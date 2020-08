Une expérience a prouvé que les bactéries peuvent survivre dans les conditions difficiles de l’espace pendant des années.

Une mission japonaise a placé des boulettes de bactéries dans des panneaux à l’extérieur de la Station spatiale internationale, et les bactéries ont réussi à survivre jusqu’à trois ans avant d’être récupérées.

Veiller à ce que ces bactéries ne contaminent pas d’autres mondes est une priorité absolue de la NASA

Les humains vivent dans l’espace en ce moment, mais c’est uniquement parce que notre technologie a rendu un tel exploit possible. Avec des décennies de progrès technologiques de notre côté, vous pensez que les humains seraient les créatures vivantes les plus adaptées de toutes les créatures vivantes sur Terre pour endurer la vie dans l’espace. Eh bien, vous vous trompez.

Comme l’explique une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Microbiology, un type de bactérie très spécial et très résilient peut survivre seul dans l’espace et pendant de longues périodes. Les bactéries Deinococcus ont été délibérément exposées au rayonnement intense et au froid de l’espace pendant trois ans et ont vécu pour raconter l’histoire.

L’étude est l’aboutissement d’une mission japonaise qui a installé des échantillons de bactéries dans des «panneaux d’exposition» à l’extérieur de la Station spatiale internationale. Là-bas, les niveaux de rayonnement sont élevés et les températures extrêmes. La seule raison pour laquelle les humains peuvent sortir de l’ISS est grâce à un équipement de protection, mais les bactéries n’avaient pas un tel luxe.

La recherche était basée sur l’idée de «panspermie», qui est une théorie qui suggère que les voyages interplanétaires pourraient semer la vie dans d’autres mondes, peut-être même sans s’en rendre compte. L’équipe a voulu déterminer si cette bactérie – considérée comme l’une des plus copieuses de la planète – pouvait survivre à un tel voyage.

«Pour tester notre hypothèse, nous avons placé des pastilles de cellules séchées de la bactérie radiorésistante Deinococcus spp. dans des puits de plaques d’aluminium dans des panneaux d’exposition fixés à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) », écrivent les chercheurs. «Nous avons exposé des pastilles de cellules microbiennes d’épaisseur différente à des environnements spatiaux. Les résultats ont indiqué l’importance de la forme agrégée de cellules pour survivre dans un environnement spatial difficile.

Les resultats? La bactérie s’est très bien comportée, survivant jusqu’à trois ans pendant l’expérience et est restée vivante. La bactérie était suffisamment saine pour réparer les dommages causés à son ADN après sa récupération. Sur la base de ces données, les chercheurs pensent que les bactéries disposées en «pastilles cellulaires» pourraient survivre dans l’espace peut-être jusqu’à huit ans à la fois.

La NASA et d’autres agences spatiales veillent à ce qu’aucune forme de vie terrestre ne se mette en route lors de l’envoi de vaisseaux spatiaux vers d’autres mondes. La NASA a même un responsable de la protection planétaire qui supervise les processus en place pour s’assurer qu’aucune bactérie ou virus ne s’installe sur du matériel comme le rover Perseverance. Il semble que ce soit une décision très sage, car au moins certaines bactéries terrestres peuvent définitivement gérer les dangers de l’espace toutes seules.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.