Les restrictions de voyage liées au coronavirus peuvent toujours être en place pour certaines destinations, mais le CDC ne recommande plus une période d’auto-quarantaine de 14 jours après un voyage national ou international, même lors de voyages à destination et en provenance de régions à taux de transmission COVID-19 élevés.

Les directives mises à jour du CDC fournissent des informations sur la façon de vous protéger pendant le voyage, les mesures à prendre pour réduire le risque de transmission et les mesures à prendre si vous pensez être entré en contact avec un transporteur COVID-19.

Les États américains peuvent toujours imposer des quarantaines quelles que soient les nouvelles recommandations du CDC.

Voyager pendant la nouvelle pandémie de coronavirus peut être incroyablement stressant et potentiellement dangereux pour la santé. Si vous devez absolument partir en voyage tout de suite, évitez autant que possible les foules de gens, nettoyez-vous souvent les mains et portez un masque facial en tout temps. Même dans ce cas, le risque de contracter le COVID-19 ne disparaît pas entièrement car le virus est très contagieux. Des recherches récentes ont montré que les avions pourraient être plus sûrs que nous ne l’aurions pensé en ce qui concerne la propagation du COVID-19, mais le risque est toujours là. Ces études ne couvrent pas ce qui se passe à l’intérieur de l’aéroport au cours des différentes étapes qui précèdent un vol réel. Sans oublier qu’il existe de nombreux autres modes de transport qui peuvent être encore plus risqués.

Cela dit, le CDC a mis à jour ses directives de recommandation de quarantaine pour les voyages internationaux et hors de l’État – et les changements sont assez choquants, pour être franc.

Le CDC ne recommande plus une période d’auto-quarantaine de 14 jours après un voyage international ou un voyage intérieur, même à destination et en provenance de régions qui connaissent un nombre élevé de cas de COVID-19.

«Ces directives mises à jour sont basées sur le risque d’exposition pendant le voyage, demandant aux voyageurs de réfléchir à ce qu’ils ont fait, où ils se trouvaient et avec qui ils sont entrés en contact pour évaluer leur risque d’exposition au COVID-19.» Le porte-parole du CDC, Scott Pauley, a déclaré au Washington Post.

Le CDC note dans ses directives mises à jour que les gens risquent de contracter le COVID-19 pendant leurs voyages. «Vous pouvez vous sentir bien et ne présenter aucun symptôme, mais vous pouvez toujours transmettre le COVID-19 à d’autres personnes», dit l’agence. « Vous et vos compagnons de voyage (y compris les enfants) pouvez transmettre le COVID-19 à d’autres personnes, y compris votre famille, vos amis et votre communauté pendant 14 jours après avoir été exposé au virus. »

L’agence conseille également aux voyageurs de rester à la maison s’ils sont malades ou s’ils ont été avec un patient COVID-19 confirmé au cours des 14 derniers jours, et dit que les gens ne devraient pas voyager avec quelqu’un qui est malade.

Une page dans la section Voyage des directives COVID-19 du CDC montre le risque de coronavirus pour n’importe quelle destination. Au moment d’écrire ces lignes, la majeure partie du monde est peinte en orange, ce qui indique que «le risque de COVID-19 est élevé».

Le CDC conseille toujours aux personnes revenant de zones à haut risque de se protéger et de protéger les autres en se distanciant socialement, en portant des masques et en se lavant souvent les mains. Les mêmes lignes directrices s’appliquent à tout ce qui touche à la vie quotidienne, indépendamment du fait qu’une personne ait voyagé ou non. La mise en quarantaine après un voyage est toujours une bonne idée si vous pouvez le faire, pour réduire davantage le risque de propagation du COVID-19. Certains États peuvent encore imposer des quarantaines pour les personnes qui voyagent, quelles que soient les nouvelles recommandations du CDC.

Une alternative à la mise en quarantaine consiste à tester si elle est largement disponible dans votre région, en particulier si vous pensez avoir été en contact avec des personnes infectées. Les recommandations de voyage du CDC sont disponibles sur ce lien, tandis que les cartes des avis de voyage de l’agence sont accessibles ici.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.