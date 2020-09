Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez économiser plus de 300 dollars sur l’un des écrans Dell UltraSharp de haute qualité. Ce modèle particulier a un grand panneau incurvé de 34 pouces et prend en charge une résolution de 3440 × 1440.

Écran 2K incurvé Dell UltraSharp U3419W 34 pouces (647,99 $)

Avec une courbure d’écran 1900R et une résolution de 3440 × 1440, cet écran de 34 pouces peut vous offrir beaucoup d’espace pour travailler et une expérience de jeu immersive lorsque le travail est terminé. Il prend également en charge 99% du spectre de couleurs sRGB, ce qui est utile pour l’édition de photos et de vidéos, ainsi que pour améliorer l’apparence des couleurs en général. Obtenez cet écran de Dell réduit de 959,99 $ à seulement 647,99 $ avec un code promotionnel STAND4SMALL.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5593 Intel Core i7-1065G7 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 NVMe SSD (649,99 $)

Dell a conçu cet ordinateur portable moderne avec l’un des nouveaux processeurs Intel Core i7-1065G7 et un SSD NVMe M.2 rapide de 512 Go. L’ordinateur portable dispose également d’un clavier rétroéclairé par LED, ce qui donne au système un aspect cool et utile lorsque vous tapez dans l’obscurité. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 799,99 $ à 649,99 $ avec un code promotionnel 50OFF699.

Ordinateur portable Asus VivoBook 15 F512JA Intel Core i5-1035G1 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe M.2 (599,99 $)

Cet ordinateur est livré avec un processeur quad-core Intel Core i5-1035G1 qui fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 3,6 GHz. Le portable est également relativement léger à 3,75 livres et assez mince à 19,9 mm de hauteur. Asus a également ajouté un écran 1080p et un scanner d’empreintes digitales intégré, faisant de ce système une solution complète pour la navigation Web et le travail de bureau simple. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon pour 599,99 $.

Ring Video Doorbell Pro + Echo Show 5 (189,00 $)

Cet appareil utile est plus qu’une simple sonnette. Il envoie des notifications à vos appareils Echo chaque fois que la sonnette retentit et vous permettra de voir qui est à votre porte et de leur parler. Cela contribue à assurer votre sécurité en permettant de vérifier facilement qui est là. Dans le cadre d’une offre spéciale, Amazon a associé son Echo Show 5 à la Ring Video Doorbell Pro, qui agit comme un écran pour la caméra. À l’heure actuelle, il est passé de 249,99 $ à 189,00 $ d’Amazon.

Apple AirPods Pro (229,95 $)

Les AirPods Pro d’Apple utilisent une nouvelle conception qui diffère des anciens écouteurs AirPod de la société. La nouvelle fonctionnalité clé de ces écouteurs est la suppression active du bruit. Chaque écouteur utilise également un pilote personnalisé et un amplificateur à plage dynamique élevée pour améliorer la qualité du son. Vous pouvez les attraper avec une réduction de 20 $ d’Amazon qui fait passer le prix de 249,00 $ à 229,95 $.

Moniteur TN 1080p 24 pouces Dbid K242HL Acer (99,99 $)

Ce moniteur est votre course sur l’affichage de l’usine 1080p. Il est livré avec toutes les fonctionnalités standard que vous attendez d’un écran 1080p, et il devrait parfaitement fonctionner pour une utilisation quotidienne. Il est également très abordable car il est passé de 149,99 $ à seulement 99,99 $ chez Newegg.

