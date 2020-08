WASHINGTON – Malgré une pause liée aux conditions météorologiques dans les travaux de test, la NASA espère toujours terminer le test Green Run de l’étape principale du système de lancement spatial en octobre, gardant son premier lancement sur la bonne voie pour la fin de l’année prochaine.

La NASA a déclaré le 24 août qu’elle avait suspendu les travaux sur la scène principale du SLS au Centre spatial Stennis dans le Mississippi en raison des préoccupations concernant deux tempêtes tropicales, Laura et Marco, dans le golfe du Mexique. Alors que Marco s’est dissipé depuis, Laura devrait se renforcer en un ouragan majeur et toucher terre le 27 août près de la frontière Texas-Louisiane. Des vents violents et de fortes pluies pourraient encore s’étendre vers l’est en direction de Stennis.

Au moment où la NASA a interrompu les travaux, les équipes travaillaient sur des tests des contrôles du vecteur de poussée sur la scène et effectuaient des contrôles de fuite, a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, lors d’une présentation le 25 août à l’American Institute of Aeronautics. and Astronautics (AIAA) Propulsion and Energy conference online. Ce travail a mené aux deux derniers tests majeurs de la campagne globale Green Run, une répétition générale humide où la scène est chargée d’hydrogène liquide et de propulseurs à oxygène liquide, suivie d’un test au feu statique de toute la durée de la scène.

«J’espère toujours que nous ferons une robe mouillée en septembre», a-t-elle déclaré. «Si nous passons la robe mouillée en septembre, nous sommes dans un bon endroit pour pouvoir faire notre feu brûlant d’ici la fin octobre.»

Si ce calendrier se tient, Lueders a déclaré que la scène principale arriverait ensuite au Kennedy Space Center en Floride en janvier pour le lancement de la mission Artemis-1 actuellement prévue en novembre 2021. Dans un webinaire de conférence distinct le 24 août, Lueders a déclaré qu’il y avait «Une certaine marge» dans ce calendrier menant au lancement de l’Artemis-1.

Lueders a déclaré dans sa présentation qu’un autre problème pour SLS est la capacité de la base de fournisseurs à répondre aux besoins de la NASA alors qu’elle cherche à augmenter la production de la fusée de transport lourd, une situation qui n’a fait qu’empirer pendant la pandémie. «Nous avons vraiment du mal avec certaines parties de notre base de fournisseurs. C’était difficile il y a six mois, mais c’est vraiment, vraiment difficile maintenant. «

Elle a attribué ces problèmes de chaîne d’approvisionnement à la demande croissante de composants aérospatiaux étant donné les projets de lanceurs et d’engins spatiaux de plusieurs entreprises. «C’est une bénédiction et une malédiction que de nombreux véhicules se préparent en même temps», a-t-elle déclaré. « Cela a beaucoup attiré notre base de fournisseurs. »

Un autre défi majeur auquel Lueders est confronté est le programme Human Landing System (HLS) pour développer des atterrisseurs lunaires pour les missions Artemis. D’un point de vue technique, le travail se déroule bien avec Blue Origin, Dynetics et SpaceX, qui a remporté des prix HLS en avril. «Nos équipes de Human Landing System ont atteint chacun de leurs jalons» jusqu’à présent, a-t-elle déclaré.

Un défi plus important peut être le financement, étant donné que la Chambre n’a fourni que 20% des 3,3 milliards de dollars demandés par la NASA pour HLS dans sa version d’un projet de loi de dépenses de l’exercice 2021 approuvé le mois dernier. Les crédits du Sénat devraient travailler sur leur version du projet de loi en septembre.

« Le grand défi sera de voir où nous en arriverons avec nos crédits finaux, puis nous devrons prendre des décisions », a déclaré Lueders lors du webinaire du 24 août, reconnaissant que n’obtenir qu’une fraction du financement demandé «Rend les choses difficiles.»

Pour l’instant, elle a déclaré que la NASA allait se concentrer sur les travaux en cours du HLS et les propositions que ces entreprises soumettront pour poursuivre le développement lorsque les prix actuels du HLS prendront fin au début de l’année prochaine. «Nous devrons prendre des décisions lorsque nous aurons une meilleure idée du financement dont nous disposons», a-t-il déclaré.

Faire face aux problèmes, cependant, n’a rien de nouveau pour le programme Artemis. Lueders a noté que la dernière pause dans les tests de la phase de base est survenue après une interruption ce printemps en raison de la pandémie de coronavirus. Des problèmes techniques ont causé des problèmes beaucoup plus importants au début du développement du véhicule. « Je dis aux gens: » Faites-moi savoir quand les sauterelles se présenteront. « »