Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis que Microsoft et Sony ont annoncé leurs prochaines consoles, des questions se posent sur la conception des deux plates-formes. Historiquement, les nouvelles générations de consoles ont toujours été accompagnées d’une forte augmentation de la RAM disponible. Cela ne se produit pas avec la Xbox Series X ou la PlayStation 5, qui offriront toutes deux ~ 2x la RAM de leurs prédécesseurs de base, par opposition à l’augmentation de 16x de la Xbox 360 / PS3 à la Xbox One / PS4. Nous avons vu quelques démos technologiques d’entreprises comme Unreal qui faisaient allusion à la puissance de ces plates-formes, mais peu pour le confirmer directement – jusqu’à présent.

Une nouvelle bande-annonce de jeu de 6 minutes + pour Ratchet & Clank: Rift Apart montre comment le stockage haute vitesse de la PlayStation 5 peut être utilisé pour des charges mondiales rapides au-delà de tout ce que nous avons vu dans un titre de la génération actuelle. Rift Apart semble s’appuyer sur des mécanismes de double portail, un peu comme Portal et Portal 2, mais amplifié au nième degré. Tout d’abord, voici la vidéo, avec quelques captures d’écran à suivre:

Le traitement de la géométrie / les transitions de niveau lors des déplacements du portail Ratchet sont très intéressants. Je vais montrer quelques séquences d’images à titre d’exemples.

Lorsque Ratchet «accroche» un portail, au début, ce n’est qu’un effet polygonal doré. Rien de si fou ici.

La nouvelle zone du niveau se charge efficacement pendant que vous êtes toujours solidement dans la première. Cela se produit en quelques fractions de seconde.

À peine un clin d’œil plus tard, et vous vous déplacez déjà sur le portail. Ce n’est pas nécessairement très différent de ce que Valve nous a donné, bien que l’exécution soit au niveau supérieur en termes de fidélité visuelle et que les transitions soient rapides et fluides.

L’autre mécanisme de déformation est violet et semble être utilisé pour vous déplacer sur des distances beaucoup plus grandes. Dans ce cas, vous commencez par tomber vers une faille:

En plongeant à travers, vous passez une seconde ou deux dans cet espace fractionnaire étrange et disjoint. C’est clairement une charge de niveau déguisée, mais lorsque vous tombez hors de cet espace – ce qui ne prend pratiquement pas de temps du tout – vous vous trouvez dans une zone entièrement différente du niveau. J’ai laissé le lecteur YouTube dans la capture d’écran pour que vous puissiez voir la géométrie autour de Ratchet avant et après sa chute à travers la zone vide violette. C’est nettement différent.

C’est la puissance SSD de la PlayStation 5 en action, mais comme nous l’avons déjà mentionné, ces niveaux de performances seront également réalisables sur PC. Sony ne plaisantait clairement pas lorsqu’il a parlé de la possibilité de compenser l’utilisation de la RAM avec un stockage SSD suffisamment rapide. Il existe également des preuves d’un véritable lancer de rayons tout au long de la démo, Clank semblant refléter l’environnement de manière réaliste à plusieurs endroits.

Les effets visuels du jeu et sa présentation générale, du moins dans cette démo, sont de premier ordre. La fréquence d’images diminue sensiblement à certains endroits – le jeu n’atteint même pas 30 images par seconde verrouillées solides – mais il est temps de résoudre ces problèmes avant le lancement.

Ratchet & Clank: Rift Apart est attendu dans la fenêtre de lancement de PlayStation 5, mais la date de lancement exacte n’a pas été divulguée. Cela a conduit à s’inquiéter dans certains coins de savoir s’il y aura suffisamment de jeux de nouvelle génération prêts au lancement pour justifier le lancement de nouvelles plates-formes. Personnellement, je suis plus en faveur du lancement que non, mais Sony et Microsoft continuent de jouer les choses près de la poitrine sur de nombreux points de données que nous devrions connaître maintenant, y compris la gamme de lancement et les prix. Même si les deux sociétés souhaitaient annuler le lancement, aucune des deux ne souhaite probablement l’annoncer en premier. Si Microsoft sautait son lancement et que Sony refusait de faire de même, le constructeur Xbox offrirait à son concurrent une saison des fêtes incontestée. Personne ne sera impatient de faire cette erreur.

Maintenant lis: