Les scientifiques ont déterminé qu’en peignant une pale d’une éolienne en noir, cela pouvait réduire considérablement le nombre de décès d’oiseaux dus aux impacts d’une turbine.

Les turbines à une seule pale noire sont plus de 70% moins susceptibles de tuer des oiseaux, selon une étude contrôlée sur trois ans.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats.

L’énergie renouvelable est une bonne chose. En fait, des choses comme les éoliennes peuvent être la seule chose qui puisse nous sauver de notre effet négatif apparemment imparable sur le climat de la Terre. Cependant, certaines sources d’énergie renouvelables se sont révélées être un problème pour la nature d’une autre manière. Pour le dire plus franchement, les éoliennes et les oiseaux ne semblent pas bien se mélanger.

Les chercheurs ont déterminé que les éoliennes – généralement peintes en blanc, avec des pales blanches – posent un problème pour certains oiseaux. Comme le note Ars Technica, les parcs éoliens ont compté plus qu’une poignée d’aigles morts et d’autres oiseaux qui heurtent les grands poteaux blancs ou les pales des turbines. Maintenant, une nouvelle étude propose une solution incroyablement simple.

Dans un nouvel article publié dans Ecology and Evolution, les chercheurs ont testé un moyen très simple de prévenir la mort des oiseaux qui ont du mal à voir et à éviter les éoliennes d’un blanc aveuglant. Ils n’ont fait que peindre l’une des lames en noir. C’est tout.

«À mesure que le déploiement de l’énergie éolienne augmente et que de plus grandes centrales éoliennes sont envisagées, les décès d’oiseaux par collision avec des pales de rotor de turbine en mouvement devraient augmenter», écrivent les chercheurs. «Cependant, peu de mesures de dissuasion ou d’atténuation (rentables) ont jusqu’à présent été développées pour réduire le risque de collision.

L’équipe a commencé petit et a peint une pale de quatre turbines différentes en noir. Cela semble être la solution la plus simple et la plus simple, mais les données montrent que cela fonctionne vraiment. Ils ont surveillé les turbines avec un groupe témoin de quatre turbines qui sont restées toutes blanches. Après trois ans, ils ont analysé les chiffres et la conclusion était évidente. Les turbines qui ont été partiellement peintes ont vu une réduction des décès d’oiseaux de plus de 71%.

Le taux de mortalité annuel a été considérablement réduit au niveau des turbines avec une pale peinte de plus de 70% par rapport aux turbines témoins voisines (c.-à-d. Non peintes). Le traitement a eu le plus grand effet sur la réduction des décès de rapaces; aucune carcasse d’aigle à queue blanche n’a été enregistrée après la peinture. L’application d’une peinture de contraste sur les pales du rotor a considérablement réduit le risque de collision pour une gamme d’oiseaux.

Curieusement, les données ont également montré une certaine variance saisonnière, le printemps et l’automne montrant moins de décès dus aux turbines avec une pale peinte, mais plus de décès en été. Dans l’ensemble, les moments où les décès ont été réduits ont été suffisants pour compenser considérablement le décompte final, ce qui montre une nette amélioration.

C’est un impact énorme d’un changement très mineur, et c’est quelque chose que les fabricants d’éoliennes devraient certainement être considérés comme les monuments imposants continuent de se répandre à travers le pays. Les chercheurs disent que des tests supplémentaires sont justifiés compte tenu des anomalies saisonnières et de la relativement petite échelle du test, qui ne comprenait qu’un total de huit turbines.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.