HELSINKI – La société de lancement spatiale chinoise privée iSpace a levé 172 millions de dollars en financement rond de série B pour soutenir le développement d’une nouvelle série de lanceurs et de moteurs méthalox réutilisables.

Le tour était dirigé par le Beijing Financial Street Capital Operation Center, CICC Alpha, Taizhonghe Capital, des titres citiques et plus, y compris des actionnaires existants, a annoncé mardi iSpace (chinois).

Les quelque 1,2 milliard de yuans de fonds seront utilisés pour le développement de la série «Hyperbola» de lanceurs, de moteurs réutilisables à oxygène liquide et méthane, ainsi que pour la construction et la formation d’équipes de talents.

Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., également connue sous le nom d’iSpace, est devenue la première société chinoise nominalement privée à lancer un satellite en orbite en juillet 2019.

La fusée solide à quatre étages Hyperbola-1 de 20,8 mètres de haut de la société a envoyé deux satellites en orbite terrestre basse après le décollage de Jiuquan, un centre de lancement national.

La société développe actuellement son plus grand lanceur à oxygène-méthane liquide Hyperbola-2 de 28 mètres de haut et 3,35 mètres de diamètre. Hyperbola-2 comportera un premier étage réutilisable capable d’atterrir verticalement.

Le moteur JD-1 à poussée de 15 tonnes du lanceur a effectué un essai au feu chaud de 200 secondes le 19 mai. Le moteur a réussi un essai de démarrage secondaire le 27 mai, ouvrant la voie à de futurs essais de décollage vertical et d’atterrissage vertical.

Les moteurs JD-1 alimenteront le lanceur réutilisable Hyperbola-2 Methlox, qui doit être capable de soulever plus de 1100 kilogrammes de charge utile sur une orbite synchrone au soleil de 500 km, ou 800 kilogrammes lorsque le premier étage doit être récupéré et réutilisé.

iSpace prévoit d’effectuer des essais de décollage et d’atterrissage verticaux de 100 kilomètres avec le premier étage Hyperbola-2 l’année prochaine. Un vol orbital complet est prévu pour la fin de 2021.

Le concurrent national Landspace développe également un lanceur de méthalox. Zhuque-2 devrait également avoir son lancement inaugural en 2021. Les lanceurs Hyperbola-2 et Zhuque-2 devraient être lancés à partir d’un complexe de lancement spécialement conçu près de Jiuquan.

Créée en 2016, iSpace prévoit de lancer d’autres lancements de sa solide fusée Hyperbola-1. Il développe également des lanceurs plus gros, y compris Hyperbola-3, qui comporte apparemment des premiers étages supplémentaires en tant que boosters latéraux. Un concept d’avion spatial réutilisable a également été présenté par iSpace.

iSpace avait auparavant levé plus de 100 millions de dollars en financement de série A. Matrix Partners China, CDH Investments, le géant de la technologie Baidu et d’autres ont participé aux cycles de financement.

Décollage d’une entreprise de lancement privée chinoise

L’entreprise est l’une des plus de dix entreprises liées aux lanceurs établies en Chine à la suite d’un changement de politique du gouvernement central en 2014 qui a ouvert les secteurs du lancement et des petits satellites aux capitaux privés.

Les entreprises chinoises de lancement commercial sont soutenues par une stratégie nationale de fusion civilo-militaire. Cela comprend la facilitation du transfert de technologies restreintes aux entreprises agréées afin de promouvoir l’innovation dans les technologies à double usage.

Un grand nombre des fondateurs et des employés des entreprises «NewSpace» sont issus de la soi-disant «équipe nationale» de l’industrie spatiale chinoise. Le principal acteur est la China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), une entreprise publique géante et maître d’œuvre des programmes spatiaux.

Les autres acteurs sont SOE CASIC, la «sœur» de CASC, un autre entrepreneur de défense et fabricant de missiles, et l’Académie chinoise des sciences.

Landspace et iSpace, avec OneSpace et Linkspace, représentent une première vague apparente de sociétés de lancement. OneSpace est censé planifier un nouveau lancement suborbital cette année.

Linkspace, qui a effectué un test de saut à 300 mètres d’altitude en août 2019 avec une fusée de démonstration technologique, est resté largement silencieux depuis. La fusée NewLine-1 devait effectuer un vol orbital complet à la fin de 2021.

Galactic Energy, une nouvelle société, se prépare actuellement à lancer sa première fusée à la fin du mois de septembre. La fusée solide Ceres-1 sera également lancée depuis Jiuquan.

La société suit également le plan d’iSpace et de Landspace en passant de petites fusées solides à des lanceurs liquides plus grands.

Le lanceur Pallas-1 de Galactic Energy sera alimenté au kérosène et à l’oxygène liquide. Le lanceur partiellement réutilisable sera capable de lancer quatre tonnes métriques vers LEO ou deux tonnes vers SSO qui devait faire un vol d’essai à la fin de 2022.