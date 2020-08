Les mises à jour du vaccin contre le coronavirus en provenance de Chine indiquent que plusieurs des médicaments expérimentaux qui sont au stade final des tests ont reçu une approbation pour une utilisation d’urgence dans le pays.

Les médicaments de Sinovac, du China National Biotec Group et de CanSino sont déjà utilisés dans le cadre des approbations d’utilisation d’urgence (EUA) dans le pays.

CanSino négocie également des EUA avec d’autres pays dans l’espoir de pouvoir étendre sa portée avant même que les résultats de la phase 3 ne soient finalisés.

La course aux nouveaux vaccins sûrs et efficaces contre les coronavirus a pris un tournant étrange au cours des dernières semaines. La Russie a laissé entendre qu’elle approuverait son mystérieux candidat vaccin à l’usage du public avant la fin des essais de phase 3. Il a ensuite annoncé que son vaccin était sûr et efficace à la consternation des chercheurs du monde entier, qui ont averti que la Russie n’aurait aucun moyen de prouver l’innocuité ou l’efficacité du vaccin dans un laps de temps aussi court. Les Russes n’ont partagé aucune recherche sur les premières phases de l’essai, comme il est d’usage pour de telles études, mais ils commencent malgré tout à distribuer largement le vaccin.

Par ailleurs, davantage de rapports indiquaient que la Chine avait commencé à utiliser ses vaccins candidats les plus avancés sur certaines catégories de personnes. La différence entre la Russie et la Chine est que plusieurs entreprises chinoises ont produit des articles évalués par des pairs qui montrent que les médicaments ont fonctionné dans les premières phases. Dans le même temps, on a appris que Trump pourrait faire pression sur les responsables de la FDA pour qu’ils délivrent une EUA à l’un des médicaments avancés en phase 3 aux États-Unis et dans d’autres pays avant les élections de novembre. Les responsables de la santé, y compris le Dr Anthony Fauci, ont averti que s’engager dans cette voie pourrait entraver l’ensemble du processus de développement du vaccin COVID-19.

Cela nous amène aux derniers rapports sur l’utilisation du vaccin COVID-19 avant la fin des études, la Chine occupant une place centrale. Le pays utilise certains de ses médicaments les plus avancés depuis quelques semaines et il négocie des approbations EUA avec d’autres pays qui lui permettraient d’expédier ces médicaments sur de nouveaux marchés.

Le premier rapport vient de ., qui affirme que CoronaVac de Sinovac a reçu son EUA en juillet dans le cadre du programme chinois de vaccination des groupes à haut risque. Le même rapport indique que le China National Biotec Group (CNBG) a publié dimanche sur WeChat qu’il a obtenu son propre EUA pour l’un de ses deux vaccins candidats COVID-19 qui sont en essais cliniques de phase 3, sans préciser quel médicament a obtenu l’autorisation réglementaire. -devant.

Les médicaments expérimentaux étaient administrés à des groupes à risque le mois dernier, a déclaré un responsable de la santé dans une interview diffusée dans les médias d’État. Les autorités envisagent d’élargir «modestement» le programme d’utilisation d’urgence pour prévenir les flambées en automne et en hiver.

Même avant cela, des rapports sont sortis de Chine selon lesquels les employés des entreprises d’État qui voyageaient à l’étranger étaient autorisés à prendre l’un des deux vaccins CNBG. . note également que l’armée chinoise a approuvé l’utilisation du vaccin candidat de CanSino. Il s’avère que le même CanSino est en pourparlers avec les gouvernements du monde entier pour accélérer les approbations d’utilisation d’urgence dans ces pays avant même que les résultats de la phase 3 ne soient disponibles. CanSino a déjà divulgué les résultats de ses efforts de développement de vaccins.

CanSino est la première entreprise chinoise à avoir lancé un essai de vaccin en mars, et le médicament a été développé en coopération avec l’armée chinoise. Le Wall Street Journal rapporte que la société a déjà révélé dans un dépôt à la bourse de Hong Kong que l’armée chinoise avait approuvé l’utilisation du vaccin avant la fin de l’essai. Des milliers de soldats ont déjà été vaccinés avec la drogue.

L’entreprise cherche maintenant à étendre sa portée à d’autres pays, même si les données finales ne sont pas prêtes. Comme avec d’autres médicaments, les essais de phase 3 ne donneront pas nécessairement des résultats positifs pour tous les vaccins candidats qui l’atteignent.

Le vice-président principal des affaires internationales de CanSino, Pierre Morgon, a déclaré au Journal que la diffusion du vaccin à des millions de personnes avant la fin des essais élargira la base de connaissances sur l’innocuité et l’efficacité du médicament.

«Cela aide à construire la base de données sur l’innocuité et certainement à renforcer la confiance dans le fait que le vaccin est sûr. Si, entre-temps, s’il s’avère efficace dans les essais de phase 3, cela pourrait être un accélérateur pour les futurs contrats de fourniture de vaccins », a-t-il déclaré. Mais que faire si la phase 3 ne confirme pas les résultats des deux premières phases?

Tout programme d’utilisation d’urgence n’intégrerait que les personnes les plus à risque d’attraper le COVID-19, y compris le personnel médical, l’armée et la police. Même ainsi, certaines des personnes vaccinées peuvent se faire une idée erronée qu’elles sont protégées contre la maladie alors que ce n’est peut-être pas le cas. Même si la phase 3 donne les résultats que tout le monde souhaite, il est peu probable que le vaccin soit efficace à 100% la première année. Les personnes vaccinées devront savoir précisément quels sont les risques.

Les études de CanSino sur les étapes précédentes de l’essai ont prouvé que le vaccin induit une réponse immunitaire sans provoquer d’effets secondaires graves, du moins nous en avons.

L’exécutif de CanSino n’a pas voulu dire quels pays envisagent d’utiliser le vaccin, mais la liste comprend le Pakistan et certains pays d’Amérique latine. Aucun de ces pays n’a accepté de donner au médicament de CanSino une EUA. CanSino mène également des essais de phase 3 en Russie, au Pakistan et en Arabie saoudite, et est en pourparlers pour des essais au Brésil et au Mexique.

Un grand pays pourrait acheter un ou deux millions de doses à CanSino dans le cadre des plans EUA. On ne sait pas combien coûterait ce vaccin candidat.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.