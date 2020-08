Les scientifiques qui étudient l’âge du noyau de la Terre ont découvert qu’il était probablement beaucoup plus jeune que certaines estimations le suggèrent.

L’expérimentation du fer dans des conditions extrêmes a permis aux scientifiques de mieux saisir les forces qui ont façonné le noyau interne et externe.

Sur la base des données, l’équipe estime que le noyau est aussi jeune que 1 milliard d’années.

Nous ne le voyons pas dans notre vie quotidienne, mais le cœur de la Terre est toujours à l’œuvre pour nous maintenir en vie et à l’aise sur notre planète. Le noyau est responsable du champ magnétique de notre planète qui nous protège de certains des dangers de l’espace, redirigeant les particules chargées du Soleil et protégeant notre atmosphère. C’est une caractéristique extrêmement importante de notre planète, il est donc logique que les chercheurs souhaitent savoir quel âge elle a.

Dans un nouvel article publié dans les Physical Review Letters de l’American Physical Society, les chercheurs expliquent qu’après avoir expérimenté la recréation des conditions du noyau pendant des années, ils pensent que le noyau de la Terre est un peu plus jeune qu’on ne le pensait auparavant. Ils disent maintenant que le noyau a probablement entre 1 milliard et 1,3 milliard d’années.

Le noyau de la Terre est constitué principalement de fer. Ce fer est soumis à une pression intense au plus profond de la Terre et le noyau est divisé en deux régions: le noyau interne et le noyau externe. C’est le noyau externe, qui est fluide, qui, selon les scientifiques, est responsable d’une grande partie du géomagnétisme de notre planète.

Alors, que font les scientifiques lorsqu’ils ont besoin de tester le fer sous une pression extrême? Ils le chauffent à des températures extrêmes à l’aide d’un laser, puis le claquent entre deux enclumes en diamant. Cela semble très amusant, mais il a fallu des années avant que les expériences ne fournissent suffisamment de données pour faire une estimation éclairée des tripes de notre planète.

«Nous avons rencontré de nombreux problèmes et échoué à plusieurs reprises, ce qui nous a frustrés, et nous avons presque abandonné», a déclaré Youjun Zhang, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. «Avec les commentaires constructifs et les encouragements du professeur Jung-Fu Lin, nous avons finalement réussi à le résoudre après plusieurs essais.»

L’équipe a finalement découvert que la conductivité du matériau était nettement inférieure aux estimations précédentes. Cela suggère que la «géodynamo» – l’écoulement du noyau externe – est rendue possible par une combinaison de convection thermique et de convection compositionnelle. Ceci est important car cela donne aux chercheurs des données sur le temps qu’il a fallu au noyau interne pour se solidifier.

Sur la base de toutes les données dont ils disposent à ce stade, les chercheurs placent leur estimation à l’extrémité inférieure extrême du spectre (1 milliard à 1,3 milliard d’années), alors que les estimations passées ont suggéré que le noyau pourrait être aussi vieux que plus de 4 milliards d’années. . Comprendre les forces qui ont formé notre planète et nous permettent de maintenir une existence ici est évidemment très important et pourrait nous aider à mieux comprendre comment la vie pourrait être possible sur d’autres mondes.

