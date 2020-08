La NASA a annoncé des modifications de son «coût de base» pour la fusée SLS, déclarant qu’elle allait dépenser 30% supplémentaires ou plus pour préparer la fusée pour ses débuts fin 2021.

Le programme SLS souffre de retards et de dépassements de coûts depuis des années.

La première date de lancement provisoire du SLS est novembre 2021.

La NASA vient d’annoncer qu’elle va diffuser au public le test de tir statique de sa nouvelle fusée SLS. C’était une bonne nouvelle puisque le projet fait face à des retards et des dépassements de coûts depuis un certain temps. Puis, comme au bon moment, l’agence spatiale a également publié une brève mise à jour de son programme Artemis, dont le SLS est un élément majeur. Plus de bonnes nouvelles? Pas assez.

Comme Ars Technica l’a remarqué pour la première fois, la NASA s’est faufilée dans une petite information sur le coût global de tout ce projet dans cette dernière mise à jour. Comme vous vous en doutez, le projet n’est pas devenu moins cher. Au lieu de cela, il sera maintenant environ 30% plus cher que prévu. Hourra!

Voici la partie que la NASA a glissée dans le billet de blog:

En tenant compte de cette nouvelle date de préparation au lancement, la NASA a également aligné les coûts de développement des programmes SLS et Exploration Ground Systems via Artemis I et a établi de nouveaux engagements de coûts. Le nouveau coût de base de développement pour SLS est de 9,1 milliards de dollars, et l’engagement pour la capacité initiale des systèmes au sol pour soutenir la mission est maintenant de 2,4 milliards de dollars.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une augmentation d’environ un tiers par rapport au coût estimé le plus récent du programme qui a été calculé en 2017. En termes simples, toute cette entreprise ne cesse de devenir de plus en plus chère, et tout ce que nous voyons en échange du financement est plus de retards.

Maintenant, d’accord, la pandémie de coronavirus a été difficile pour la NASA, et l’agence spatiale a cité la pandémie comme une raison pour laquelle les progrès sur le SLS ont été lents cette année. Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’une mise à jour du programme Space Launch System inclut à la fois une augmentation spectaculaire des coûts et un retard important. Cela devient malheureusement la norme.

Pourtant, la NASA semble incroyablement optimiste à propos de tout cela, du moins pour le public. «La NASA a notifié au Congrès ces nouveaux engagements, et nous travaillons au meilleur rythme possible pour le lancement, notamment en rationalisant le flux opérationnel chez Kennedy et en évaluant les opportunités d’améliorer encore l’efficacité de nos activités d’intégration», indique la mise à jour. «Maintenant que la majorité du développement de la conception est terminée, ainsi que la première construction et un vaste programme de test, beaucoup d’efforts sont derrière nous.»

Cela dit, nous sommes encore bien plus d’un an avant le premier lancement de la fusée SLS, et c’est si aucun autre retard ne se produit entre-temps. S’il y a quelque chose que le programme SLS nous a appris au fil des ans, c’est que des retards devraient être, eh bien, attendus.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.