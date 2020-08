Le co-fondateur de Neuralink, Elon Musk, tient un implant cérébral entre ses doigts lors d’une présentation sur la technologie. (Neuralink via YouTube)

Avec l’aide réticente d’un trio de porcs, le co-fondateur de Neuralink, Elon Musk, a montré l’implant cérébral de pointe de la start-up à lecture de neurones et a annoncé que le système avait reçu la bénédiction préliminaire de la Food and Drug Administration en tant que dispositif médical expérimental. .

Au cours de la manifestation d’aujourd’hui au siège de Neuralink à Fremont, en Californie, il a fallu quelques minutes aux lutteurs pour mettre les porcs à leur place pour ce que Musk a appelé sa «démonstration des trois petits cochons».

L’un des porcs était dans son état naturel et se promenait sans distinction autour de son enclos couvert de paille. Musk a déclaré que le deuxième porc avait reçu un implant cérébral qui avait ensuite été retiré, montrant que l’opération pouvait être inversée en toute sécurité.

Après quelques difficultés, un troisième cochon nommé Gertrude a été introduit dans son enclos. Alors qu’elle fouinait dans la paille, une séquence de bips électroniques jazzy jouait à travers le système audio. Musk a déclaré que les sons se faisaient entendre chaque fois que les nerfs du museau du porc déclenchaient des impulsions électriques captées par son implant cérébral.

«Les bips que vous entendez sont des signaux en temps réel du Neuralink dans la tête de Gertrude», dit-il.

À terme, l’équipe de Neuralink prévoit de placer les implants chez des personnes, dans un premier temps pour voir si ceux qui sont devenus paralysés en raison de lésions de la moelle épinière peuvent retrouver leurs fonctions motrices par la seule pensée.

Musk a déclaré que l’implant avait reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA le mois dernier. Cela n’ouvre pas encore la voie aux essais cliniques sur l’homme, mais cela met Neuralink sur la voie rapide pour consulter les experts de la FDA lors des préparatifs de ces essais.

Neuralink a reçu plus de 150 millions de dollars de financement, dont environ les deux tiers de ce soutien proviennent de Musk lui-même. Aujourd’hui, il a déclaré que l’entreprise comptait environ 100 employés. Il s’attend à ce que ce nombre augmente. «Au fil du temps, il pourrait y avoir 10 000 personnes ou plus chez Neuralink», dit-il.

Musk a déclaré que le but de la manifestation d’aujourd’hui était de recruter davantage de candidats.

Les interfaces cerveau-ordinateur font partie de la science-fiction depuis des décennies et, dans un sens, elles existent déjà sous la forme de grilles d’électrodes de lecture de neurones. Mais Musk et son équipe Neuralink visent à créer des dispositifs sans fil facilement implantables qui pourraient théoriquement être utilisés pour donner la pleine vue aux aveugles et permettre aux gens de communiquer leurs pensées directement.

À plus long terme, Musk a déclaré que le système pourrait aider les gens à stocker et à rejouer leurs souvenirs, à télécharger leurs esprits et à les télécharger dans des corps robotiques, ou à fusionner leur conscience avec des agents d’IA.

«Cela ressemble évidemment de plus en plus à un épisode du« Black Mirror »», a-t-il déclaré. «Mais, eh bien, je suppose qu’ils sont assez bons pour prédire. … L’avenir va être bizarre.

Les chercheurs de Neuralink ne sont pas les seuls à travailler sur des interfaces de nouvelle génération. Cette semaine, une entreprise appelée Synchron a annoncé que son interface cerveau-ordinateur implantable avait également reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA. Le dispositif Stentrode de Synchron stimule le système nerveux à partir de l’intérieur d’un vaisseau sanguin, sans recourir à une chirurgie du cerveau ouvert. Il a déjà été implanté chez des patients atteints de paralysie des membres supérieurs lors d’essais menés en Australie.

Une autre entreprise, BrainGate, développe un système d’implant cérébral qui a été approuvé pour une utilisation expérimentale dans les essais cliniques.

Au Centre de neurotechnologie de Seattle, dont le siège est à l’université de Washington grâce à un financement de la National Science Foundation, les chercheurs développent des technologies visant à donner naissance à des coprocesseurs cérébraux.

«Ce sont des interfaces cerveau-ordinateur qui utilisent l’IA pour transformer les informations d’une région du cerveau afin d’en stimuler une autre, afin d’atteindre un objectif tel que la réadaptation, la restauration ou l’augmentation des fonctions cérébrales», a déclaré Rajesh Rao, neuroscientifique à l’UW, co- directeur, a expliqué dans un e-mail à ..

Rao a déclaré que Neuralink semble travailler vers un objectif similaire.

