriers ont rapidement changé avec de nouveaux retards dans les trois missions.

Tout en notant que le manifeste de lancement nécessitait une certaine «planification de la gymnastique», Schiess a salué le partenariat de la gamme avec ULA et SpaceX pour aider à y parvenir.

L’avènement des systèmes autonomes de terminaison de vol, qui seraient activés pour détruire une fusée si elle volait hors de sa trajectoire, aide à rationaliser la portée des opérations nécessaires pour soutenir les missions de Cap Canaveral. La famille de fusées Falcon de SpaceX utilise les systèmes de destruction automatique, tandis que la Delta 4-Heavy d’ULA utilise un système de terminaison de vol plus ancien qui nécessite une commande manuelle envoyée par un agent de contrôle au sol.

La fusée Vulcan Centaur de nouvelle génération d’ULA aura la capacité de terminaison de vol autonome, ce qui permet à la gamme de prendre en charge les lancements avec des équipes plus petites. Le système de sécurité automatisé permet également à la gamme d’accueillir plus d’un lancement le même jour.

Avant l’introduction du système automatisé de sécurité des vols et du suivi GPS par satellite, un réseau de radars de suivi était nécessaire pour surveiller la trajectoire de vol de chaque fusée afin de s’assurer qu’elle restait dans des couloirs prédéfinis. En plus des préoccupations liées au vieillissement de l’infrastructure des parcours, cela a souvent nécessité un minimum de deux jours entre les lancements à partir de Cap Canaveral au cours des dernières décennies.

«Les systèmes de sécurité de vol autonomes nous permettent d’être beaucoup plus rapides dans ce domaine, de sorte que les nouvelles fusées seront en ligne depuis ULA et d’autres qui auront un système de vol autonome (systèmes), cela nous permettra d’être encore meilleurs dans ce domaine», a déclaré Schiess.

«Cela revient vraiment à un effort de collaboration et à la capacité de tout planifier, de changer le réseau», a déclaré Schiess. « C’est aussi certaines des choses que nous faisons pour la gamme du futur, pour nous construire une architecture qui changera beaucoup plus rapidement, plug and play avec notre télémétrie, et des choses comme ça. »

Une fusée Delta 4-Heavy est prévue pour le lancement de Cap Canaveral samedi à 2 h 04 HAE (0604 GMT). Crédit: United Launch Alliance

La mission SAOCOM 1B mérite d’être signalée dans un autre sens, car il s’agira du premier lancement de fusée depuis Cap Canaveral depuis 1969 à voler sur une trajectoire sud pour déployer sa charge utile sur une orbite à forte inclinaison les mouches près des pôles de la Terre. La trajectoire inhabituelle obligera la fusée Falcon 9 à voler d’abord au sud-sud-est de Cap Canaveral au-dessus de l’océan Atlantique, puis à reculer vers l’ouest dans un virage à droite pour contourner la côte sud de la Floride.

Connu sous le nom de manœuvre de «dogleg», le virage à droite garantira que le point d’impact de la fusée ne traversera jamais la Floride en cas de panne en vol entraînant un crash du véhicule sur Terre. Le lanceur se dirigera ensuite au-dessus du détroit de Floride et de Cuba avant de mettre en orbite le satellite radar SAOCOM 1B.

Les responsables de la sécurité du champ de tir ont commencé à étudier la trajectoire de lancement vers le sud après un incendie de forêt à la base aérienne de Vandenberg – d’où proviennent presque tous les lancements américains en orbite polaire – ont menacé les installations de lancement et de traitement de la charge utile en 2016. SpaceX a choisi d’utiliser la trajectoire de lancement polaire de Cap Canaveral à permettre à l’entreprise de réduire les effectifs de Vandenberg pendant une période où il y a peu de lancements, a déclaré aux journalistes Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de l’entreprise l’année dernière.

