Retardée d’un an par un échec de lancement, la pandémie de coronavirus et une série de vents violents en altitude cet été, une fusée Vega de fabrication italienne est montée en orbite depuis la Guyane française mercredi soir et a déployé 53 petits satellites de 13 pays pour ponctuer un retour sans faille. à la mission de vol.

Le lancement du covoiturage a établi un record pour le plus grand nombre de satellites jamais pilotés sur une fusée européenne et a aidé à valider les changements de processus introduits pour résoudre le problème sur le deuxième étage du Vega qui a provoqué un échec sur la mission précédente du lanceur.

La fusée de 30 mètres de haut a allumé son premier étage à combustible solide à 21 h 51 min 10 s. EDT mercredi (0151: 10 GMT jeudi), propulsant immédiatement le lanceur Vega loin du Centre Spatial Guyanais géré par l’Europe sur la côte nord de l’Amérique du Sud avec près de 700000 livres de poussée.

En se dirigeant vers le nord dans un ciel clair de fin de nuit, la fusée Vega a volé en aval au-dessus de l’océan Atlantique et a jeté son premier étage environ deux minutes après le décollage.

Les moteurs Zefiro 23 et Zefiro 9 des deuxième et troisième étages de la Vega se sont allumés pour continuer la montée en orbite, suivis de quatre brûlures du quatrième étage AVUM à carburant liquide de la fusée pour placer les 53 charges utiles sur deux orbites polaires distinctes de 320 miles (515 kilomètres) et 530 kilomètres au-dessus de la Terre, chacun incliné à un angle d’environ 97,5 degrés par rapport à l’équateur.

«Pour l’Europe, c’est la toute première fois que nous organisons une soi-disant mission de covoiturage», a déclaré Giulio Ranzo, PDG d’Avio, la société italienne qui construit la plus grande partie de la fusée Vega. «Nous sommes très heureux que cela ouvre le nouveau marché des petits satellites pour l’Europe.»

La deuxième étape à combustible solide Zefiro 23 de la mission de mercredi soir comprenait des améliorations destinées à remédier à une carence structurelle qui avait entraîné la destruction d’une fusée Vega lors de son lancement précédent en juillet 2019.

L’échec de l’année dernière a provoqué le crash de la fusée et de sa charge utile – le satellite de reconnaissance militaire Falcon Eye 1 pour les Émirats arabes unis – sur Terre dans l’océan Atlantique au nord de la Guyane française.

Avio a déclaré qu’une enquête indépendante sur l’échec du lancement de juillet 2019 avait conclu que du gaz surchauffé provenant de la combustion d’un propulseur solide avait empiété sur la structure du deuxième étage de la fusée Vega Zefiro 23, entraînant une « défaillance thermostructurelle » du dôme avant du deuxième étage.

Le gaz chaud, qui brûle à plus de 5000 degrés Fahrenheit (3000 degrés Celsius), a endommagé ou brûlé à travers la structure en fibre de carbone au deuxième étage. La défaillance structurelle a conduit à la dislocation en vol du lanceur avec le satellite espion Falcon Eye 1 des EAU.

Selon Ranzo, PDG d’Avio, les enquêteurs ont déterminé qu’une «anomalie de fabrication» avait échappé aux contrôles de qualité d’Avio.

«Nous avions une protection thermique (sur la deuxième étape) où l’épaisseur était peut-être inférieure à un millimètre, donc nous avons eu un très, très petit écart qui était indétectable à tous les contrôles de qualité», a déclaré Ranzo en mars lors d’un entretien avec Spaceflight Maintenant.

«Ce que nous avons fait, c’est que nous avons considérablement amélioré les technologies pour permettre les contrôles de qualité de fabrication – en utilisant non seulement les ultrasons mais aussi la radiographie numérique – d’une manière beaucoup plus fine par rapport au travail que nous faisions dans le passé», a déclaré Ranzo .

Avio a retiré du matériel de la ligne de production Zefiro 23 de la société en Italie, l’a fait subir aux contrôles de qualité améliorés et a testé avec succès le moteur de la fusée sur un site d’essai en Sardaigne.

