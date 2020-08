À l’échelle nationale, le nombre de nouveaux cas de coronavirus a suivi une tendance à la baisse ces derniers jours, alors que les États-Unis commencent à mieux maîtriser la pandémie de COVID-19.

Cependant, au moins quatre États montrent des signes inquiétants sous la forme de nouveaux pics de cas de coronavirus.

Les États incluent le Dakota du Sud, qui a accueilli au début du mois un rallye moto controversé qui a attiré une foule de plus de 100 000 personnes.

Pour l’instant, il semble que la prochaine grande crainte du conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, à propos de la pandémie de coronavirus – que la situation aux États-Unis puisse se détériorer au point que nous voyons plus de 100000 nouveaux cas de coronavirus par jour si les choses ne tournent pas. autour – n’est pas sur le point de se matérialiser, sur la base de notre trajectoire actuelle.

Depuis le 22 juillet, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 par jour aux États-Unis est passé d’un pic d’environ 70 000 à environ 42 600 nouvelles infections par jour. C’est selon une analyse CNBC de la moyenne sur sept jours des données compilées par l’Université Johns Hopkins. Et la nouvelle positive s’étend également aux tests – selon les données de Johns Hopkins, le pourcentage de tests de coronavirus revenant positifs est passé de 8,5% à la fin du mois dernier à 6,2% cette semaine. Cela dit, cependant, ce n’est absolument pas le moment de devenir complaisant. Parce que si, dans l’ensemble, les nouvelles commencent à être un peu meilleures en termes de réponse américaine à la pandémie, il y a encore des États ici et là qui inquiètent les experts en raison du nombre de nouveaux cas de coronavirus là-bas.

En fait, même si les cas de coronavirus à l’échelle nationale sont passés d’un sommet de 468000 au milieu du jury à 297000 ces derniers jours – au moins quatre États, d’un seul décompte, connaissent des pics inquiétants dans les cas de coronavirus:

Dakota du nord

Wyoming

Dakota du Sud

Maine

L’inclusion du Dakota du Sud sur cette liste devrait être la moins surprenante. Plus tôt ce mois-ci, la ville de Sturgis, dans le Dakota du Sud, a accueilli un rallye moto qui a attiré plus de 100 000 personnes du 7 au 16 août. L’événement, qui a également vu une performance live du groupe Smash Mouth, a fait la une des journaux dans tout le pays en raison de la taille de la foule et du fait que la plupart d’entre eux ne semblaient pas porter de masques.

Dans une tournure d’événements qui ne devraient choquer personne précisément, la ville de Sturgis a malheureusement vu plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus signalés ces derniers jours. En conséquence, la ville effectuerait actuellement des tests de masse de coronavirus pour ses quelque 7000 habitants, selon l’Associated Press.

En ce qui concerne les autres États de cette liste qui connaissent actuellement de dangereux pics de cas de coronavirus, tous sauf un (Maine) ont un lien d’une certaine manière avec ce rassemblement de Sturgis. Le Dakota du Nord, bien sûr, est un État adjacent, et des cas se seraient également propagés au Wyoming lorsque les participants au rassemblement se sont dispersés et sont rentrés chez eux.

Certains des problèmes du Maine, quant à eux, peuvent être attribués à un événement tout à fait différent. Les responsables de la santé dans le Maine indiquent qu’une célébration de mariage à laquelle ont participé 65 personnes qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci a été la source de plus de 50 nouvelles infections à coronavirus.

