Wikipédia est, à mon avis, l’une des entreprises les plus réussies consacrées à la diffusion des connaissances sur tout Internet. Ce n’est pas parfait – aucune encyclopédie ou institution ne l’est – mais il a eu un effet profond sur la décentralisation des connaissances au cours des deux dernières décennies.

Cependant, certaines de ces connaissances ont été un peu plus précises que d’autres. D’une manière ou d’une autre – et je dis «d’une manière ou d’une autre» parce que je ne sais vraiment pas comment cela a été manqué – près de 24 000 articles sur Wikipédia en écossais ont été écrits par un Américain qui ne parle pas un mot d’écossais. Ses «entrées» se composent de l’anglais écrit dans ce que l’auteur imagine être un accent écossais.

Il y a apparemment un débat plutôt désagréable sur la question de savoir si l’écossais est une vraie langue. C’est selon le Redditor de langue écossaise qui a visité Wikipédia, lu les entrées légendairement mauvaises, fait un peu de travail de détective et découvert que près d’un tiers de l’ensemble de Wikipédia en 2018 avait été écrit par la même personne – Redditor AmaryllisGardener qui s’auto-décrit comme – eh bien – je vais le laisser le dire dans ses propres mots.

Comme l’écrit redditor Ultach:

Le problème est que cette personne ne parle pas l’écossais. Je ne veux pas dire cela de manière méchante ou de contrôle où ils font de leur mieux mais font quelques erreurs, je veux dire qu’ils ne semblent pas du tout connaître la langue … Ce qu’ils semblent avoir fait est d’écrire l’article en anglais, puis de rechercher chaque mot individuellement en utilisant le dictionnaire écossais en ligne … puis de remplacer le mot anglais par le premier résultat, et s’ils ne pouvaient pas trouver un mot, ils le laissaient simplement être.

Traduire des langues est un art complexe et délicat. Si jamais vous en doutiez, considérez que les expressions «butt dial» et «booty call» se réfèrent exactement à la même action littérale, mais ont des significations très différentes et ne doivent pas être confondues. Ce type de méthode de traduction simpliste peut fonctionner si vous n’avez besoin que d’un sens vague d’une phrase ou si vous travaillez avec du texte très simple. Il échouera gravement lorsqu’il est chargé de quelque chose de compliqué, idiosyncratique, idiomatique, familier ou technique. Une grande partie des écrits les plus intéressants de l’humanité, vous l’avez peut-être remarqué, contient des éléments compliqués, idiosyncratiques, idiomatiques, familiers ou techniques. C’est aussi plutôt insultant pour tout un groupe de locuteurs de langues.

Les locuteurs d’écossais sont naturellement plutôt ennuyés par ce massacre de leur langue, comme ci-dessous:

pic.twitter.com/AXyYr5rDBd – Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 26 août 2020

Ce ne sont pas des Écossais. Ce n’est pas de l’anglais. C’est ce qui arriverait si vous faisiez souffler à Craig Ferguson six bombes aérosols de peinture avant de donner une thèse d’histoire.

Malheureusement, AmaryllisGardener a été si actif sur le site et a écrit tellement de contenu que les Wikipédiens n’auront peut-être pas d’autre choix que de supprimer environ un tiers de l’encyclopédie ou de la faire revenir à ~ 2012. Certains appellent cela le plus mal jamais fait aux Écossais, et même si j’ai d’abord pensé que le langage était hyperbolique, ils ont peut-être raison. Apparemment, les pages Wikipédia écossaises ont été présentées dans divers arguments comme preuve que l’écossais n’est pas réellement une langue, car il s’agit d’un anglais mal orthographié. Certaines de ces entrées ont été écrites par Gardener. La raison pour laquelle ils ont réussi à se rassembler dans de telles conversations est qu’aucune des personnes présentes ne parlait réellement écossais et n’a pu identifier que la langue était déformée en premier lieu. Rather_Dashing écrit:

Je suis australien, donc je n’ai presque pas été exposé aux écossais. Je me souviens avoir découvert ce wiki il y a des années et avoir pensé «ha, l’écossais n’est qu’un anglais écrit avec un accent écossais». Je peux donc vous soutenir sur ce wiki, ce qui amène les étrangers à penser que c’est juste un anglais mutilé.

Plusieurs rédacteurs étaient d’accord avec ses sentiments.

Si jamais vous vous demandez si vous devriez écrire plus de 20000 articles Wikipédia dans une langue que vous ne pouvez pas parler, en vous appuyant sur des méthodes de traduction en ligne simplistes pour gérer le problème, ExtremeTech vous suggère de mettre cette idée de côté et d’adopter un autre passe-temps, comme le tricot.

Assurez-vous simplement de lire les instructions en anglais.