Ranzo a déclaré qu’Avio avait également ajouté une isolation thermique supplémentaire sur le moteur de deuxième étage Zefiro 23.

«Ce n’est probablement pas nécessaire, mais nous avons augmenté la marge de sécurité», a-t-il déclaré en mars. «Nous abordons donc maintenant le vol avec un bien meilleur confort en termes de sécurité.»

Les ingénieurs ont également modifié des parties des dispositifs de télémétrie, de sécurité des vols et d’autodestruction du Vega, a déclaré Ranzo.

Un comité d’enquête indépendant a émis 20 recommandations, dont 14 mesures obligatoires qui ont été mises en œuvre avant la mission de retour en vol mercredi soir.

Les changements ont rendu la fusée Vega «encore plus robuste», a déclaré Roland Lagier, directeur technique d’Arianespace.

Les 53 engins spatiaux déployés par l’étage supérieur AVUM du Vega proviennent de 21 clients dans 13 pays, dont des États membres de l’Agence spatiale européenne, les États-Unis, le Canada, l’Argentine, la Thaïlande et Israël.

Dimensionnée pour transporter des charges utiles de classe petite à moyenne en orbite, la fusée Vega a volé avec une nouvelle structure d’hébergement de charge utile conçue pour permettre à des dizaines de satellites de se lancer dans la même mission. La structure modulaire peut être adaptée pour accueillir un nombre varié de petits satellites de différentes tailles, et Arianespace et Avio prévoient d’en faire une partie régulière de leur offre de service de lancement commercial après le vol de démonstration réussi de «preuve de concept» de mercredi.

Le Small Space Mission Service, ou SSMS, distributeur de charge utile qui a volé pour la première fois mercredi soir a été financé conjointement par l’Agence spatiale européenne et la Commission européenne. SAB Aerospace en République tchèque et Bercella en Italie ont conçu et fabriqué le distributeur.

L’agrégation de nombreuses petites charges utiles sur une seule fusée peut réduire les coûts de lancement pour les opérateurs de satellites individuels.

«Ce projet est très important car il fait preuve de flexibilité, d’agilité et de réduction des coûts», a déclaré Jan Woerner, directeur général de l’ESA.

Arianespace a déclaré le succès après que la fusée Vega a mis en orbite ses 53 charges utiles mercredi soir.

«Avec le retour réussi de Vega en vol, nous sommes ravis d’avoir servi 21 clients de 13 pays différents», a déclaré Stéphane Israël, PDG d’Arianespace. «Ces satellites serviront à une variété d’applications différentes, notamment l’observation de la Terre, la lutte contre le changement climatique, les télécommunications, l’Internet des objets, la science et l’éducation. Avec ce lancement partagé, l’espace devient accessible à tous, y compris les laboratoires de recherche, les universités et les startups.

Le vol de preuve de concept du SSMS était censé être lancé en septembre dernier, mais ce calendrier a été impacté par l’enquête sur l’échec du lancement de Vega en juillet 2019. L’enquête et les améliorations de fiabilité requises étant terminées, les équipes en Guyane étaient dans les derniers stades de préparation. la fusée Vega et ses charges utiles pour un lancement fin mars lorsque la pandémie de coronavirus a forcé la suspension des opérations de lancement au port spatial en Amérique du Sud.

Les travaux ont repris en mai et les ingénieurs espéraient lancer la fusée Vega fin juin. Mais une série de vents inacceptables en altitude a maintenu la fusée au sol, et les responsables ont décidé de se retirer et de recharger les batteries du lanceur et de ses satellites après une série de tentatives de lancement nettoyées.

La fusée Vega a raté un créneau de lancement à la mi-août en raison de retards dans le lancement d’une fusée lourde Ariane 5. Arianespace a annulé une autre tentative de lancement mardi soir alors qu’un typhon menaçait une station de télémétrie en Corée du Sud qui était nécessaire pour suivre la fusée Vega après le décollage.

