Le port de masques faciaux correctement peut réduire le risque de propagation du coronavirus, mais certaines personnes font une erreur critique sans se rendre compte qu’elles peuvent se mettre en danger.

Les demi-masques, ou les personnes qui utilisent des masques pour se couvrir uniquement la bouche, risquent d’inhaler le virus par le nez.

Une étude a montré que le virus peut mieux se répliquer à l’intérieur des cellules de la cavité nasale que dans des cellules d’ailleurs dans les voies respiratoires inférieures. C’est pourquoi il est essentiel de se couvrir le nez et la bouche avec des masques.

Ce ne sont pas seulement les anti-masques qui risquent d’être infectés et de propager le coronavirus à d’autres. Les personnes qui portent des masques faciaux de manière incorrecte lorsqu’elles sont en public pourraient également s’exposer à une infection au COVID-19. Nous les avons tous vus aux alentours, les masqueurs qui ne couvrent que leur bouche, laissant le nez exposé. Une étude montre que le virus se réplique mieux à l’intérieur des tissus du nez que dans d’autres endroits, de sorte que les masques doivent toujours couvrir à la fois le nez et la bouche, même si cela peut parfois sembler inconfortable.

Une étude n’est pas nécessaire pour les demi-masqueurs sur le fait qu’ils portent mal les masques faciaux. Par défaut, l’état naturel de la bouche et du nez indique quelle ouverture est la plus à risque. La bouche est fermée la plupart du temps, mais le nez ne présente aucune obstruction naturelle. Les masques faciaux sont censés fournir une protection bidirectionnelle. Ils peuvent empêcher la personne qui les porte d’éjecter des particules et des aérosols dans l’air, qui sortent par la bouche. Mais ils empêchent également le porteur d’inhaler les mêmes particules que les autres expulsent. Et vous pouvez les respirer par la bouche et le nez. C’est pourquoi les responsables de la santé ont insisté tout ce temps sur l’hygiène des mains tout en disant aux gens qu’ils devraient éviter de se toucher le nez, la bouche et les yeux avant de se laver les mains.

Des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill ont publié une étude dans Cell à la mi-juin qui examinait la progression de l’infection à coronavirus à travers les cellules de la cavité nasale et le reste des voies respiratoires.

Ils ont découvert que le virus infecte la cavité nasale à un degré plus élevé en infectant des cellules spécifiques. Le virus infecte alors et se réplique moins bien dans les cellules situées plus bas dans les voies respiratoires.

«Si le nez est le site initial dominant à partir duquel les infections pulmonaires sont germées, alors l’utilisation généralisée de masques pour protéger les voies nasales, ainsi que toutes les stratégies thérapeutiques qui réduisent le virus dans le nez, telles que l’irrigation nasale ou les pulvérisations nasales antivirales, pourrait être bénéfique », a déclaré à l’époque le co-auteur principal, le Dr Richard Boucher.

Boucher a déclaré à Good Morning America d’ABC plus tôt cette semaine que « le nez est essentiellement le fournisseur de tous les malades viraux », ajoutant que « le virus semblait choisir le nez comme un terrain fertile pour l’infection. »

«Il est impératif pour nous de le masquer autant que possible. Pas seulement en extérieur, mais au fur et à mesure des saisons qui changent à l’intérieur et surtout on veut s’assurer que le nez est couvert car, pensez-y. Les virus utilisent ces récepteurs dans le nez », a déclaré le Dr Todd Ellerin, contributeur médical d’ABC News à propos de l’étude. « Pensez-y comme une porte moléculaire pour entrer dans les cellules, et c’est la première phase de l’infection. »

Alors que l’étude s’est concentrée sur la capacité du virus à infecter divers types de cellules des voies respiratoires, la recherche entre en résonance avec d’autres études qui expliquent pourquoi certains patients atteints de COVID-19 subissent une perte soudaine d’odorat et de goût. Ces études ont montré que le virus infectait des cellules de soutien spécifiques à l’intérieur du nez, ce qui avait un impact sur l’odorat.

La prochaine fois que vous pourriez être tenté de vous masquer, n’oubliez pas que vous vous exposez à une infection. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent prétendre, porter un masque facial n’est pas nocif pour la santé. Vous n’obtenez pas moins d’oxygène qu’avant, même si cela peut paraître ainsi.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.