Une fuite mineure s’est développée sur la Station spatiale internationale et les responsables de la NASA tentent toujours de savoir exactement où elle se trouve.

Les astronautes américains ont passé le week-end isolés dans le segment russe du vaisseau spatial alors que la NASA surveillait différentes sections pour d’éventuelles fuites.

La NASA dit qu’elle passera cette semaine à travailler sur l’isolement du problème.

À la fin de la semaine dernière, la NASA a révélé que les astronautes à bord de la Station spatiale internationale s’isoleraient du côté russe de l’ISS pour le week-end. Ce n’était pas une sorte de mini-vacances dans l’espace ou quoi que ce soit, mais c’était une tentative de déterminer quelle section spécifique de la station spatiale dégageait une atmosphère plus rapide que la normale.

Les écoutilles entre les sections ont été fermées, permettant aux scientifiques de surveiller de près la perte d’air dans différentes parties de l’engin spatial. On pensait que cela répondrait à la question brûlante de savoir où l’ISS avait provoqué une fuite. Malheureusement, il ne semble pas l’avoir fait.

Après avoir passé le week-end loin de leur «maison» en orbite, les astronautes américains ont fini par passer une journée supplémentaire dans le segment russe de l’ISS afin de pouvoir faire plus de surveillance. La NASA a noté dans un communiqué de presse que «les contrôleurs de mission poursuivent leur travail de détection des fuites aujourd’hui pour collecter plus de données», suggérant que la racine du problème n’a pas encore été identifiée.

Dans une mise à jour publiée mardi, la NASA a révélé que les astronautes américains étaient autorisés à ouvrir les écoutilles de leur côté de la station spatiale, à allumer leurs systèmes de survie et à reprendre leurs opérations normales. C’est une bonne nouvelle, mais elle est également accompagnée de la note que le contrôle de la mission n’a pas encore identifié d’origine de la fuite.

Via la NASA:

Le contrôle de mission étudiera les données de test cette semaine dans le but de déterminer la source d’une fuite d’air dans la cabine détectée en septembre 2019. Le taux est toujours bien dans les spécifications du segment et ne présente aucun danger pour l’équipage ou la station spatiale. L’atmosphère de la station est maintenue à une pression confortable pour les membres d’équipage, et une infime partie de cet air fuit au fil du temps, ce qui nécessite une repressurisation de routine des réservoirs d’azote livrés lors des missions de réapprovisionnement de la cargaison.

L’air respirable est évidemment d’une importance vitale pour l’équipage de la station spatiale, et une fuite n’est pas une bonne nouvelle. Cependant, la station spatiale fuit régulièrement de petites quantités d’air, et une légère augmentation du taux de fuite n’est pas nécessairement une cause de panique. À l’heure actuelle, le taux de fuite ne constitue pas une menace pour l’équipage, ce qui est une excellente nouvelle, mais la NASA aimerait sûrement rechercher la source le plus tôt possible.

La Station spatiale internationale vieillit gracieusement, après avoir passé quelques décennies dans l’espace et se développer lentement avec le temps avec de nouveaux modules et du matériel mis à jour. On s’attend à ce que cela dure au moins jusqu’en 2030, et probablement plus longtemps, de sorte que les tâches de maintenance telles que la recherche de fuites ne font que partie de la vie à bord du laboratoire en orbite.

