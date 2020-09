Une équipe de scientifiques, y compris ceux du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a développé un algorithme d’intelligence artificielle pour prédire l’intensification rapide des tempêtes tropicales et des ouragans.

Le système est beaucoup plus précis que le modèle actuel et présente un faible taux de faux positifs.

S’il est utilisé à l’avenir, il pourrait sauver des vies en prévoyant de fortes tempêtes bien à l’avance.

Le sud des États-Unis étant toujours confronté aux effets d’une paire de tempêtes intenses qui sont arrivées presque simultanément, le moment est plus propice que jamais pour les scientifiques de se prononcer sur l’avenir de la prévision des ouragans. Dans un nouvel article publié dans Geophysical Research Letters, des scientifiques utilisant des données recueillies par les satellites de la NASA expliquent comment les algorithmes peuvent détecter les signes révélateurs d’une tempête qui est sur le point de devenir beaucoup plus puissante.

Être capable de prédire l’intensité d’une tempête pendant qu’elle se prépare est incroyablement difficile. De nombreux facteurs sont en jeu, mais le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a mis au point quelques variables clés qu’un algorithme d’IA pourrait rechercher afin de faire une prédiction précise.

Comme l’explique JPL, les chercheurs ont déterminé qu’une pointe de pluie près du cœur de la tempête est un bon indicateur que la tempête se prépare pour quelque chose de grand. De plus, l’intensité de la tempête peut être jugée en partie par la quantité de glace d’eau présente dans les formations nuageuses intenses de l’ouragan. Plus les vents sont puissants, plus il y a de chances que l’eau soit transportée suffisamment haut pour se transformer en glace.

La bonne nouvelle ici est que ce sont des choses qui peuvent être détectées par les propres satellites de la NASA, et l’association de ces satellites avec un programme d’IA pour agir comme un chien de garde pourrait produire un système d’alerte précoce utile pour ceux qui sont sur le chemin d’une tempête qui est sur le point de devenir beaucoup plus puissant.

En testant leur nouveau cadre de prédiction des changements d’intensité des tempêtes, les chercheurs ont constaté qu’il était entre 40% et 200% plus précis que la méthode standard pour prédire l’intensification rapide (ou RI en abrégé). À l’autre extrémité du spectre, le taux de faux positifs n’était que de 4% à 7% plus élevé. C’est une amélioration assez spectaculaire avec très peu de risques.

Les ouragans et autres tempêtes tropicales ne «se faufilent» plus sur personne. Nous avons beaucoup de données pour montrer quand et où un ouragan est susceptible de frapper. Cependant, prédire l’intensité de l’ouragan lorsqu’il atteint la terre est encore en grande partie un jeu de devinettes. Si l’intelligence artificielle combinée aux données satellitaires peut changer cela de manière significative, cela pourrait sauver de nombreuses vies. Il y a encore du travail à faire avant que l’intelligence artificielle puisse être déclenchée pour prédire la météo, mais les choses semblent prometteuses.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.