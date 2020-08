WASHINGTON – Un nouveau rapport offre des moyens aux astronomes et aux développeurs de satellites de réduire l’effet des mégaconstellations sur l’astronomie au sol, mais a averti qu’aucune combinaison de mesures ne peut éliminer complètement le problème.

Le rapport publié le 25 août par l’American Astronomical Society et le National Science Foundation’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory, ou NOIRLab, est le résultat d’un atelier de quatre jours appelé Satellite Constellations 1 (SATCON1) qui s’est tenu il y a près de deux mois. Cet atelier a réuni plus de 250 personnes, dont des astronomes et des opérateurs de satellites, pour évaluer comment minimiser les effets des constellations de satellites sur l’astronomie.

Depuis plus d’un an, les astronomes s’inquiètent du fait que des constellations de milliers de satellites pourraient interférer avec leurs observations. Les satellites, visibles à travers la lumière du soleil réfléchie, peuvent laisser des stries lumineuses lorsqu’ils traversent les champs de vision des télescopes.

L’atelier a conclu que s’il existe plusieurs moyens de réduire le problème, il n’y a pas de panacée. «Aucune combinaison d’atténuation n’éliminera l’impact des constellations de satellites sur l’astronomie optique», a déclaré Connie Walker de NOIRLab, l’une des coprésidents de l’atelier, lors d’une conférence de presse le 25 août. L’exception, a-t-elle déclaré, n’était pas du tout de lancer de tels systèmes, mais a reconnu que «ce n’est pas viable pour l’industrie».

Au lieu de cela, le rapport proposait un ensemble de recommandations pour atténuer les effets des mégaconstellations sur l’astronomie, y compris des moyens pour les entreprises de réduire la luminosité de leurs satellites et la durée pendant laquelle ils sont visibles dans le ciel nocturne. Ces étapes consistent à placer les satellites sur des orbites ne dépassant pas 600 kilomètres, à les assombrir et à contrôler leur attitude pour réduire leur réflectivité.

Même avant l’atelier SATCON1, les astronomes avaient travaillé avec SpaceX sur des mesures d’atténuation dans le sens des étapes décrites dans le rapport. Les satellites Starlink fonctionnent à une altitude de 550 kilomètres, et la société a testé des mesures à la fois pour assombrir les satellites afin de réduire leur réflectivité et pour installer des visières pour empêcher la lumière du soleil de frapper les surfaces réfléchissantes.

Le premier satellite «VisorSat» a été lancé en juin et, au début du mois, a atteint son orbite opérationnelle. Les astronomes ont déclaré qu’il était encore trop tôt pour mesurer son efficacité. «Nous ne disposons pas encore d’un ensemble complet d’observations», a déclaré Lori Allen de NOIRLab, qui a présidé un groupe de travail SATCON1 sur les observations. «Nous avons quelques observations initiales, mais elles sont toujours en cours d’analyse.»

Allen a déclaré que l’effort pour mesurer la luminosité de VisorSat avait été affecté par des observatoires qui restent fermés en raison de la pandémie. Cependant, certains observateurs satellites amateurs ont observé le premier VisorSat ce mois-ci et estiment sa luminosité à la septième magnitude, une réduction suffisante pour réduire les pires impacts sur l’astronomie.

Les efforts visant à réduire la luminosité des satellites Starlink sont bien plus avancés que ceux d’autres constellations de satellites, telles que OneWeb et le projet Kuiper d’Amazon. OneWeb, qui a suspendu le déploiement de sa constellation après avoir déposé le bilan du chapitre 11 en mars, inquiète les astronomes car ses satellites sont sur des orbites de 1200 kilomètres de hauteur, ce qui les rend visibles plus longtemps chaque nuit. La société a également récemment déposé une proposition visant à exploiter jusqu’à 48 000 satellites supplémentaires.

«SpaceX mène la charge en essayant de comprendre ces problèmes et de concevoir des mesures d’atténuation sur leurs satellites», a déclaré Tony Tyson, scientifique en chef de l’observatoire Vera Rubin et président d’un groupe de travail SATCON1 consacré aux mesures d’atténuation.

« D’autres commencent à s’y intéresser », a-t-il ajouté, notamment OneWeb et Amazon, qui ont participé à l’atelier, « mais nous sommes loin d’avoir des discussions d’ingénierie terre-à-terre sur la façon de procéder. »

Le rapport comprenait également des recommandations pour les astronomes, telles que le développement de logiciels pour planifier les observations afin d’éviter ou de minimiser le nombre de satellites passant dans le champ de vision, ainsi que des logiciels pour identifier et supprimer les traces créées par le passage des satellites. Il a également recommandé aux astronomes et aux opérateurs de satellites de travailler ensemble pour coordonner les observations des satellites afin de mesurer les changements de luminosité au fil du temps et de partager des données de position des satellites plus précises pour permettre aux astronomes d’éviter plus efficacement les satellites.

«Nous devons augmenter considérablement la précision des positions accessibles au public» des satellites, a déclaré Jeff Hall de Lowell Observatory, l’autre coprésident de l’atelier SATCON1. « Ils ne sont pas assez précis pour que les observatoires puissent contourner certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés. »

Le rapport n’a pas examiné les questions de réglementation ou de politique concernant les mégaconstellations satellitaires et l’astronomie. Cela fera l’objet d’un deuxième atelier provisoirement prévu pour le premier semestre 2021.

L’atelier SATCON1 n’est pas la seule étude du sujet. La NSF a commandé un rapport au groupe consultatif scientifique indépendant JASON sur les effets des mégaconstellations sur l’astronomie en général. Ralph Gaume, directeur de la division des sciences astronomiques de la NSF, a déclaré lors d’une réunion du 25 août du comité directeur de l’enquête décennale Astro2020 qu’il avait reçu un premier «rapport par lettre» du groupe il y a une semaine et qu’il attendait le rapport final vers le 1er octobre. .

Phil Puxley, vice-président des projets spéciaux à l’Association des universités pour la recherche en astronomie, qui exploite NOIRLab pour la NSF, a noté lors du briefing SATCON1 que les astronomes construisaient auparavant des observatoires dans des endroits éloignés pour éviter la pollution lumineuse terrestre. Mais avec les constellations, a-t-il dit, «il n’y a pas d’endroits éloignés qui soient immunisés. Il n’y a pas de place pour se cacher. »