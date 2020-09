WASHINGTON – La NASA et le Département de l’énergie solliciteront des propositions pour l’industrie plus tard cette année pour le développement d’un système nucléaire compact pouvant soutenir les plans d’exploration lunaire et martienne à long terme de l’agence.

Dans une présentation du 1er septembre au Comité de la technologie, de l’innovation et de l’ingénierie du Conseil consultatif de la NASA, les responsables de l’agence ont déclaré qu’ils prévoyaient de publier une demande de propositions fin septembre ou début octobre pour la première phase de son effort Fission Surface Power.

Ce projet vise à développer un système d’alimentation par fission de 10 kilowatts qui pourrait être placé sur la lune dès 2027, fournissant de l’énergie pour permettre des activités de surface lunaire à long terme, en particulier pendant la nuit de deux semaines lorsque l’énergie solaire n’est pas une option.

«C’est une capacité permettant une présence lunaire soutenue, en particulier pour survivre à une nuit lunaire», a déclaré Anthony Calomino, responsable du portefeuille des systèmes nucléaires à la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA, lors de la réunion. «La surface de la lune nous offre la possibilité de fabriquer, tester et qualifier en vol un système de fission spatiale.»

La NASA et le ministère de l’Énergie (DOE) ont travaillé ensemble ces dernières années sur un projet d’énergie nucléaire spatiale appelé Kilopower, qui présentait une démonstration de la technologie sur le site d’essai du Nevada en 2018 avec un réacteur d’un kilowatt. Ce projet a utilisé de l’uranium hautement enrichi (UHE), qui permet un réacteur efficace et léger.

Cependant, l’utilisation de l’UHE a soulevé des préoccupations dans la communauté de la non-prolifération nucléaire, qui a fait valoir qu’elle pourrait créer un précédent pour la production renouvelée d’UHE, qui peut également être utilisé dans les armes nucléaires. Calomino a déclaré que le DOE envisageait maintenant d’utiliser de l’uranium faiblement enrichi (LEU), qui n’a pas les problèmes de non-prolifération, mais n’est pas aussi mature techniquement que l’UHE approche et augmenterait la masse du réacteur.

«Les solutions LEU ont maintenant été incluses dans notre espace commercial pour ce système de réacteur», a-t-il déclaré. Cela inclut l’uranium faiblement enrichi à dosage élevé, ou HALEU, qui, dans les études du DOE, peut fournir la même quantité d’énergie qu’un réacteur HEU avec une pénalité de masse de quelques centaines de kilogrammes.

Le DOE a lancé une demande d’informations sur l’effort de production d’énergie de surface de fission en juillet afin de rechercher des idées auprès de l’industrie sur la manière dont elle développerait un tel système électrique. Les agences ont organisé une journée de l’industrie le 20 août qui a attiré plus de 180 participants d’entreprises de l’industrie nucléaire, telles que BWXT et General Atomics, ainsi que d’entreprises aérospatiales comme Blue Origin et Lockheed Martin.

Calomino a déclaré que les agences espèrent que la demande continue d’informations et la journée de l’industrie aideront à former les équipes d’entreprises nécessaires pour développer le système d’énergie à fission. «C’est une nouvelle capacité. Le système est assez complexe. Il n’existe pas un seul fournisseur qui puisse être une solution à tout faire », a-t-il déclaré. «Les partenariats sont importants et nous voulions donner suffisamment de temps aux industries aérospatiale et nucléaire pour identifier les besoins communs et les capacités communes, et constituer ces équipes.»

Le DOE dirigera la passation des marchés en coopération avec la NASA, en publiant une demande officielle de propositions début octobre. Les agences prévoient de décerner plusieurs prix pour la première phase de travail sur des conceptions préliminaires qui seraient achevées d’ici la fin de 2021. Une deuxième phase, commençant au début de 2022, sélectionnerait une entreprise pour développer une unité de vol qui serait prête à être lancée en 2027.

Selon lui, l’une des options d’achat envisagées est le partage des coûts du projet avec l’industrie. Cela pourrait permettre aux entreprises de proposer un réacteur qui respecte les limites de masse du projet mais peut générer plus de 10 kilowatts. «Ils envisageraient alors de vendre cette puissance supplémentaire à d’autres utilisateurs», a-t-il déclaré.