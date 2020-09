Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il devient de plus en plus clair que Nvidia va frapper l’un des parcs avec Ampère. La société en est également certaine – à tel point qu’elle montre ouvertement le matériel lors de confrontations face à face avec le RTX 2080 Ti.

Dans Doom Eternal à 4K, le RTX 3080 déchire le jeu à des fréquences d’images allant des années 130 à 170+. C’est impressionnant comme l’enfer, et cela montre à quel point ces nouvelles cartes vidéo sont capables. Il y aura des propriétaires de RTX 2080 Ti regrettables, même si je dirais que si la RTX 2080 Ti n’est plus la carte la plus rapide que l’argent puisse acheter, elle reste un équipement incroyablement rapide. La GTX 1080 Ti a extrêmement bien conservé sa valeur depuis ses débuts il y a 3,5 ans. Les capacités de traçage de rayons d’Ampère devraient surpasser de loin celles de Turing, mais le RTX 2080 Ti conservera sa valeur dans cette catégorie plus longtemps que tout autre GPU Turing.

La seule chose que je remarque à propos de cette comparaison est que les moteurs d’ID ont la réputation de très bien fonctionner sur une large gamme de matériels. Un effet secondaire de cela, cependant, est que les classements de performances peuvent être un peu différents de ce que montrent les autres moteurs. Je ne pense pas qu’il soit déraisonnable que le RTX 3080 soit 1,5 fois plus rapide que le RTX 2080 Ti, en moyenne, mais une métrique à un seul point sans aucun contexte n’est qu’une bonne mesure en soi.

Je ne pré-juge pas le matériel et ne recommande pas de pré-commander quoi que ce soit, matériel ou autre, mais je dois admettre que Nvidia m’a rendu curieux. Ampère représente un bond en avant beaucoup plus important pour l’entreprise sur de nombreux fronts que le degré d’amélioration que nous avons vu de Maxwell à Pascal, ou Pascal à Turing.

Bien sûr, la grande question que tout le monde va se poser est « AMD va-t-il le faire? » Honnêtement? Je ne sais pas. Les vidéos de gameplay que nous avons vues sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X ont été impressionnantes, mais les prix de Nvidia sont extrêmement agressifs. En fait, je ne me souviens pas à quel moment la société a offert ce genre de saut énorme de prix / performance. Le plus proche dont je me souviens, sans revenir sur les critiques, serait de comparer Kepler (28 nm de première génération) à Pascal (16 nm de première génération) pour capturer l’impact du rétrécissement du nœud. Les améliorations de performance de Pascal par rapport à Maxwell étaient assez bonnes, et les prix sur les cartes étaient considérés comme compétitifs et équitables pour ce qu’ils offraient, mais ce saut semble sans précédent.

Cela allait déjà être une saison de vacances intéressante, avec deux consoles, de fortes mises à jour d’Intel et d’AMD et deux nouvelles architectures GPU frappant simultanément. Avec la tarification Ampère de Nvidia, nous envisageons de nombreux lancements amusants d’ici à Noël.

