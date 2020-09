La start-up de voitures volantes soutenue par Toyota, SkyDrive Inc., a produit un véhicule capable de voler.

Le SkyDrive SD-03 a décollé pour un bref vol d’essai dans une installation d’essai au Japon.

Le véhicule pourrait être disponible d’ici 2023.

Dans les années 40 et 50, tout le monde pensait que d’ici l’an 2000, nous volerions tous dans notre propre avion. Il y avait beaucoup de grands rêveurs à l’époque, et avec les progrès rapides de la technologie, il semblait acquis que nous aurions maîtrisé l’art de la «voiture volante» en quelques décennies. Eh bien, cela ne s’est pas produit. En fait, nous ne sommes même pas encore près d’avoir des voitures volantes, et nous avons bien dépassé la date limite de l’an 2000.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de progrès dans le domaine des voitures volantes, bien sûr, et dans une nouvelle vidéo du projet SkyDrive – un projet de voiture volante soutenu par Toyota – montre que nous pourrions encore obtenir les voitures volantes de nos rêves. … un jour.

Le SkyDrive ressemble exactement à ce à quoi les gens auraient imaginé il y a un siècle une voiture volante. Il est élégant et futuriste, et il est capable du grain sacré des conceptions de voitures volantes, VTOL. Le VTOL, ou décollage et atterrissage verticaux, est crucial lorsqu’il s’agit de concevoir un avion personnel pouvant opérer dans une zone urbaine, car vous auriez beaucoup de mal à trouver une piste ailleurs que dans un aéroport.

Le but ultime, bien sûr, est de pouvoir monter dans votre voiture volante et naviguer dans une ville surpeuplée, en éliminant presque complètement le trafic de l’équation lorsque vous vous dirigez vers votre destination sans vous soucier des routes, des feux de signalisation ou de toute autre chose qui pourrait te ralentir. À cet égard, SkyDrive est encore loin d’être une option viable, mais au moins, il a réussi à décoller.

Dans une nouvelle vidéo, l’équipe SkyDrive montre un développement en coulisses du véhicule ainsi qu’un bref test de ses capacités dans sa forme actuelle. Comme vous pouvez le voir, le véhicule ressemble beaucoup à un drone quadcopter, utilisant un total de huit lames rotatives – deux à chaque coin – pour obtenir un vol stable. C’est cool, mais étant donné qu’il n’a parcouru que quelques mètres au cours de cette vitrine de vol d’essai, disons simplement que vous n’en verrez pas de si tôt chez votre concessionnaire de voitures volantes local.

SkyDrive n’est que l’un des nombreux projets actuellement en cours visant à faire des voitures volantes une réalité. Pour SkyDrive (et Toyota), l’objectif est de faire en sorte que des véhicules comme celui-ci servent de déménageurs de personnes, soit pour un usage personnel, soit pour des services de taxi. La société espère avoir de véritables vols d’essai en cours d’ici la fin de l’année, avec une disponibilité commerciale des véhicules d’ici 2023.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.