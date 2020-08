Coleman est membre du Defense Science Board et a occupé plusieurs postes de haut niveau dans le secteur privé et le monde universitaire.

WASHINGTON – Victoria Coleman, directrice de la technologie et conseillère du Pentagone, a été nommée directrice de la Defense Advanced Research Projects Agency, a annoncé le ministère de la Défense le 31 août.

Coleman remplace Steven Walker, qui a démissionné en janvier 2020. Le directeur adjoint de la DARPA, Peter Highnam, a été directeur par intérim.

Un porte-parole de la DARPA a déclaré que Coleman rejoindrait officiellement l’agence à la mi-septembre.

Coleman est depuis plusieurs années conseiller principal au Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS) de l’Université de Californie à Berkeley. Elle était auparavant PDG d’Atlas AI, une société d’utilité publique qui applique des solutions d’intelligence artificielle au développement durable.

Elle est membre du Defense Science Board, membre du groupe consultatif technologique de Lockheed Martin et membre du conseil consultatif de l’université de Santa Clara pour le département de génie informatique.

Coleman était le président fondateur du Conseil exploratoire des microsystèmes de la DARPA. Son expertise comprend l’intelligence artificielle, la microélectronique, les appareils mobiles et d’autres produits électroniques grand public.

Le sous-secrétaire à la défense par intérim pour la recherche et l’ingénierie Michael Kratsios a accueilli Coleman dans un communiqué.

«En cette ère de concurrence de grandes puissances, la DARPA est essentielle pour renforcer la domination technologique de l’armée américaine et faire progresser les innovations qui profitent à nos combattants», a déclaré Kratsios.