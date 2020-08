WASHINGTON – La NASA et Boeing ont annoncé une mise à jour du calendrier des vols d’essai du véhicule commercial CST-100 Starliner de la société, qui lui permettrait de commencer des missions opérationnelles vers la Station spatiale internationale à la fin de 2021.

Dans une déclaration du 28 août, la NASA a déclaré qu’elle avait programmé un deuxième vol d’essai sans équipage, connu sous le nom de test en vol orbital (OFT) 2, au plus tôt en décembre. Cette mission sera une répétition de la mission initiale de l’OFT effectuée en décembre dernier, qui a été interrompue par des problèmes techniques qui ont empêché le vaisseau spatial de s’approcher et de s’accrocher à l’ISS.

La déclaration de la NASA a confirmé les récents commentaires des responsables de l’agence sur le calendrier de l’OFT-2. «Les gens de Boeing travaillent d’arrache-pied pour que leur réflexion soit effectuée d’ici la fin de l’année, peut-être début janvier», a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, lors d’un webinaire le 24 août lors de l’American Institute of Aeronautics. et Forum sur la propulsion et l’énergie de l’astronautique.

Les problèmes liés à la mission initiale OFT ont conduit à un examen conjoint de la NASA et de Boeing. Cela a conduit à 80 recommandations concernant les tests et la simulation, les exigences logicielles, les améliorations de processus et opérationnelles, les mises à jour logicielles, la capture des connaissances et les modifications du matériel Starliner.

La NASA a déclaré que Boeing avait désormais mis en œuvre près de 75% de ces recommandations. Les ingénieurs de Boeing sont en train de terminer les travaux de mise à jour et de revalidation des logiciels utilisés par Starliner, y compris le démarrage d’un test complet du logiciel de vol appelé Formal Qualification Testing. Les problèmes logiciels ont joué un rôle majeur dans les problèmes rencontrés par Starliner dans la mission OFT.

En supposant que l’OFT-2 soit lancé selon le calendrier actuel et réussisse, la NASA et Boeing passeront à la mission Crew Flight Test (CFT), avec les astronautes de la NASA Mike Fincke et Nicole Mann et l’astronaute de Boeing Chris Ferguson. La mission CFT est prévue au plus tôt en juin 2021.

La NASA n’a pas annoncé la durée de la mission CFT. Au cours du développement de Starliner, la NASA a proposé de prolonger CFT jusqu’à plusieurs mois pour assurer le maintien d’un équipage sur l’ISS alors que l’accès de la NASA aux sièges Soyouz s’épuisait. Avec le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX qui sera bientôt officiellement certifié pour les missions opérationnelles, cela ne sera pas nécessaire. Si le nouvel horaire se tient, la mission CFT arrivera à la station lors de la mission Crew Dragon Crew-2, dont le lancement est prévu au printemps 2021 pour un séjour de six mois.

CFT serait suivi de la première mission opérationnelle, Starliner-1. Cette mission pilotera les astronautes de la NASA Sunita Williams, Josh Cassada et Jeanette Epps, ainsi qu’un quatrième membre d’équipage, probablement d’un partenaire international. Williams et Cassada ont été nommés à la mission en 2018 tandis qu’Epps, qui avait été renvoyé d’une mission Soyouz vers l’ISS en 2018, a été ajouté à Starliner-1 le 25 août.

Dans sa déclaration, la NASA a déclaré que Starliner-1 devrait être lancé au plus tôt fin décembre 2021. «Nous cherchons vraiment à rendre les deux systèmes opérationnels d’ici la fin de l’année civile 21», a déclaré Lueders à propos des deux équipes commerciales. systèmes dans le webinaire du 24 août.

Le module d’équipage de Starliner est réutilisable et Boeing prévoit d’alterner entre deux modules d’équipage pour les missions à venir, a déclaré le porte-parole de la société, Josh Barrett. Le module d’équipage utilisé pour la mission OFT est en cours de rénovation pour la mission CFT, tandis que le nouveau module d’équipage en préparation pour OFT-2 sera réutilisé sur Starliner-1.

SpaceX, qui prévoyait à l’origine de piloter un nouveau vaisseau spatial Crew Dragon lors de chaque mission commerciale d’équipage pour la NASA, réutilisera également ces engins spatiaux. Une modification de contrat de la NASA approuvée en mai permettra à SpaceX de réutiliser à la fois le vaisseau spatial Crew Dragon et le Falcon 9 lors de missions opérationnelles ultérieures. SpaceX remettra à neuf le vaisseau spatial Demo-2 Crew Dragon pour une utilisation sur Crew-2, et le lancera en utilisant le même booster qui lancera la mission Crew-1 en octobre.