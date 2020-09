Une vidéo récemment déclassifiée montre les essais du Tsar Bomba, une arme nucléaire construite par l’ex-Union soviétique.

La bombe a été construite au milieu de la guerre froide, et une seule a jamais été construite.

Elle reste la bombe la plus puissante jamais déclenchée sur Terre.

Pour la toute première fois, la Russie a rendu public une multitude de vidéos documentant le développement et les essais du Tsar Bomba, une arme nucléaire comme le monde n’avait jamais vu. Le projet a donné sa première arme testable à la fin de 1961, et aucune autre n’a jamais été construite. Après avoir regardé la vidéo, vous comprendrez pourquoi.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’Union soviétique se sont enfermés dans une impasse que nous appelons maintenant la guerre froide. C’était une époque où les deux parties ont amassé des armes incroyablement puissantes, sachant que la guerre entre les deux pays était presque certainement inévitable.

Après avoir vu la puissance impressionnante et terrible des armes nucléaires déchaînées par les États-Unis, les scientifiques des deux côtés ont construit des bombes toujours plus grosses. Les responsables militaires ont apparemment estimé que celui qui possédait la plus grosse bombe gagnerait la guerre imminente ou ferait suffisamment peur à l’autre camp pour l’empêcher d’attaquer en premier lieu.

La guerre froide n’a pas eu de vainqueur au sens traditionnel du terme. Aucun des deux camps n’a ouvertement attaqué l’autre, déclaré la guerre et envoyé des troupes et des armes pour envahir leur adversaire. Cependant, dans la course aux armements technologiques entre les deux adversaires, beaucoup de choses ont été accomplies, y compris la construction de la bombe la plus puissante jamais testée sur Terre.

Le Tsar Bomba avait un rendement de 50 mégatonnes, éclipsant absolument toute autre arme de chaque côté du conflit glacial. Les essais de la bombe ont eu lieu dans le nord glacial de la Russie, sur une petite masse continentale appelée île Severny. L’explosion aurait été vue à 1000 km de distance et le nuage de champignons qu’elle a produit s’est élevé à des kilomètres dans le ciel en quelques secondes.

La vidéo est incroyablement intéressante et assez longue. En plus de 40 minutes, il fournit un aperçu détaillé des coulisses de la naissance de la bombe, des préparatifs qui ont eu lieu avant le premier essai et, bien sûr, de la démonstration de la puissance de la bombe.

Peut-être la chose la plus incroyable à propos du Tsar Bomba – mis à part le fait qu’il n’a jamais tué personne – est le fait qu’il aurait pu être encore plus puissant. Les plans initiaux de la bombe comprenaient un objectif de rendement de 100 mégatonnes. Cela aurait en effet été possible à l’époque, mais les ingénieurs ont finalement opté pour une bombe deux fois moins puissante. Néanmoins, c’était (et est toujours) la bombe la plus puissante jamais explosée sur Terre, et un excellent exemple de la façon dont les humains peuvent être absolument destructeurs.

