MEILLEURES HISTOIRES

Trois sociétés hongroises forment une joint-venture pour lancer le premier satellite de communication géostationnaire du pays en 2024. La société d’informatique et de communication 4iG, la société de diffusion TV et radio Antenna Hungária, et le spécialiste des relations internationales New Space Industries, prévoient d’utiliser un créneau orbital que la Hongrie loue à un opérateur de satellite étranger. Ce bail expire en 2024, ce qui leur donne la possibilité d’utiliser l’emplacement. La commissaire nationale hongroise pour l’espace a approuvé le programme, se déclarant «heureuse que la Hongrie se soit engagée dans une voie de développement sur laquelle un investissement et un service spatiaux aussi sérieux peuvent commencer». La coentreprise, CarpathiaSat hongrois Space Telecommunications Corporation, sera détenue majoritairement par 4iG (51%), Antenna Hungária détenant 44% de l’entreprise et New Space Industries en détenant 5%. [4iG]

Glavkosmos, la société russe chargée de commercialiser les lancements de Soyouz, s’est associée au fabricant de satellites russe ISS Reshetnev pour aider l’entreprise à gagner des affaires à l’international. Glavkosmos fera la promotion des satellites ISS Reshetnev pour les communications, la navigation et d’autres applications. ISS Reshetnev construit principalement des satellites pour des clients nationaux, y compris le gouvernement russe, pour lesquels il construit des satellites de navigation Glonass. Les sociétés de satellites de communication russes RSCC et Gazprom Space Systems ont également acheté des satellites construits par ISS Reshetnev. Glavkosmos a déclaré qu’il aiderait à organiser un soutien financier, une assurance et d’autres fonctions dans le cadre du partenariat pour aider ISS Reshetnev à gagner des exportations. [Glavkosmos]

Intelsat cherche à acquérir une société qui, selon elle, compensera la baisse des revenus de diffusion par satellite, mais a demandé à son tribunal des faillites de garder l’identité de la société confidentielle. Intelsat a déclaré avoir donné à la société anonyme une indication d’intérêt non contraignante le 2 juillet et est entré dans une période d’exclusivité de deux semaines le 16 août qui l’empêchait de négocier des offres concurrentes. Intelsat demande à son tribunal des faillites l’autorisation de procéder à la transaction, dont la valeur a été expurgée. [Intelsat]

PLUS D’HISTOIRES

La société spatiale allemande OHB Group a signé un contrat avec Rocket Lab pour le lancement Electron début 2021 d’un petit satellite de communication. La branche des services de lancement d’OHB, OHB Cosmos, a organisé le lancement pour un client anonyme. Les divisions du groupe OHB en Suède, en Allemagne et en République tchèque sont responsables de la construction du satellite. Le lancement sera l’un des premiers de ce que Rocket Lab s’attend à être une année chargée avec des lancements toutes les deux semaines entre les sites de lancement de la société en Nouvelle-Zélande et en Virginie. [Rocket Lab]

La société d’antennes satellites Kymeta a levé 85,2 millions de dollars lors d’un tour dirigé par Bill Gates. La société a déclaré mardi que le financement lui permettrait d’achever le développement de son antenne à écran plat de deuxième génération, l’U8, avant une sortie à la fin de cette année. Kymeta a levé 282,2 millions de dollars à ce jour en quatre cycles de financement que la société a divulgués. Kymeta a déclaré que Gates, qui a investi 78,5 millions de dollars dans ce dernier tour, a été un «partisan constant» de l’entreprise. [SpaceNews]

Les responsables de l’éducation de la Caroline du Nord veulent dépenser 1 million de dollars pour les services par satellite à large bande Starlink, même s’il n’est pas certain que le service y sera disponible dans un proche avenir. Le président du State Board of Education a déclaré aux législateurs mardi que le million de dollars fournirait 1 000 points d’accès aux services à large bande pour les étudiants dans certaines parties de l’État sans services à large bande terrestres, ce qui leur permettrait de suivre des cours à domicile pendant la pandémie. Alors que les responsables ont déclaré que le service serait disponible en octobre, Starlink se prépare actuellement à un test bêta du service qui ne desservirait que le nord des États-Unis et le sud du Canada. [WRAL-TV Raleigh, N.C.]

Trois entreprises unissent leurs forces pour développer un cubeat de communications maritimes expérimental qui pourrait être la base d’une future constellation.L’opérateur de satellite Orbcomm, le constructeur de petits satellites AAC Clyde Space et l’entrepreneur aérospatial suédois Saab ont déclaré qu’ils coopéreraient sur un cubesat à trois unités pour tester un système d’échange de données à très haute fréquence, ou VDES, charge utile pour les communications bidirectionnelles entre les navires et la terre. Le VDES offre 32 fois la bande passante des émetteurs du système d’identification automatique, mais son utilisation est actuellement limitée aux stations terrestres qui ne couvrent que les rives. Si la démonstration cubesat réussit, les entreprises envisageront une constellation de pas moins de 100 satellites pour étendre la couverture à travers les océans. [SpaceNews]

La Russie prévoit un lancement de fusée Angara en novembre et pourrait lancer trois fusées Angara en 2021. Le lancement de novembre aura lieu depuis le cosmodrome russe de Plesetsk, où un poids lourd Angara 5 transportera un faux satellite. Les missions 2021 incluent un lancement léger Angara 1.2 et jusqu’à deux missions lourdes Angara 5. Aucun des deux véhicules n’a volé depuis 2014. L’Angara 5 remplace Proton par la Russie, tandis que l’Angara 1.2 est un véhicule plus petit qui peut transporter 1 800 kilogrammes sur une orbite terrestre basse de 600 kilomètres, semblable au Vega européen. [TASS]

La startup japonaise Warpspace a levé 3 millions de dollars alors qu’elle se prépare à construire et à lancer un réseau de relais inter-satellites. La banque japonaise Mitsubishi UFJ Capital Co. a participé à la dernière tournée de la startup, dont la taille n’a pas été révélée. Le Ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie a également fourni une subvention de soutien pour le démarrage. Warpspace prévoit de commencer à lancer un réseau de satellites liés au laser en 2022 qui peuvent accélérer le suivi des données vers le sol pour d’autres sociétés en orbite terrestre basse, telles que les opérateurs de satellites de télédétection. [Warpspace]

Jeff Foust, rédacteur principal de SpaceNews, a contribué à ce bulletin.