WASHINGTON – La société d’antennes satellites Kymeta a levé 85,2 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement dirigé par Bill Gates, a annoncé la société le 25 août.

Kymeta, basé à Redmond, Washington utilisera son nouveau financement pour achever le développement de son antenne à écran plat de deuxième génération, l’U8, avant une sortie à la fin de cette année, a déclaré Walter Berger, président et chef de l’exploitation de Kymeta, dans une interview. .

Le financement aidera également à renforcer les efforts de vente chez Kymeta et par le biais de partenaires de distribution, et soutiendra le développement de nouveaux produits, tels que le service d’abonnement Kymeta Connect de la société, qui regroupe des antennes avec une capacité satellitaire et cellulaire dans des plans d’abonnement mensuels, a-t-il déclaré.

Berger a déclaré que Kymeta ne révélait pas combien il avait levé au total, mais que Bill Gates avait contribué 78,5 $ à la dernière ronde de la société et était un partisan constant. Kymeta collectera probablement des fonds supplémentaires à l’avenir, a-t-il déclaré.

L’augmentation de capital est la quatrième que Kymeta a publiquement annoncée depuis sa création en 2012, soit par le biais de communiqués de presse ou de divulgations réglementaires obligatoires auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ce qui porte le financement total divulgué à 282,2 millions de dollars. Kymeta a commencé à expédier des antennes en 2017.

Kymeta a décrit les marchés verticaux des communications mobiles telles que les transports maritimes et ferroviaires comme un marché cible, mais a accordé ces derniers mois une plus grande attention aux clients militaires et aux premiers intervenants.

«Ce que l’entreprise a fait, c’est regarder où notre produit et ses fonctionnalités seront les plus pertinents et les plus capables de pénétrer», a déclaré Berger. «Le premier intervenant, le DoD et le gouvernement seront présents. Il y a un besoin immédiat pour le type de produit que nous avons. » Cette évaluation a eu lieu au cours des 12 à 18 derniers mois, a-t-il déclaré.

Le 18 août, Kymeta a annoncé l’acquisition de Lepton Global Solutions, une société basée en Virginie spécialisée dans la fourniture de solutions de connectivité clé en main à la communauté du renseignement et à d’autres clients gouvernementaux. Berger a déclaré que le nouveau financement de Kymeta avait permis cet achat, ce qui a porté Kymeta à près de 200 personnes.

Kymeta vend toujours des antennes sur les marchés des communications mobiles, a déclaré Berger, mais les abordera plus lentement étant donné son accent redoublé sur les militaires et les premiers intervenants. «Nous devons accélérer notre chemin», a-t-il déclaré.

Berger a déclaré que Kymeta considérait ses antennes comme une technologie habilitante pour les satellites géostationnaires et les prochaines constellations à large bande en orbite terrestre basse. L’antenne u8 de la société est conçue pour se connecter simultanément à jusqu’à trois satellites en bande Ku, une fonction qui permet des connexions ininterrompues avec des satellites en orbite terrestre basse.