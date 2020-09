Lockheed Martin a reçu un contrat de 187,5 millions de dollars et York Space Systems un contrat de 94 millions de dollars pour la tranche 0 de la couche transport de l’Agence de développement spatial.

WASHINGTON – L’agence spatiale du Pentagone a annoncé le 31 août les premiers contrats majeurs pour un réseau de satellites en orbite terrestre basse qui communiqueront entre eux et relayeront les données aux forces militaires au sol, sur des navires ou des avions.

Lockheed Martin a reçu un contrat de 187,5 millions de dollars et York Space Systems un contrat de 94 millions de dollars pour la constellation de satellites de communication de l’Agence de développement spatial connue sous le nom de Transport Layer Tranche 0.

Chaque entreprise est responsable de fournir 10 satellites et tous les 20 seront lancés d’ici septembre 2022, a déclaré le directeur de la SDA, Derek Tournear, aux journalistes le 31 août lors d’une vidéoconférence.

Le SDA a été créé en 2019 en tant qu’agence distincte avec pour mandat de construire des systèmes spatiaux pour l’armée plus rapidement que les achats traditionnels du Pentagone. Tournear a déclaré que la sollicitation pour la tranche de transport 0 avait été lancée le 1er mai et que l’agence attribuait des contrats quatre mois plus tard, ce qui est un calendrier court par rapport à la plupart des contrats de satellites du Pentagone.

Lockheed Martin et York Space sont les premiers entrepreneurs sélectionnés, mais d’autres seront sélectionnés dans les tranches ultérieures, a déclaré Tournear. «Nous solliciterons tous les deux ans», a-t-il déclaré. Les satellites SDA seront indépendants des fournisseurs, ce qui signifie qu’ils doivent tous se parler, peu importe qui les construit.

«C’est un nouveau modèle», a déclaré Tournear. « Nous aurons de nouvelles acquisitions pour chaque couche et chaque tranche. »

Chaque lot de 10 satellites fabriqués par Lockheed Martin et York Space devra être divisé en deux types. Sept des 10 doivent être équipés de quatre liaisons transversales optiques par engin spatial, et trois de deux liaisons transversales et de deux liaisons descendantes.

Les satellites dotés de quatre liaisons croisées optiques doivent communiquer avec des satellites qui sont dans le plan les uns avec les autres pendant leur déplacement, et ils parlent également à des satellites qui sont en plan croisé ou sur des orbites complètement différentes.

Les satellites dotés de deux liaisons croisées optiques doivent également avoir deux émetteurs pour se connecter au réseau Link 16 que l’armée utilise pour partager des données entre des centaines de systèmes d’armes.

Quant à savoir pourquoi Lockheed Martin obtient deux fois plus que York Space pour le même nombre de satellites, Tournear a déclaré que l’offre de chaque fournisseur avait été évaluée individuellement en fonction de la technologie, du prix et du calendrier.

«Nous avons demandé des offres fermes à prix fixe», a déclaré Tournear. «Nous avions plusieurs fournisseurs qui sont revenus avec une gamme de solutions techniques différentes et une gamme de prix.»

Lockheed Martin et York « chacun est revenu avec juste une solution technique exceptionnelle, avec une bonne concentration sur le calendrier, car ils savent que c’est important », a déclaré Tournear. «Nous les avons attribués entièrement en fonction de leur mérite technique et de ce que nous pensions être leur capacité à être en mesure de planifier et de fournir une solution. Et le prix a été pris en compte. »

Chacun des fournisseurs de satellites sélectionne ses propres fournisseurs pour les liaisons optiques, a déclaré Tournear.

Le matériel des fournisseurs SDA devra montrer qu’ils sont compatibles les uns avec les autres. Le Laboratoire de recherche navale a mis au point un «banc d’essai matériel en boucle, logiciel en boucle» qui sera utilisé pour valider l’interopérabilité des bus satellites et des liaisons optiques de tous les fournisseurs.