La menace de typhon étant passée, Arianespace a finalement procédé au lancement du Vega mercredi soir.

Le premier satellite largué sur une orbite de 515 kilomètres de haut par l’étage supérieur AVUM du Vega était Athena, un vaisseau spatial de 138 kilos (304 livres) construit par Maxar en Californie. Athena est un petit satellite de communication expérimental pour PointView Tech, une filiale de Facebook, qui testera des technologies qui pourraient être utilisées dans une future constellation de petits satellites pour fournir des services Internet haut débit mondiaux.

Athena est le premier satellite de PointView Tech.

Un vaisseau spatial de 330 livres (150 kilogrammes) développé par la société spatiale italienne D-Orbit s’est également rendu dans l’espace à bord de la fusée Vega. Le porte-satellite ION de D-Orbit est chargé de 12 CubeSats d’imagerie terrestre SuperDove pour la planète, qui seront libérés après que l’engin porteur se sépare de l’étage supérieur de la fusée Vega en orbite.

En comptant les 12 SuperDoves à l’intérieur du satellite ION, la mission de preuve de concept SSMS est en fait lancée avec 65 satellites.

D-Orbit prévoit de développer des transporteurs CubeSat plus performants pour les futures missions avec des systèmes de propulsion qui pourraient manœuvrer les nanosatellites des clients dans différents créneaux orbitaux après la séparation de leur lanceur. Cette capacité pourrait donner aux opérateurs de CubeSat la possibilité de toujours placer leur vaisseau spatial sur des orbites personnalisées, même en cas de lancement sur un vol de covoiturage à une altitude ou une inclinaison légèrement différente.

Ce lancement a marqué la première utilisation du service InOrbit Now, ou ION, de D-Orbit.

Le plus grand satellite jamais construit au Luxembourg a également mis en orbite le lanceur Vega. Baptisé ESAIL, le vaisseau spatial de 112 kilogrammes (246 livres) a été développé en partenariat entre l’ESA et exactEarth, une société canadienne dotée de capteurs de suivi maritime sur plus de 60 satellites déjà en orbite.

ESAIL fait partie d’une initiative de l’ESA appelée SAT-AIS, gérée au sein du bureau du programme de télécommunications de l’ESA, qui vise à favoriser le développement d’une flotte de petits satellites pour recevoir et relayer les signaux du système d’identification automatique des navires.

Construit par LuxSpace, ESAIL a été financé par l’Agence spatiale luxembourgeoise et d’autres États membres de l’ESA. Le projet a également reçu un financement privé de exactEarth, qui exploitera le satellite sur une base commerciale.

L’Agence européenne pour la sécurité maritime sera l’un des principaux utilisateurs des données satellitaires ESAIL. Les responsables disent qu’ESAIL améliorera la surveillance des pêches, la gestion de la flotte maritime, la protection de l’environnement et les services de sécurité aux frontières et maritimes.

Le microsatellite d’imagerie de la Terre NEMO-HD de Slovénie était également sur le lancement de Vega. Le vaisseau spatial NEMO-HD de 143 livres (65 kilogrammes) collectera des images fixes couleur à moyenne résolution et des images vidéo haute définition pouvant être reliées au sol en temps réel.

NEMO-HD a été construit au Canada au laboratoire de vol spatial de l’Institut d’études aérospatiales de l’Université de Toronto pour le Centre d’excellence slovène pour les sciences et technologies spatiales, ou SPACE-SI.

Un microsatellite espagnol de 99 livres nommé UPMSat 2 faisait également partie du cluster de covoiturage SSMS. Chargé de charges utiles de démonstration technologique, il a été développé en tant que projet éducatif par des étudiants de l’Université polytechnique de Madrid depuis 2009.

Le microsatellite d’imagerie terrestre ÑuSat 6 a également été lancé mercredi soir. C’est le prochain vaisseau spatial à rejoindre une flotte de satellites de télédétection appartenant à Satellogic, une société argentine.

