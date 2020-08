Les médecins en Israël vont essayer une nouvelle thérapie contre les coronavirus sur un nombre limité de patients.

Contrairement à d’autres études, le nouveau protocole COVID-19 implique une procédure régulièrement utilisée dans le traitement du cancer.

Des preuves anecdotiques ont montré que la radiothérapie à faible dose (LDRT) pouvait améliorer l’état des patients présentant des symptômes de pneumonie, y compris les patients COVID-19.

Les chercheurs cherchent à déterminer un traitement par radiothérapie pour le COVID-19 qui pourrait réduire les complications et accélérer le rétablissement.

Le monde en est maintenant à son huitième mois de lutte contre le nouveau coronavirus, et nous n’avons toujours pas de remède. Les scientifiques ont déjà fait des progrès rapides en ce qui concerne les protocoles de traitement COVID-19, découvrant des thérapies qui peuvent réduire le risque de complications et sauver des vies. Mais il n’y a pas de «remède miracle» pour le moment.

De nombreuses autres idées de traitement sont actuellement en cours de test, et il faudra quelques mois avant que nous sachions si elles fonctionnent – c’est en plus de plus de 170 vaccins candidats qui ont été enregistrés jusqu’à présent. Ce qui est rassurant, c’est que les médecins n’ont pas cessé d’essayer de trouver des moyens d’aider le corps à guérir, et le dernier exemple vient d’un hôpital en Israël, où un groupe de médecins pense pouvoir utiliser un traitement anticancéreux efficace sous COVID-19.

Cette fois-ci, nous n’examinons pas un nouveau médicament. Au lieu de cela, les médecins du centre médical Sheba à Tel Hashomer souhaitent utiliser une radiothérapie à faible dose (LDRT) sur les patients COVID-19. Le Jerusalem Post note que la thérapie serait la première du genre dans le pays et seulement l’une des rares études similaires dans le monde.

Les médecins de Sheba ont réalisé que certains de leurs prédécesseurs traitaient le LDRT pour traiter la pneumonie, il y a déjà un siècle. «Lorsque la crise du COVID a commencé, il y avait des radiothérapeutes plus âgés dans le monde qui se souvenaient qu’il y a 70 ans, certains médecins utilisaient une radiothérapie à faible dose pour traiter la pneumonie», a déclaré le professeur Zvi Symon au journal.

Les chercheurs ont trouvé 700 patients atteints de pneumonie qui ont reçu une radiothérapie entre 1905 et 1946, avec des améliorations cliniques marquées dans les heures et les jours suivant l’administration. Ces études ont eu lieu bien avant l’ère des essais randomisés et des revues à comité de lecture, de sorte que des questions sur l’efficacité des traitements persistent.

Les résultats ont été «encourageants», selon Symon. Ensuite, les oncologues ont trouvé une étude récente de l’Université Emory à Atlanta qui détaillait une expérience similaire sur cinq patients atteints de coronavirus, qui ont été comparés à un groupe témoin. Les patients qui ont reçu le LDRT avaient 40% moins de besoins en ventilation mécanique et en soins intensifs que ceux qui n’en avaient pas.

Cela a suffi à convaincre l’équipe de Sheba de demander son approbation. Certains médecins se sont opposés à l’idée, craignant que les radiations aient des effets secondaires sur le corps. Mais le ministère de la Santé a finalement approuvé le protocole de traitement, 30 patients devant subir une LDRT dans les semaines à venir.

Contrairement au cancer, les doses de COVID-19 seront beaucoup plus faibles. Entre un 70e ou un 100e de la quantité donnée aux patients cancéreux sera utilisé pendant le traitement, ciblant les deux poumons. «Il n’y a pas de toxicité aiguë ou de dommage associé à ce type de dose de rayonnement, du moins à l’œil nu», a déclaré Symon.

L’hôpital a déjà traité quelques patients dans le cadre d’une disposition à usage compassionnel, et les chercheurs ont constaté que les patients se portaient mieux. «Les patients qui ont reçu des radiations se sont améliorés et ont réussi à perdre de l’oxygène et pouvaient bien respirer en trois à quatre jours, tandis que d’autres patients qui n’ont pas reçu de radiothérapie ont mis en moyenne 12 jours après une pneumonie», a déclaré l’oncologue.

Les chercheurs visent à traiter les patients peu de temps après l’apparition des symptômes et avant que la maladie ne commence à endommager plusieurs organes.

Le plus grand défi semble être la logistique du transport des patients des services COVID-19 vers la section de radiothérapie de l’hôpital où les patients cancéreux reçoivent leur radiothérapie. Les chercheurs devront empêcher tout contact entre les patients COVID-19 et les patients cancéreux – le cancer est un facteur de risque important pour le coronavirus.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.