WASHINGTON – Les entreprises et organisations de l’industrie spatiale soutiennent les recommandations d’un rapport récent selon lequel le département du commerce s’occupe de la gestion du trafic spatial civil (STM), mais disent qu’il est plus important que le gouvernement choisisse une agence et avance.

Un rapport publié le 20 août par la National Academy of Public Administration (NAPA) a conclu que le Bureau du commerce spatial du Département du commerce était le mieux placé pour entreprendre des travaux civils de la STM, devançant la NASA, la Federal Aviation Administration et le Département de la défense.

Ce rapport a été mandaté par le Congrès dans le projet de loi omnibus de dépenses de l’exercice 2020. Alors que la Maison Blanche avait assigné la STM au Département du commerce dans la Directive sur la politique spatiale 3 en 2018, certains appropriateurs du Congrès étaient sceptiques quant au fait que le ministère était capable de gérer ce travail et ont demandé l’étude NAPA au lieu de fournir le financement que le ministère cherchait à démarrer les activités de STM. .

Les responsables de l’industrie ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec l’évaluation du rapport du NAPA. «Le ministère du Commerce a pris une très forte avance en voulant être impliqué dans la sécurité spatiale et la durabilité de l’espace», a déclaré Chris Kunstadter, responsable mondial de l’espace pour l’assureur AXA XL, lors d’une table ronde le 24 août à l’American Institute of Aeronautics. et Forum sur la propulsion et l’énergie de l’astronautique (AIAA). «Ils ont des relations au sein du gouvernement et ont accès aux bonnes personnes et aux bonnes technologies.»

Cependant, il a déclaré que le choix du département du commerce pour gérer la STM civile était moins important que le gouvernement prenant une décision finale sur une agence pour gérer ces responsabilités et recevoir le financement nécessaire pour les mener à bien. «En fin de compte, peu importe qui le fait, juste que cela soit fait», a-t-il déclaré.

D’autres panélistes étaient d’accord. «Honnêtement, en tant que propriétaire-exploitant, nous sommes ambivalents, tant que cela se fait», a déclaré Walt Everetts, vice-président des opérations spatiales et de l’ingénierie chez Iridium. Il a remercié le secrétaire au Commerce Wilbur Ross d’avoir manifesté son intérêt pour que son ministère assume cette responsabilité. « Je pense que c’est un bon choix, mais je pense que nous en avons probablement débattu trop longtemps. »

Tim Maclay, directeur général de la société de conseil Celestial Insight et ancien directeur de l’ingénierie des systèmes de mission chez OneWeb, a déclaré qu’un problème plus important était exactement comment la gestion du trafic spatial est définie, et si la portée de ce travail va au-delà de la simple notification des opérateurs de collisions potentielles à un rôle plus réglementaire. «Qui le fait réellement, je pense, est moins important tant que nous commençons à faire des progrès en le faisant», a-t-il déclaré.

«Le plus important est qu’il y ait une décision», a déclaré Clare Martin, vice-présidente exécutive des opérations et des programmes chez Astroscale U.S., une société développant des technologies pour désorbiter les satellites et autres débris.

Les conclusions du rapport NAPA bénéficient également du soutien d’un groupe industriel. Dans une déclaration du 24 août, la Fédération des vols spatiaux commerciaux a approuvé les conclusions du rapport, y compris les recommandations visant à ce que le Département du commerce travaille avec d’autres organismes et le secteur privé sur la STM. «Nous sommes heureux de voir l’analyse détaillée et réfléchie de NAPA sur la nécessité d’un effort coordonné» sur la STM, a déclaré Eric Stallmer, président de l’organisation, dans cette déclaration.

Le Département du commerce a continué de planifier la gestion du trafic spatial pendant que l’étude NAPA était en cours. «Nous avons eu beaucoup de temps pour, comme le dirait la secrétaire, affûter nos crayons sur des questions», a déclaré Kevin O’Connell, directeur de l’Office of Space Commerce, dans un podcast du 24 août par AIAA, Mitre Corporation et la Chambre de commerce des États-Unis.

Ce travail, a-t-il dit, comprenait la planification d’un «référentiel de données d’architecture ouverte» que le Commerce cherche à développer pour héberger des données de connaissance de la situation spatiale provenant de sources gouvernementales et commerciales, ainsi que des questions politiques et réglementaires connexes. « Cela nous a donné beaucoup de temps pour résoudre toute une série de problèmes que nous savons que nous allons devoir résoudre. »

Le rapport NAPA n’est pas le dernier mot sur l’agence qui se chargera du travail civil STM et avec combien de ressources. Les responsables du département du Commerce, s’exprimant sur le contexte la semaine dernière, ont déclaré qu’ils espéraient que le rapport convaincra les appropriateurs du Congrès de fournir au département le financement nécessaire pour mener à bien cette mission. Le ministère a demandé 15 millions de dollars pour le Bureau du commerce spatial dans sa proposition de budget pour l’exercice 2021, la majeure partie de ce financement allant à la STM.

Darren McKnight, directeur technique de Centauri Corporation et modérateur du panel de conférence de l’AIAA, a souligné la nécessité pour le Congrès d’agir. «Vous êtes très optimiste lorsque vous dites qu’il y a eu une décision», a-t-il déclaré après qu’un panéliste ait approuvé les conclusions du rapport du NAPA. « De toute évidence, le Congrès doit encore être d’accord avec cela. »