Le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a dépassé la barre des 6 millions ce week-end.

Les zones de hotspot précédentes comme la Floride et la Californie voient enfin une baisse des nouveaux cas de coronavirus.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Floride ce week-end a atteint un creux de près de trois mois.

Lorsque le coronavirus a commencé à balayer le pays pour la première fois, il est rapidement devenu évident que la ville de New York était l’épicentre de la pandémie aux États-Unis. le taux a commencé à monter en flèche. La bonne nouvelle est que New York a finalement réussi à maîtriser le coronavirus en mettant en œuvre des mesures de verrouillage strictes et en fermant des entreprises non essentielles.

Maintenant, la Floride semble suivre le même type de trajectoire. Ce n’est bien sûr pas un secret pour personne que la Floride est rapidement devenue un énorme hotspot de coronavirus en juin. Ce n’est pas une surprise, la Floride n’a pas pris le coronavirus aussi au sérieux que d’autres États et il était inévitable que l’État soit finalement touché par une augmentation massive des cas et des décès de coronavirus. En fait, la Floride à un moment donné en juillet a établi un nouveau record lorsqu’elle a vu plus de 15000 nouveaux cas de coronavirus sur une période de 24 heures. Mais la Floride, tout comme New York avant elle, commence enfin à voir la lumière de l’autre côté.

Le week-end dernier, la Floride a signalé moins de 2000 nouveaux cas de coronavirus sur une période de 24 heures. Pour mettre ce chiffre en contexte, la dernière fois que la Floride a vu son nombre de cas aussi bas, c’était au début de juin. Le chiffre est d’autant plus remarquable et encourageant étant donné à quel point les tests sont devenus plus coûteux au cours des deux derniers mois. Un autre signe encourageant est que les hospitalisations pour coronavirus diminuent également considérablement.

ClickOrlando rapporte:

Les perspectives positives se poursuivent lundi alors que le DOH a signalé 1 885 nouveaux cas, portant le total global de l’État à 623 471 depuis mars. La dernière fois que la Floride a signalé un nouveau nombre de cas de moins de 2000, c’était le 15 juin. Le taux de positivité – le nombre de personnes qui ont été testées positives pour la première fois par rapport à l’ensemble des tests – est également resté faible lundi à 5,52%.

À ce jour, le nombre de décès liés aux coronavirus en Floride est légèrement inférieur à 11200.

Plus largement, le nombre cumulé de cas de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 6 millions de seuils au cours du week-end. Et bien que ce chiffre soit certes stupéfiant, il convient de souligner que nous avons constaté un ralentissement perceptible des infections à coronavirus dans les zones sensibles récentes comme la Floride, le Texas et l’Arizona. Même la Californie, qui a connu plus de cas de coronavirus que tout autre État, a enregistré moins de 4000 nouveaux cas sur une période de 24 heures le week-end dernier. Pour aider à contextualiser ce chiffre, 4000 nouveaux cas sont le taux de perte le plus bas que la Californie ait connu en près de deux mois.

