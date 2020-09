Le Dr Fauci a déclaré dans une interview qu’un vaccin contre le coronavirus serait prêt d’ici la fin de l’année.

La prédiction semble marquer un changement de ton par rapport à Fauci, par rapport à ses précédents commentaires sur le vaccin qui offraient un optimisme «prudent» quant à la recherche sur le vaccin COVID-19.

L’expert de la santé a déclaré qu’il ne serait pas à l’aise avec un vaccin obtenant une autorisation d’utilisation d’urgence sans un essai clinique prouvant que les médicaments expérimentaux fonctionnent comme prévu et qu’il est sans danger pour le public.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a beaucoup à dire ces derniers jours sur les nouveaux vaccins contre les coronavirus qui ont atteint la phase 3 des tests. C’est la dernière série de recherches, à la fin de laquelle nous aurons des réponses claires sur ces médicaments expérimentaux.

Trois vaccins candidats ont atteint la phase 3 aux États-Unis, notamment Moderna, Pfizer / BioNTech et AstraZeneca / Oxford, mais il existe plus de 170 efforts de vaccination dans le monde. Certains d’entre eux commenceront bientôt à tester en Amérique. Les développements récents de la Russie et de la Chine sur le front de l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19, ainsi que les spéculations selon lesquelles le président Trump voudra faire approuver un vaccin d’ici début novembre, ont incité Fauci à répondre à diverses questions sur la phase finale des tests. L’expert en maladies infectieuses a clairement indiqué que l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) ne devrait pas être délivrée tant que ces médicaments n’ont pas prouvé qu’ils sont sûrs et efficaces pour un usage général.

Mais Fauci a également ajouté que nous pourrions savoir d’ici novembre si certains de ces médicaments de phase 3 fonctionnent, et a expliqué dans quelles conditions les essais finaux peuvent être arrêtés avant que le processus de recherche ne soit finalisé. Dans une nouvelle interview, Fauci a déclaré publiquement qu’il y aurait un vaccin sûr et efficace d’ici la fin de l’année.

Fauci a déclaré lors d’entretiens précédents qu’il était «prudemment optimiste» quant à l’existence d’un vaccin contre la maladie, alors qu’il examinait les dernières données de recherche sur le vaccin COVID-19.Il semble maintenant plus confiant que les réponses positives que le monde attend , et ils arrivent vite. « Je crois que lorsque nous arriverons à la fin de cette année civile, nous serons à l’aise avec le fait que nous ayons un vaccin sûr et efficace », a déclaré Fauci dans l’émission Today de NBC.

L’expert de la santé a expliqué dans des entretiens plus anciens qu’il n’y a aucun moyen de dire ce qui va se passer avec les vaccins et qu’il n’y a aucune garantie qu’ils se révéleront efficaces dans les essais finaux. Les essais de phase 1 et 2 ont montré jusqu’à présent que les médicaments sont sûrs, bien que la phase 3 devra également le confirmer.

Le changement de ton de Fauci dans ses commentaires sur NBC ne peut pas passer inaperçu. Fauci a déclaré auparavant qu’il espérait qu’un vaccin serait prêt d’ici la fin de l’année, avec une disponibilité publique pour commencer plusieurs mois en 2021, après la vaccination des groupes de personnes à risque. Mais il semble désormais plus convaincu que les essais de phase 3 apporteront au moins une réponse positive dès la fin de 2020.

La Russie a déjà approuvé un vaccin COVID-19 à usage public, même si la phase 3 n’a même pas commencé au moment de l’annonce. La Russie n’a pas encore partagé de données scientifiques sur le médicament. C’est ce qui a poussé de nombreux experts à critiquer l’approche de la Russie, y compris Fauci. La Chine a trois médicaments dans les essais de phase 3, et tous ont reçu des EUA. Mais il y a déjà des recherches pour tous ces médicaments expérimentaux chinois qui prouvent qu’ils provoquent la réponse immunitaire souhaitée et qu’ils sont sûrs. Cela dit, il n’y a aucune garantie que l’un des candidats vaccins russes et chinois aidera en fin de compte les autorités à prévenir la propagation de la maladie, tout comme il n’y a aucune garantie sur les vaccins de Moderna, Pfizer et AstraZeneca.

Fauci a clairement indiqué lors de l’entrevue qu’il ne serait pas à l’aise avec un vaccin obtenant une approbation d’urgence à moins qu’un essai clinique ne prouve son efficacité et son innocuité.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.