Le Centre des systèmes spatiaux et de missiles a besoin d’un système de flux de travail numérique pour le développement de satellites classifiés d’alerte précoce et de communication.

WASHINGTON – Les gestionnaires de la Force spatiale des programmes de satellites classifiés demandent aux entreprises technologiques des idées sur la façon de créer un environnement de travail virtuel avec des niveaux de sécurité élevés.

Le Centre des systèmes spatiaux et de missiles, dans une «demande d’information» le 26 août, a déclaré qu’il avait besoin d’un système de flux de travail numérique pour le développement de satellites classifiés d’alerte précoce et de communication. Les réponses sont attendues le 28 septembre.

Les bureaux qui supervisent les satellites OPIR (Overhead Persistent Infrared) de nouvelle génération et le programme Evolved Strategic Satcom (ESS) s’appuient sur des systèmes informatiques désuets qui ne permettent pas aux responsables et aux sous-traitants de SMC de travailler virtuellement et de partager des informations, indique la sollicitation.

La RFI demande aux entreprises de soumettre des idées sur la manière de créer une entreprise informatique classifiée à laquelle les utilisateurs peuvent accéder avec différents niveaux d’habilitation de sécurité. Le système serait utilisé par environ 400 à 1 000 bureaux gouvernementaux et entrepreneurs soutenant les deux programmes.

Les programmes OPIR et ESS de nouvelle génération reposent tous deux sur une infrastructure existante qui ne permet pas un flux de travail numérique, indique la RFI. «Cela a conduit à plusieurs réseaux organisationnels et point à point disparates, à aucune bibliothèque de fichiers commune et à aucun moyen simple de collaborer à des niveaux de classification plus élevés.»

La demande de SMC pour un environnement cloud virtuel intervient alors que les dirigeants de l’armée de l’air et de la force spatiale encouragent l’utilisation de l’ingénierie numérique pour accélérer le développement et l’acquisition de systèmes de nouvelle génération. Cela nécessite l’utilisation de modèles numériques tout au long de la vie d’un programme, de la conception au développement, en passant par les tests, l’approvisionnement et la maintenance.

Dans la Force spatiale, «l’ingénierie numérique est une composante importante et l’un de nos piliers fondamentaux de ce que nous pensons que cela signifie d’être un service numérique», a déclaré le major général Kim Crider, chef de l’innovation et de la technologie par intérim de la Force spatiale.