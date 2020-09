Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

J’ai toujours trouvé la série d’ordinateurs portables Yoga de Lenovo intrigante, car ils combinent certaines des fonctionnalités d’un 2-en-1 avec les performances d’un ordinateur portable à clapet traditionnel. J’avais donc hâte de tester la dernière incarnation, le Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 (1 886,99 $ comme testé, chez CDW, avec une disponibilité actuellement répertoriée comme 4-6 semaines). Comme il sied au nom ThinkPad, il est livré avec tous les goodies ThinkPad habituels. Mais en tant que Yoga, il dispose également d’une charnière à 360 degrés, d’un écran tactile et d’un support de stylet.

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 en chiffres

L’unité d’examen que nous avons testée était livrée avec un i5-10310U quadricœur de 10e génération cadencé à 1,7 GHz, une mémoire vive de 16 Go et un SSD hautes performances de 256 Go. Les options de configuration de Lenovo incluent des processeurs jusqu’à un i7-10610U, 8 Go ou 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de SSD et Microsoft Windows 10 Home ou Pro. Vous pouvez également ajouter un lecteur de carte à puce pour 20 $, et vous pouvez rétrograder la caméra vers une version non IR ou mettre à niveau le système pour inclure la prise en charge LTE.

L’écran 13,2 pouces 1080p est compatible multi-touch et prend en charge un stylet actif inclus. Bien que le système soit trop robuste pour être utilisé comme une tablette portable, j’étais heureux de voir le stylet car le X13 Yoga fonctionne bien lorsqu’il est ouvert sur un bureau. Vous obtenez également à la fois un trackpad de style ThinkPad et un clavier équipé de TrackPoint pour ceux qui le préfèrent. Contrairement aux anciens claviers ThinkPad, le TrackPoint se trouve dans une zone légèrement en retrait. Cela m’a pris un peu de temps pour m’y habituer, mais je soupçonne que c’est peut-être une concession pour ceux qui ne l’utilisent pas et n’aiment pas qu’il soit trop haut.

Il existe une bonne sélection de ports pour un ordinateur portable léger, y compris un lecteur microSD souvent oublié. Le X13 Yoga est équipé d’un port Thunderbolt 3 (Type-C), d’un port USB 3.1 Gen 1 (Type-C) et de deux ports USB3.1 (Type-A, avec un toujours allumé pour charger d’autres appareils), ainsi que HDMI 1.4b , un port pour un connecteur Ethernet en option, une prise micro / casque et un «garage» pour le stylet.

La webcam est un 720p décent et (en option) prend en charge IR pour Windows Hello, ainsi qu’un obturateur physique pour la confidentialité. Le clavier rétroéclairé par LED est doté d’un lecteur d’empreintes digitales rapide entièrement implémenté dans le capteur, de sorte que vos données d’empreintes digitales ne soient jamais exposées à personne d’autre. Pour la connectivité, à moins que vous ne souhaitiez gérer le connecteur Ethernet, l’unité est livrée avec un chipset Intel AX201 rapide compatible Wi-Fi-6 et prend en charge Bluetooth 5.0.

Thinkpad X13 Yoga: premières impressions

Tout d’abord, il s’agit d’une machine solidement construite, avec un châssis en magnésium et en fibre de carbone. J’avais vraiment l’impression que je pouvais le laisser tomber sans m’inquiéter (mais je n’ai pas essayé). Si j’étais sur la route pour un voyage prolongé, que j’espère être de nouveau un jour, je me sentirais beaucoup plus confiant pour survivre à tout ce qui s’est passé qu’avec un modèle consommateur typique à carrosserie en plastique. La construction solide et les avantages supplémentaires signifient que ce n’est pas l’ultraportable le plus léger ou le plus fin, mais il pèse toujours moins de 3 livres et moins de 16 mm d’épaisseur.

Visuellement, vous remarquerez que le cadre est plus grand que sur les ordinateurs portables légers haut de gamme. Rien qui aurait été inhabituel il y a quelques années, mais certainement perceptible. Lenovo affirme que la conception du stylet actif ne se traduit pas par un écran plus épais, donc je ne suis pas sûr des problèmes de conception qui ont entraîné la grande lunette. Une fois que vous travaillez avec la machine, elle est rapide et réactive, et si vous aimez les claviers ThinkPad, vous apprécierez de taper dessus. Mais si vous l’avez posé sur vos genoux, vous remarquerez immédiatement qu’il fait très chaud. Même avec juste un navigateur ouvert, il faisait trop chaud sans un peu de rembourrage.

En dehors de cela, la machine était idéale pour les tests. Il a bien géré les charges de travail de bureau typiques et a fait un travail décent sur les tâches «créatives» typiques telles que la retouche photo pour une machine qui ne dispose pas d’un processeur haut de gamme ou d’un GPU discret. Le stylet a bien écrit, mais il est vraiment petit et ressemble plus au stylet S Pen que vous obtenez avec un Galaxy Note qu’aux modèles plus grands auxquels sont habitués les tablettes Wacom ou autres. L’avantage est que le stylet se range bien dans la machine lorsqu’il n’est pas utilisé, vous n’avez donc pas à vous fier à des boucles en tissu stupides ou à des accessoires magnétiques inefficaces. Cependant, je ne pense pas que je voudrais l’utiliser pour des sessions de dessin prolongées.

Les haut-parleurs inférieurs fournissent un son facile à comprendre lorsque vous regardez des vidéos et sont positionnés de sorte que si vous utilisez le yoga en mode «tente» pour regarder des films, ils se déclenchent sur le côté de l’écran et fournissent une sorte de son cool étape. Les haut-parleurs, conçus en coopération avec Dolby Labs, sont de 2 watts chacun. Cela ne fera pas sauter les portes de votre chambre ou de votre bureau, mais j’ai trouvé que c’était beaucoup pour une écoute personnelle ou en petit groupe.

L’écran est évalué jusqu’à 300 nits et était suffisamment lumineux pour tout ce que j’avais à faire. Oui, je suis vraiment gâté par l’écran 4K de ma plus grande Precision 5540, donc je pense que j’aurais préféré au moins un écran 1440p. Mais il est probable que cela aurait poussé le prix du système au-dessus de l’importante barrière de 2 000 $.

Le ThinkPad X13 Yoga Gen 1 de Lenovo est-il le convertible qu’il vous faut?

Si vous êtes déjà accro aux ThinkPads mais que vous voulez la flexibilité d’un cabriolet relativement léger avec les derniers composants, cette machine est faite pour vous. À part souhaiter un écran de résolution un peu plus élevé et un stylet plus grand, je n’ai trouvé aucun problème réel avec celui-ci. Bien sûr, si vous n’êtes pas déjà fan du système unique TrackPoint ou des claviers ThinkPad, vous avez de nombreuses autres options qui n’incluent pas le paiement de celles-ci. Quoi qu’il en soit, c’est l’un des ordinateurs portables les plus solides que j’ai utilisés.

