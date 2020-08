WASHINGTON – La NASA recherche des idées de scientifiques sur les recherches que les astronautes pourraient mener lors de la première mission d’atterrissage lunaire Artemis en 2024.

La NASA a annoncé le 21 août qu’elle recherchait de brefs livres blancs sur la science que les astronautes de la mission Artemis 3 peuvent mener à bien. Les articles, ne dépassant pas deux pages, doivent être remis à l’agence d’ici le 8 septembre.

Les documents appuieront les travaux d’une équipe de définition scientifique de la Direction des missions scientifiques de la NASA pour définir les objectifs scientifiques de la mission Artemis 3. Cette équipe utilisera également un certain nombre d’autres ressources, allant de l’étude décennale de la science planétaire à une «feuille de route» pour la science lunaire créée par un groupe consultatif, le Lunar Exploration Analysis Group.

«Nous voulons nous assurer que la science est prête à être lancée», a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, lors d’une réunion du 17 août du comité consultatif de la science planétaire de la NASA. Cela inclut de s’assurer que les astronautes sont formés sur la science et sont équipés des bons outils et instruments. « Ils auront ce dont ils ont besoin pour faire de la science en surface. »

Les objectifs scientifiques, a-t-elle déclaré, alimenteront les objectifs généraux de la mission Artemis 3 en cours d’élaboration par la Direction de la mission d’exploration humaine et des opérations. «Nous voulons participer» à cet effort, a-t-elle dit, «en veillant à ce que nous ayons l’apport scientifique».

Les capacités qui seront disponibles pour les scientifiques sur Artemis 3 ne sont pas encore claires, mais seront probablement limitées, du moins par rapport aux projets de missions ultérieures. Alors que la NASA étudie des concepts pour un rover non pressurisé et que l’agence spatiale japonaise JAXA a annoncé son intention de développer un rover pressurisé, l’annonce de la NASA pour les livres blancs indique que les deux astronautes sur Artemis 3 effectueront «plusieurs excursions à pied» sur son site d’atterrissage près du pôle sud de la lune mais ne fait aucune mention d’un rover.

Au cours de ces excursions lunaires, les astronautes collecteront des échantillons de roches lunaires et de régolithes et utiliseront des caméras et d’autres instruments, y compris ceux exploités par les astronautes eux-mêmes et ceux déployés à la surface, potentiellement pour une opération après le départ des astronautes.

L’appel à livres blancs ne recherche pas d’informations sur les instruments ou les technologies associées, mais la NASA étudie déjà ce qui est nécessaire. «Nous essayons de déterminer quelle instrumentation sera nécessaire», a déclaré Brad Bailey, un scientifique du programme au Bureau de la stratégie et de l’intégration des sciences de l’exploration de l’agence, plus tard au cours de la réunion. Cela va des instruments portables à ceux qui peuvent être boulonnés sur le côté de l’atterrisseur.

Certains instruments et autres équipements, a-t-il dit, pourraient être livrés à l’avance sur des atterrisseurs robotiques, comme par le biais du programme Commercial Lunar Payload Services de la NASA.

Un problème en suspens est le nombre d’échantillons que les missions Artemis 3 et ultérieures pourront retourner sur Terre. L’appel de propositions pour le programme Human Landing System de l’automne dernier a fixé une masse minimale d’échantillons retournés de seulement 35 kilogrammes, y compris la masse des conteneurs d’échantillons. Les responsables de l’agence ont alors déclaré que l’objectif était de rendre 100 kilogrammes, mais que la précipitation pour revenir sur la lune d’ici 2024 imposait des restrictions sur ce qui pouvait être fait au moins lors de cette mission d’atterrissage initiale. Cela a inquiété les scientifiques qui continuent d’étudier les échantillons retournés par les missions Apollo il y a un demi-siècle, mais qui sont impatients d’obtenir de nouveaux échantillons.

Renvoyer autant d’échantillons que possible reste une priorité, a déclaré Bailey. «La science des échantillons est définitivement au cœur et au cœur de tout ce que nous prévoyons de faire pour aller de l’avant», a-t-il déclaré. «L’un de nos principaux objectifs est de ramener des échantillons, et beaucoup d’entre eux. Vous ne pouvez pas avoir suffisamment d’échantillons. »