Le processus d’implantation d’un dispositif Neuralink impliquerait d’ouvrir un lambeau de peau dans le cuir chevelu, de retirer un morceau de la taille d’une pièce de monnaie du crâne, d’implanter un réseau d’électrodes avec un robot chirurgical, de placer l’appareil de manière à ce qu’il affleure le crâne, puis refermant la plaie pour laisser une petite cicatrice. (Neuralink via You Tube)

Le fait que Musk soit impliqué donne à Neuralink une touche supplémentaire de mystique. Son succès en tant que PDG de SpaceX et de Tesla, et sa vision de haut vol pour fusionner le wetware du cerveau avec du matériel informatique, ont stimulé l’intérêt pour l’entreprise médicale.

Il peut même y avoir des possibilités de promotion croisée. Un intervenant a demandé si l’appareil de Neuralink pouvait être utilisé pour invoquer une Tesla autonome par télépathie. « Certainement, » répondit Musk. « Bien sûr. »

Musk a balayé les inquiétudes selon lesquelles la chirurgie cérébrale pourrait s’avérer plus délicate que la science des fusées ou la fabrication automobile.

«Tous vos sens – votre vue, votre audition, vos sentiments, votre douleur – ce sont tous des signaux électriques envoyés par les neurones à votre cerveau», dit-il. «Et si vous pouvez corriger ces signaux, vous pouvez tout résoudre, de la perte de mémoire à la perte auditive, la cécité, la paralysie, la dépression, l’insomnie, la douleur extrême, les convulsions, l’anxiété, la dépendance. accidents vasculaires cérébraux, lésions cérébrales. Tous ces problèmes peuvent être résolus avec un Neurolink implantable. … Les neurones sont comme du câblage, et vous avez en quelque sorte besoin d’un appareil électronique pour résoudre un problème électronique.

Musk a déclaré que l’implant de Neuralink fonctionnerait comme un «Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils». Un robot chirurgical ouvrirait un trou de la taille d’une pièce dans le crâne et insérerait un réseau d’électrodes avec 1024 canaux dans le cortex. Les électrodes seraient constituées de fils filiformes – chacun d’environ 5 microns de large, soit un vingtième de la largeur d’un cheveu humain. Le robot placerait ces électrodes suffisamment précisément pour éviter de percer les vaisseaux sanguins du cerveau.

Woke Studios affirme avoir aidé l’entreprise Neuralink d’Elon Musk à créer un design pour un robot chirurgical qui «peut vivre esthétiquement aux côtés des machines emblématiques du portefeuille de Musk». (Illustration de Woke Studios)

L’objectif de Neurolink est de concurrencer la chirurgie d’implantation en moins d’une heure sans anesthésie générale et de laisser le patient quitter l’hôpital le jour même. L’appareil sans fil de la taille d’une pièce de monnaie serait scellé en douceur sur la surface du crâne avec de la colle de qualité médicale, et pourrait être chargé pendant une journée entière pendant la nuit avec le type de chargeur inductif couramment utilisé aujourd’hui pour les montres intelligentes. Les utilisateurs peuvent utiliser une application pour smartphone et une connexion Bluetooth pour contrôler l’appareil.

Musk a déclaré que le design actuel est moins intrusif que le design derrière l’oreille qui a été dévoilé il y a un an. «Je pourrais avoir un Neuralink maintenant, et vous ne le sauriez pas. Peut-être que oui », a-t-il plaisanté. L’appareil a été testé dans des conditions qui donnent aux développeurs l’assurance qu’il durera au moins un an avant de devoir être remplacé.

Combien tout cela coûtera-t-il? Musk a reconnu que la procédure serait «assez coûteuse» au début, mais il a déclaré que Neurolink réduirait le coût en augmentant la technologie.

«En incluant la chirurgie automatisée, je pense que nous voulons faire baisser le prix à quelques milliers de dollars», a-t-il déclaré. «Je pense qu’il devrait être possible d’obtenir un résultat similaire à Lasik [eye surgery], et puis l’électronique de l’appareil lui-même, je pense, ne sera pas très chère, car elle utilise en fait des pièces fabriquées en très grand volume, en dizaines de millions d’unités, pour les smartphones ainsi que pour les smartwatches et les appareils portables en général.

Alors, quelle part de la grande vision de Musk deviendra réalité? Au cours de la session de questions-réponses d’aujourd’hui, les membres de l’équipe Neuralink ont ​​abordé cette question avec un mélange d’espoir et d’humour.

« Je suis vraiment intéressé par la résolution de problèmes liés à l’anxiété, à la dépression ou même à la suppression de la peur », a déclaré l’ingénieur en mécanique Robin Young. Elle a dit qu’elle adorerait pouvoir faire de l’escalade sans crainte.

«Et aussi, ce serait formidable si nous pouvions faire voler les cochons», a déclaré Young en riant.