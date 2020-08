Les scientifiques de la NASA ont détecté un halo massif de plasma entourant la galaxie d’Andromède à proximité.

Le halo, un orbe d’influence massif s’étendant profondément dans l’espace, atteint la moitié de notre propre galaxie de la Voie lactée.

Finalement, Andromède et la Voie lactée devraient fusionner en une seule galaxie.

Nous entendons beaucoup parler de la Voie lactée et cela a du sens puisque c’est la galaxie dans laquelle nous vivons, mais non loin de là se trouve une autre galaxie tout aussi intéressante que la nôtre. C’est la galaxie d’Andromède, et bien qu’elle se trouve à 2,5 millions d’années-lumière («pas loin» est relatif en ce qui concerne l’espace lointain), elle pourrait nous en apprendre beaucoup sur elle-même et peut-être même sur notre propre galaxie.

Maintenant, dans une nouvelle étude publiée dans The Astrophysical Journal, les scientifiques de la NASA ont repéré ce qu’ils appellent un «halo» autour d’Andromède. Le halo, qui ressemble plus à une énorme prolifération de plasma, s’étend sur 1,3 million d’années-lumière dans l’espace. C’est à peu près à mi-chemin de notre propre galaxie, ce qui est un exploit impressionnant.

Nous considérons souvent les galaxies comme des collections autonomes d’étoiles, de planètes et de gaz, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Les effets d’une galaxie s’étendent bien au-delà de leur bord extérieur. En fait, la ligne entre le bord d’une galaxie et l’espace vide est si floue qu’il n’y a pratiquement pas de véritable «bord». Dans le cas d’Andromède, le halo de plasma est si massif qu’il éclipse absolument la taille de la galaxie elle-même.

« Comprendre les énormes halos de gaz entourant les galaxies est extrêmement important », a déclaré Samantha Berek de l’Université de Yale, co-auteur de la recherche, dans un communiqué. «Ce réservoir de gaz contient du carburant pour la formation future d’étoiles dans la galaxie, ainsi que des sorties d’événements tels que les supernovae. Il regorge d’indices sur l’évolution passée et future de la galaxie, et nous sommes enfin en mesure de l’étudier en détail chez notre plus proche voisin galactique. «

Mais comment les scientifiques de la NASA ont-ils détecté ce halo massif à une telle distance? Eh bien, ils ont en quelque sorte triché. Au lieu d’essayer de détecter le plasma lui-même, les chercheurs ont observé la lumière de quasars situés beaucoup plus loin qu’Andromède lui-même. Ils ont mesuré la lumière des quasars en fonction de leur proximité avec Andromède, de notre point de vue ici sur Terre. Plus le halo de plasma est épais, plus la lumière du quasar serait absorbée avant de pouvoir atteindre la Terre, donnant aux chercheurs un tas de nouveaux points de données – 43 pour être exact – avec lesquels travailler.

«Auparavant, il y avait très peu d’informations – seulement six quasars – à moins d’un million d’années-lumière de la galaxie. Ce nouveau programme fournit beaucoup plus d’informations sur cette région intérieure du halo d’Andromède », explique J. Christopher Howk, co-auteur de l’ouvrage. «Sonder le gaz dans ce rayon est important, car il représente une sorte de sphère d’influence gravitationnelle pour Andromède.»

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.