WASHINGTON – Avant que la Chambre n’adopte l’amendement dit «Starfleet», les responsables de la Force spatiale avaient débattu en interne d’une nouvelle structure de rang pour distinguer la branche spatiale de son service parent l’US Air Force.

L’amendement dans la version de la Chambre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2021 oblige la Force spatiale à utiliser la structure des grades de la marine. La proposition sera débattue plus tard cette année lors d’une conférence de la Chambre et du Sénat. Le Sénat devrait appuyer l’amendement pour qu’il devienne loi.

Présenté par le représentant Dan Crenshaw (R-Texas), un ancien Navy SEAL, l’amendement a obtenu une approbation importante du capitaine de Starfleet lui-même, William Shatner.

Shatner a allumé une tempête de feu sur Internet appelant l’US Space Force à adopter les grades navals Star Trek pour ses officiers et son personnel enrôlé. Dans un éditorial rempli d’emojis dans Military Times, Shatner a déclaré qu’il devrait être évident pour tout le monde que les vaisseaux spatiaux sont dirigés par des capitaines, pas des colonels.

Crenshaw a tweeté le 25 août à Shatner: «Je vous ai couvert. Mon amendement est sorti de la Chambre et ordonne à la Force spatiale d’utiliser les grades de la marine. Nous allons travailler pour le maintenir dans la NDAA! »

Les responsables de la Force spatiale ont refusé de commenter l’article de Shatner ou de déterminer si ses opinions pouvaient avoir un poids quelconque auprès des législateurs.

«Nous sommes au courant des récentes discussions et opinions publiques sur les conventions de dénomination potentielles des grades de l’US Space Force», a déclaré Lynn Kirby, porte-parole de l’US Space Force, dans un communiqué à SpaceNews.

Kirby a déclaré que le service «continue de travailler avec nos partenaires au Congrès et avec les professionnels de l’espace pour définir la culture et la marque qui respectent notre longue histoire et reflètent notre rôle dans la protection de la hauteur ultime. Nous ne commentons pas le projet de loi et annoncerons les rangs de la Force spatiale lorsque la décision sera définitive. «

Lors d’un événement Facebook Live le mois dernier, le Chief Master Sgt. Roger Towberman, le conseiller principal enrôlé de la Force spatiale, a déclaré que le service spatial continuerait à utiliser la structure de rang de l’armée de l’air jusqu’à ce que ce problème soit résolu dans le processus législatif. Si l’amendement de Crenshaw devient loi, il a déclaré: «Nous sommes prêts à l’exécuter.»

Alors que les projecteurs sont braqués sur cette question, la Force spatiale se trouve dans une situation difficile, devant suivre la loi, mais aussi sous la pression de ses propres rangs pour permettre au service de construire sa propre identité.

L’amendement Starfleet est devenu un problème de polarisation au sein de la Force spatiale, ont déclaré des sources. Certains considèrent la perspective d’utiliser les rangs navals comme une insulte qui transformerait définitivement le service en une ligne de frappe Star Trek. Mais le débat a été bien accueilli par de nombreux membres de la communauté spatiale qui craignent que les dirigeants de la Force spatiale ne fassent pas assez pour rompre avec l’armée de l’air.

Selon des sources, les dirigeants de la Force spatiale ont élaboré une proposition visant à utiliser les rangs de l’armée de l’air avec un léger changement aux chevrons de l’uniforme et la renommée du personnel enrôlé junior en tant que spécialistes au lieu d’aviateurs.

Si les grades de la Marine étaient adoptés, les officiers de la Force spatiale seraient des enseignes, des lieutenants, des commandants, des capitaines et des amiraux. Le personnel enrôlé serait des sous-officiers et des adjudants.

Les officiers de la Force aérienne sont les deuxième et premier lieutenants, capitaines, majors, lieutenants-colonels, colonels et généraux. Les chefs enrôlés sont des sergents d’état-major et des sergents-maîtres.

Les critiques de l’amendement Crenshaw qui ont publié des commentaires sur les réseaux sociaux ont déclaré que si la Force spatiale devait adopter les rangs navals, cela devrait être fait de son propre chef et non imposé par le Congrès ou des célébrités.

Plusieurs commentateurs ont déclaré qu’ils craignaient que l’utilisation des rangs navals dans la Force spatiale ne va aggraver l’incompréhension du public sur ce que fait le service, contribuant à l’idée fausse largement répandue que la Force spatiale est une flotte spatiale qui se déploie dans l’espace.