Basée à Buenos Aires avec une usine de fabrication de satellites à Montevideo, en Uruguay, Satellogic construit une flotte de satellites pour couvrir le monde avec des images visibles, hyperspectrales et infrarouges. La société est l’une des nombreuses startups actives sur le marché commercial de l’imagerie terrestre, avec Planet, BlackSky, ICEYE et d’autres.

Satellogic prévoit de déployer une flotte de 90 microsatellites utilisant principalement des fusées chinoises. ÑuSat 6 sera le 11e satellite de Satellogic à être lancé, et le premier à voler sur une fusée européenne.

Un petit satellite conçu pour surveiller les gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre a également été déployé par la fusée Vega. Le satellite GHGSat-C1, d’une masse de lancement d’environ 34 livres (15,4 kilogrammes), appartient à une startup nommée GHGSat basée à Montréal.

Le vaisseau spatial construit au Canada est le deuxième à être lancé pour GHGSat, qui dit que le satellite sera capable de détecter les émissions de méthane provenant de sources spécifiques, telles que les puits de pétrole et de gaz. Soutenu par les infusions financières des fonds d’investissement axés sur le climat, de la société de services aux champs pétrolifères Schlumberger et des gouvernements du Canada, de l’Alberta et du Québec, GHGSat vise à déployer une flotte de satellites de surveillance des gaz à effet de serre pour fournir des données aux régulateurs et à l’industrie.

Après avoir déployé les sept charges utiles plus lourdes, l’étage supérieur AVUM de la fusée Vega a allumé son moteur à carburant liquide deux fois de plus pour se propulser sur une orbite légèrement plus élevée.

Le distributeur SSMS a ensuite éjecté 46 nanosatellites plus petits sur une période de moins de trois minutes.

Les plus petites charges utiles comprenaient 14 vaisseaux de télédétection SuperDove pour Planet et huit Lemur-2 CubeSats pour la flotte de nanosatellites de surveillance maritime, aérienne et météorologique de Spire. Les satellites SuperDove et Lemur-2 ont à peu près la taille d’une boîte à chaussures.

Les charges utiles restantes déployées par la fusée Vega mercredi soir comprenaient:

12 petits satellites SpaceBEE – chacun de la taille d’une tranche de pain – pour le réseau de communication à bas débit de Swarm Technologies

FSSCat A et B, deux CubeSats de surveillance environnementale développés par l’ESA et l’Université polytechnique de Catalogne à Barcelone, Espagne

DIDO-3, un CubeSat pour la société suisse SpacePharma

PICASSO, développé pour l’ESA par l’Institut belge d’aéronomie spatiale pour collecter des données sur l’atmosphère et l’ozone

SIMBA, un CubeSat belge pour mesurer la quantité d’énergie solaire qui pénètre dans l’atmosphère terrestre

TRISAT, un CubeSat développé par l’Université de Maribor en Slovénie

AMICalSat, un CubeSat développé conjointement par le Centre spatial universitaire de Grenoble en France et l’Université d’État de Moscou en Russie

NAPA 1, un CubeSat qui sera le premier satellite militaire de Thaïlande

Démo technique TARS de Kepler Communications CubeSat

OSM-1 CICERO, le premier satellite fabriqué à Monaco

Tyvak 0171, un CubeSat construit par Tyvak Nano-Satellite Systems de Californie pour un client non divulgué

Avec la fusée Vega de retour en service, la prochaine mission d’Arianespace est prévue pour le lancement le 16 octobre depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française. Une fusée russe Soyouz de transport moyen est en cours de préparation pour larguer le satellite d’espionnage militaire Falcon Eye 2 pour les Émirats arabes unis.

Construit par Airbus, le Falcon Eye 2 est un jumeau de l’engin de surveillance Falcon Eye 1 détruit lors de l’échec du lancement de Vega l’année dernière.

La prochaine fusée Vega devrait lancer en novembre le satellite espagnol d’observation de la Terre SEOSat-Ingenio et le satellite français de recherche scientifique Taranis.

