Le seul squelette de dinosaure complet jamais découvert avait été stocké pendant 160 ans avant de recevoir l’attention qu’il méritait.

Au cours des trois dernières années, les chercheurs ont reconstitué le squelette et ont beaucoup appris sur son histoire.

L’animal, un Scelidosaurus, était étroitement lié aux ankylosaures.

Au fil des siècles, les chercheurs ont découvert de très nombreux fossiles de dinosaures. Nous avons découvert des centaines d’espèces qui vivaient il y a des millions et des millions d’années grâce à ces os fossilisés… mais combien de squelettes de dinosaures complets pensez-vous qu’il y a? Cent? Peut-être mille? Plus?

Croyez-le ou non, l’écrasante majorité des squelettes trouvés sont incomplets d’une manière ou d’une autre. Les scientifiques doivent rassembler des parties de divers spécimens pour avoir une image complète de ce à quoi ressemblait un dinosaure. Et lorsqu’il s’agit de compléter des squelettes de dinosaures, il n’y en a qu’un. Oui, un.

Le dinosaure, qui est un Scelidosaurus, n’est pas exactement une nouvelle découverte. En fait, cela fait plus d’un siècle et demi qu’elle a été découverte pour la première fois sur la côte sud de l’Angleterre. Il a été découvert dans une région qui est maintenant bien connue pour son âge incroyable, avec des roches datant de près de 200 millions d’années.

Lorsqu’il a été découvert pour la première fois, il a été envoyé au British Museum sous la garde d’un homme du nom de Richard Owen. Comme l’explique l’Université de Cambridge, Owen a écrit quelques articles sur le squelette et en est resté là. Il n’a pas essayé de le reconstituer ou de l’étudier plus avant et est passé à ce qui était ensuite.

«Au cours des trois dernières années, le Dr David Norman du Département des sciences de la Terre de Cambridge a travaillé pour terminer le travail commencé par Owen, préparant une description détaillée et une analyse biologique du squelette de Scelidosaurus, dont l’original est conservé au Natural History Museum de Londres, avec d’autres spécimens au Bristol City Museum et au Sedgwick Museum de Cambridge », déclare l’université dans un communiqué de presse.

Avec des années de recherches supplémentaires, nous savons maintenant que l’animal était lié aux ankylosaures, qui étaient recouverts d’une épaisse armure osseuse et arboraient des queues matraquées. De plus, le nouvel effort a permis au squelette d’être finalement assemblé pour la première fois depuis qu’il a été découvert.

«Il est malheureux qu’un dinosaure aussi important, découvert à un moment aussi critique des premières études sur les dinosaures, n’ait jamais été correctement décrit», a déclaré le Dr David Norman du Département des sciences de la Terre de Cambridge dans un communiqué. «Il a maintenant – enfin! – a été décrit en détail et fournit de nombreuses informations nouvelles et inattendues concernant la biologie des premiers dinosaures et leurs relations sous-jacentes. Il semble dommage que le travail n’ait pas été fait plus tôt mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais.

