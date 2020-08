WASHINGTON – La NASA a augmenté les estimations de coûts pour le système de lancement spatial et ses systèmes au sol au point où une notification officielle du Congrès est requise.

Dans un article de blog du 27 août, Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré que l’agence allait de l’avant avec le développement de SLS avec l’objectif d’un premier lancement de la fusée lourde au plus tard en novembre 2021.

Dans sa déclaration, Lueders a déclaré que la NASA avait augmenté l’estimation des coûts pour le développement du SLS et des systèmes d’exploration au sol (EGS), l’infrastructure au sol nécessaire pour soutenir les lancements de SLS. Pour SLS, le «coût de base du développement» est maintenant de 9,1 milliards de dollars, tandis que pour EGS, cette estimation est maintenant de 2,4 milliards de dollars.

La NASA n’a pas indiqué de combien les coûts des programmes avaient augmenté. Un rapport du US Government Accountability Office publié en avril évaluant les principaux programmes de la NASA a estimé le coût de développement de SLS à 8,75 milliards de dollars et le coût de développement EGS à 2,33 milliards de dollars, tous deux en janvier. Les nouvelles estimations représentent des augmentations de 4% pour SLS et de 3% pour EGS par rapport à celles du rapport GAO.

Cependant, les deux programmes ont vu leurs coûts monter en flèche depuis les estimations de la NASA en 2014. À cette époque, la NASA estimait un coût de développement SLS à 7,02 milliards de dollars et un coût de développement EGS à 1,84 milliard de dollars.

Les nouvelles estimations sont toutes deux environ 30% supérieures aux estimations de coûts de base initiales. C’est le seuil pour déclencher une notification officielle du Congrès et un rebaselining du programme. « La NASA a notifié au Congrès ces nouveaux engagements », a déclaré Lueders dans son communiqué.

Un rapport de mars du Bureau de l’inspecteur général de la NASA a soutenu que le programme SLS avait déjà atteint le seuil de 30% requis pour la notification et l’examen. Ce rapport a fait valoir que la NASA avait supprimé près d’un milliard de dollars de coûts pour les propulseurs de fusée à solide et les moteurs RS-25 du véhicule, mais n’a pas ajusté l’estimation des coûts de base en conséquence.

Il est peu probable que le Congrès apporte des changements majeurs aux programmes SLS ou EGS à la suite de la notification. Un projet de loi de crédits de la Chambre pour l’exercice 2021, adopté fin juillet, prévoit 342,9 millions de dollars de plus pour SLS et 75 millions de dollars de plus pour EGS que la demande de l’administration. Le Sénat n’a pas encore adopté sa version d’un projet de loi de dépenses, mais le président du Comité des crédits du Sénat, le sénateur Richard Shelby (R-Ala.), Est un ardent défenseur du SLS.

Alors que Lueders a réaffirmé un premier lancement de SLS au plus tard en novembre 2021, elle a déclaré qu’une date ferme n’avait pas encore été fixée pour la mission. «Bien qu’il soit trop tôt pour prédire le plein impact du COVID-19, nous sommes convaincus qu’une date de novembre 2021 est réalisable avec le rythme récent des progrès, et un test de feu à chaud Green Run réussi nous permettra de mieux prédire une date de lancement cible. pour la mission », a-t-elle écrit. Ce test de la phase principale du SLS devrait avoir lieu d’ici la fin du mois d’octobre, a-t-elle déclaré cette semaine.

Elle a déclaré que, malgré les augmentations de coûts et les retards importants dans le développement du SLS, l’agence s’attendait à ce que la production des futurs véhicules soit plus fluide. «Nous sommes bien avancés pour les futures missions, et nous constatons une amélioration significative des taux de construction, un travail de haute qualité et des gains d’efficacité à tous les niveaux», a-t-elle déclaré. «À l’avenir, nous visons à continuer de réduire les coûts de production du système de lancement le plus performant au monde, tout en relevant les nouveaux défis de notre programme d’exploration lunaire.»