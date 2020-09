Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez mettre la main sur un moniteur Dell 4K de 43 pouces qui est disponible avec des centaines de réductions de son prix de détail.

Moniteur USB-C 4K Dell Ultrasharp U4320Q 43 pouces (710,99 $)

Dell a conçu ce modèle pour être un grand écran avec des tonnes d’espace de bureau. Cela facilite le multitâche sur plusieurs fenêtres en même temps. L’écran dispose également d’une résolution 4K élevée et d’un port USB-C qui sert à la fois de connexion vidéo et de port de chargement pour les ordinateurs portables compatibles. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir cet écran de Dell réduit de 1049,99 $ à seulement 710,99 $ avec un code promotionnel STAND4SMALL.

SSD Western Digital Black SN750 500 Go M.2 NVMe (62,99 $)

Ce SSD WD M.2 a une capacité de 500 Go et il peut transférer des données à un taux allant jusqu’à 3430 Mo / s. Cela le rend nettement plus rapide qu’un SSD de 2,5 pouces, et il est également assez peu coûteux, réduit chez Amazon de 129,99 $ à 62,99 $.

Ordinateur de bureau Dell Vostro 3670 Intel Core i3-9100 avec 4 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To (349,00 $)

Cet ordinateur de bureau est équipé d’un processeur quad-core qui fonctionne jusqu’à 4,2 GHz et offre des performances solides pour les tâches quotidiennes. Ce modèle dispose également de 4 Go de RAM et d’un disque dur de 1 To. Pour le moment, c’est également une excellente affaire, car elle est passée de 712,86 $ à 349,00 $ de Dell avec un code promotionnel LDDT349.

Ordinateur portable Apple MacBook Pro Intel Core i7 16 pouces avec GPU AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD (2099,00 $)

Apple a conçu son Macbook Pro haut de gamme avec à la fois un processeur Intel Core i7 haute performance et un GPU AMD rapide. Cela donne au système la puissance dont il a besoin pour accélérer le traitement des images et exécuter des jeux modernes. Le système dispose également d’un écran Retina de 16 pouces et d’une coque en aluminium, ce qui lui confère un aspect et une sensation de qualité supérieure. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce système d’Amazon en baisse de 2399,00 $ à 2099,00 $.

Aspirateur iRobot Roomba modèle 960 avec connectivité Wi-Fi (399,00 $)

Cet aspirateur robot intelligent est là pour vous faciliter la vie à la maison. Il a une puissance suffisante pour nettoyer les dégâts difficiles tels que les poils d’animaux, et il prend en charge un programme de navigation intelligent qui lui permet de se frayer un chemin avec précaution dans votre maison. Il prend également en charge les commandes vocales Alexa et peut être contrôlé via votre smartphone. L’un de ces aspirateurs peut coûter jusqu’à 649,99 $, mais pour l’instant, vous pouvez en obtenir un pour seulement 399,00 $ d’Amazon.

Amazon Echo Buds (89,99 $)

Amazon a créé ses Echo Buds pour rivaliser avec les AirPod d’Apple et les Galaxy Buds de Samsung. Tout comme ces autres appareils, les Echo Buds sont entièrement sans fil et peuvent également durer jusqu’à 5 heures avec une seule charge. Aujourd’hui, Amazon propose ces écouteurs high-tech en vente avec une réduction de 40 $, ce qui fait passer le prix de 129,99 $ à 89,99 $.

