Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

De nouvelles affirmations suggèrent que Nintendo souhaite construire un commutateur 4K et qu’un tel système pourrait apparaître en 2021 aux côtés d’une gamme de nouveaux jeux. Le nouveau système est apparemment une réponse à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X et à la manière dont Nintendo reste pertinent sur un marché concurrentiel des consoles.

Les chances d’un véritable commutateur 4K natif semblent cependant assez faibles – et plutôt inutiles. Le commutateur actuel dispose d’un écran de 6,2 pouces et d’une résolution de 1280 × 720 lorsqu’il n’est pas ancré et de 1920 × 1080 lorsqu’il est connecté. L’écran relativement petit a déjà un écran 237 PPI et lancer plus de pixels sur le panneau n’est pas nécessairement le meilleur moyen d’améliorer l’expérience d’utilisation de l’appareil, du moins pas à ce degré. Il y a aussi le problème que la consommation d’énergie par image a tendance à augmenter linéairement par rapport à la résolution à la même horloge et tension.

Ce que je suppose (Bloomberg a des détails), c’est que Nintendo proposerait quelque chose comme le rendu en damier ou le DLSS pour évoluer vers une cible de résolution plus élevée, déployant éventuellement la technologie à la fois sur des configurations mobiles et ancrées. C’est une idée à laquelle je réfléchis depuis un certain temps maintenant: comment les GPU vont-ils continuer à atteindre des résolutions plus élevées, étant donné la réalité de la réduction des améliorations des nœuds de processus? La réponse, je suppose, est qu’ils ne le feront pas – du moins pas de manière native. Les gains de résolution natifs seront inférieurs aux gains efficaces, mais les joueurs ne s’en soucieront probablement pas tant que la qualité globale de l’image continue de s’améliorer.

Selon Bloomberg, les spécifications de la machine n’ont pas encore été finalisées, mais Nintendo souhaite sortir la machine avec une multitude de nouveaux jeux et titres. Cela explique supposément que la société est relativement calme en 2020 – elle prépare ses munitions pour 2021.

Une des raisons pour lesquelles je pense que Nintendo est beaucoup plus susceptible de proposer un commutateur «4K *» qu’une véritable machine 4K est qu’un tel effort va à l’encontre de la philosophie de conception matérielle de l’entreprise ces dernières décennies. Contrairement à Sony et Microsoft, Nintendo n’essaie pas de repousser les limites matérielles. La société excelle dans la construction d’excellentes machines sur du matériel de base avec des jeux qui mettent souvent l’accent sur l’utilisation créative des ressources graphiques plutôt que sur la puissance. Le commutateur illustre cela. Le commutateur mis à jour officieusement avec près du double de la durée de vie de la batterie est un autre exemple de la même philosophie. Quelles que soient les améliorations de la durée de vie de la batterie que Nvidia peut offrir avec une architecture améliorée (Turing ou Ampère, on suppose, par rapport à Maxwell) et un nœud de processus mieux réglé seraient anéantis par la consommation d’énergie de l’écran.

Ce qui semble plus probable, c’est que Nintendo lancera un système nettement plus puissant avec des capacités visuelles améliorées et des objectifs de résolution plus élevée, mais pas une machine fondamentalement nouvelle avec le type de puissance graphique dont vous auriez besoin pour passer de 1280 × 720 (0,922MP) ) à 3840 × 2160 (8,294 MP). Quelque chose comme un 1440p mis à l’échelle semble beaucoup plus probable qu’un 4K natif. Si vous voulez des chiffres concrets à ce sujet, nous pouvons probablement nous attendre à une amélioration de la performance par watt de 1,5x – 2x lors du passage de 16FF à 7nm, avec des gains supplémentaires provenant de toute modification architecturale (le cas échéant). C’est suffisant pour créer un Switch 2 bien amélioré, mais probablement pas assez pour passer de 720p / 1080p à 4K en une seule liaison.

D’un autre côté, hé les gars – n’hésitez pas à me surprendre. Je ne pense pas que quiconque contesterait si 2021 livrait un Switch avec 8 fois plus de puissance graphique et la même autonomie de batterie que le modèle 2019.

Maintenant lis: