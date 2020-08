L’Université de l’Alabama a signalé plus de 500 tests de coronavirus positifs d’étudiants et de professeurs depuis la reprise des cours le mercredi 19 août.

Les tests d’entrée ont montré que moins de 1% des près de 30000 élèves avaient le COVID-19 avant la rentrée, mais le virus se propage rapidement depuis leur retour.

Le système UA, qui se compose de trois collèges, a signalé 566 tests positifs depuis le début de l’école.

Un schéma sans surprise, mais néanmoins inquiétant, est apparu ces dernières semaines. Des collèges à travers les États-Unis ont rouvert et ont permis aux étudiants de retourner sur le campus, puis ces étudiants se sont rassemblés dans des dortoirs, des salles de classe, des maisons de fraternité et de sororité et des bars, et les taux d’infection ont grimpé en flèche. C’était tout à fait prévisible, mais d’innombrables écoles l’essaient quand même, et l’Université de l’Alabama est la dernière école à avoir rencontré des problèmes.

Il existe trois écoles dans le système de l’Université de l’Alabama: Tuscaloosa, Birmingham et Huntsville. Celui de Tuscaloosa est le plus grand et celui que vous connaissez probablement, et sur les 29 938 étudiants qui ont été testés dans l’université phare lors des tests de rentrée, moins de 1% ont été testés positifs. C’était une nouvelle encourageante, mais selon le tableau de bord UA System COVID-19, 531 personnes ont été testées positives à Tuscaloosa depuis la reprise des cours le 19 août, et 35 autres étudiants et membres du personnel ont été diagnostiqués avec la maladie à l’UAB et à l’UAH.

Le système UA a publié ces premiers chiffres lundi, quelques heures seulement après que le maire de Tuscaloosa, Walt Maddox, ait annoncé que les bars autour de la ville seraient fermés pendant deux semaines afin de limiter la propagation du virus.

«Notre défi, ce ne sont pas les étudiants», a déclaré lundi matin le président de l’UA, Stuart Bell. «Notre défi est le virus et il y a une différence, mes amis. Ce que nous devons faire, c’est identifier où le virus se développe et où le virus se propage et comment pouvons-nous travailler avec nos étudiants, avec notre faculté et avec notre personnel pour nous assurer que nous minimisons ces endroits, ces incidents. Ce n’est pas le comportement des élèves, d’accord. C’est ainsi que nous avons des protocoles pour arriver là où nos élèves peuvent réussir et nous pouvons minimiser l’impact du virus. »

Les chiffres sont approximatifs, mais les écoles étaient préparées pour que les étudiants et les employés tombent malades. En plus de partager des détails sur les résultats des tests, le tableau de bord UA montre également l’occupation des espaces d’isolement que chaque campus a mis en place avant le début des cours. En date de ce mardi matin, 19,78% de l’espace sur le campus de Tuscaloosa est occupé, Huntsville est à 15,4% d’occupation et UAB n’avait encore mis personne en isolement.

Le président Bell dit qu’il n’y a «pas de réponse unique» lorsqu’il s’agit d’un «point de rupture» potentiel qui amènerait l’école à tout fermer et à renvoyer tout le monde à la maison. L’Université de l’Alabama est la dernière université bien connue à signaler une tendance inquiétante, mais ce n’est certainement pas la seule, car l’UNC-Chapel Hill a déjà abandonné son projet d’organiser des cours en personne après que plus de 100 étudiants aient été testés positifs en une semaine.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.