De plus en plus de cas de réinfection par coronavirus continuent d’apparaître, des chercheurs du Nevada venant de documenter ce qui pourrait être le premier patient américain à être infecté par deux souches différentes de SRAS-CoV-2.

Un survivant du coronavirus a été réinfecté avec le COVID-19 seulement 48 jours après son premier combat.

L’homme de 25 ans qui a été réinfecté a présenté des symptômes pires que la première fois et a dû être admis à l’hôpital pour une oxygénothérapie.

Le cas contraste avec l’expérience d’un patient de Hong Kong qui a été réinfecté plus de 140 jours après une première rencontre avec le virus, et il n’a montré aucun symptôme la deuxième fois.

Il y a quelques mois, une série de rapports indiquaient que certains patients atteints de COVID-19 qui se remettaient de l’infection étaient à nouveau testés positifs pour le nouveau coronavirus. Des pays comme la Chine, le Japon, l’Italie et la Corée ont été parmi les premiers à remarquer ces «réinfections». Mais les responsables qui ont traité ces cas ont conclu qu’il ne s’agissait pas de véritables réinfections. Les recherches du CDC de Corée ont fourni la meilleure réponse à ce jour sur un grand nombre de rechutes de COVID-19. Ces patients n’étaient pas contagieux et n’ont pas été réinfectés. Ils avaient juste des traces du virus dans leurs systèmes. Par ailleurs, les chercheurs ont constaté que l’élimination du SRAS-CoV-2 n’est que la première étape vers un rétablissement complet. Certains patients présenteront des semaines ou des mois de symptômes du COVID-19 sans être réinfectés par le virus.

Tout cela a changé brusquement la semaine dernière. En quelques jours, nous avons découvert que l’immunité au COVID-19 est en effet de courte durée chez au moins certaines personnes. Le premier cas de véritable réinfection par COVID-19 a été documenté à Hong Kong, et des responsables de la santé de Belgique et des Pays-Bas ont déclaré avoir également découvert de véritables réinfections. Ensuite, des chercheurs de l’Université du Nevada ont publié leurs résultats détaillant ce qui semble être le premier cas d’un patient américain COVID-19 qui a été infecté une deuxième fois. Et malheureusement, la réinfection au Nevada semble être la pire à ce jour.

Les chercheurs de Honk Kong ont découvert que la deuxième réinfection au COVID-19 était asymptomatique pour un homme de 33 ans rentré d’Espagne en août avec un souvenir inattendu. Il avait contracté la mutation européenne du COVID-19 et avait été testé positif à son retour en Chine. Les généticiens de Hong Kong ont prouvé qu’une nouvelle souche était à l’origine de la deuxième infection en la comparant aux données de la mi-mars lors de sa première infection. Des tests sanguins ont également montré que le corps combattait tranquillement une autre attaque et que le système immunitaire était occupé à produire en masse des anticorps en réponse à la souche européenne du virus. Les chercheurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas prouver si le patient avait des anticorps après le premier épisode de maladie. Mais le cas semblait indiquer qu’une deuxième infection pouvait être plus bénigne que le premier cas. Le journal de Hong Kong a averti qu’il n’y avait aucune garantie que toutes les réinfections seraient bénignes.

Il n’existe pas d’études similaires en Belgique et aux Pays-Bas pour détailler l’évolution exacte du deuxième cas de COVID-19. Mais les scientifiques de l’Université du Nevada ont documenté en détail leur cas de réinfection par COVID-19, en publiant l’article en pré-impression avec The Lancet, fournissant une histoire contrastée avec le cas de Hong Kong.

Un homme de 25 ans a été infecté en avril, présentant un mal de gorge, de la toux, des maux de tête, des nausées et de la diarrhée. Il a été testé négatif deux fois vers le 27 avril, alors qu’il allait mieux. Le 31 mai, il a eu une autre série de symptômes de type COVID, notamment de la fièvre, des maux de tête, des étourdissements, de la toux, des nausées et de la diarrhée. Cinq jours plus tard, il s’est retrouvé à l’hôpital et a eu besoin d’un apport d’oxygène. Il a de nouveau été testé positif au COVID-19 et les chercheurs ont confirmé qu’il s’agissait d’une souche de coronavirus différente au travail la deuxième fois.

Cette réinfection s’est produite seulement 48 jours après le premier cas, contre plus de 140 jours pour le cas de Hong Kong. Cela prouve que l’immunité au COVID-19 pourrait être encore plus courte pour certains patients que les attentes théoriques de 6 à 12 mois.

Deuxièmement, le patient américain a eu une expérience bien pire la deuxième fois que l’homme de Hong Kong. C’est un détail encore plus troublant, car il nous dit qu’il n’y a aucune garantie que l’infection secondaire au COVID-19 sera plus facile pour le corps que la première.

En gardant tout cela à l’esprit, il n’est même pas difficile de supposer que certaines personnes pourraient être réinfectées plusieurs fois au cours de leur vie, et un rétablissement rapide ne sera pas toujours garanti. Les vaccins et les thérapies qui peuvent prévenir les complications pourraient offrir une meilleure protection et réduire considérablement les risques de complications et de décès. Mais nous ne les avons pas. Les chercheurs en vaccins devront également prendre en compte ces réinfections, dont une seconde peut survenir au bout de sept semaines seulement. Si une réinfection est possible, les règles de distanciation sociale et les masques doivent continuer à être obligatoires pour les survivants.

«Si une réinfection est possible dans un délai aussi court, il peut y avoir des implications pour l’efficacité des vaccins développés pour combattre la maladie. Cela peut également avoir des implications pour l’immunité des troupeaux », a déclaré Mark Pandori, le laboratoire de santé publique de l’État du Nevada, à propos de la recherche. «Il est important de noter qu’il s’agit d’une découverte singulière. Il ne nous fournit aucune information sur la généralisabilité de ce phénomène. »

Il a poursuivi: «Après avoir récupéré du COVID-19, nous ne savons toujours pas combien d’immunité est construite, combien de temps elle peut durer ou dans quelle mesure les anticorps jouent un rôle dans la protection contre une réinfection.»

L’immunité collective peut également être impossible si des cas supplémentaires vérifient ces résultats. Mais d’autres études seront nécessaires avant que les médecins et les experts de la santé puissent émettre des conclusions fermes sur les réinfections.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.